Durante la giornata di domenica 17 novembre, Venere transiterà nel segno della Bilancia, che sarà desiderosa di conferme in ambito sentimentale, mentre la Luna in quadratura a Cancro regalerà ai nativi del segno un giorno particolarmente gioioso in ambito sentimentale. Ariete farebbe meglio a non pretendere la perfezione da parte del partner, mentre Acquario sentirà la necessità di sistemare alcuni aspetti della propria relazione sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 17 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 17 novembre 2019 segno per segno

Ariete: cielo variabile nel corso della giornata di domenica per i nativi del segno. Non vi fissate a volere la perfezione con la persona che avete scelto di avere accanto. Piuttosto, se sapete di avere dei problemi da risolvere, fatelo prima che le cose peggiorino.

Per i single si profila una giornata intensa e ricca di incontri. In ambito lavorativo, una buona configurazione astrale vi permetterà di essere meticolosi. Giove vi darà le forze necessarie, mentre Urano vi aiuterà a metterci tutto il vostro impegno a portare a termine lavori complessi. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale a vostro favore, ad eccezione del Sole e Mercurio, stabili nel segno dello Scorpione.

In amore cercate di mantenere un lucido autocontrollo e valorizzate i sentimenti autentici, che, il vostro rapporto d’amore di lungo corso, esalta. I single avranno ancora un po' d'ansia per una risposta che non si decide ad arrivare. Al lavoro non vi lasciate coinvolgere in progetti impulsivi di alleanze e società, che, già da subito capite che sono fumosi. Voto - 8

Gemelli: Marte in splendida posizione, provocherà dei veri e propri colpi di fulmine per i single, che saranno fissati per una nuova conoscenza.

Venere in trigono al segno della Bilancia, proteggerà le relazioni stabili, garantendo un ottimo affiatamento di coppia. Sul posto di lavoro dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Voto - 8

Cancro: sarà una domenica molto entusiasmante per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Alla prodigiosa presenza per voi tanto propizia della Luna, si unisce il pianeta Nettuno, a far sì che i vostri sogni si tramutino davvero in realtà. Le coppie di lungo corso sperimentano una fase di rinnovato ardore e di corresponsione emotiva notevole. In ambito lavorativo, cercate di trovare nuovi interessi, che possano darvi nuovamente gli stimoli necessari per portare a termine lavori di qualità.

Voto - 8

Leone: Giove in congiunzione al vostro segno, accompagnato dalla bella Venere, regalerà ai nativi del segno una notevole espansione sentimentale, utile per le relazioni fisse, per portare avanti la loro storia d'amore. Se siete single avrete l'occasione di fare una scelta importante. Per quanto riguarda il lavoro, questo sarà il momento adatto per cercare di compiere una scelta determinante per la vostra carriera professionale.

Voto - 7,5

Vergine: Venere, in trigono al segno del Sagittario, crea un gioco dei transiti abbastanza positivo per i nativi del segno. Alcuni vostri desideri in campo sentimentale saranno pienamente soddisfatti, riempiendo il vostro cuore di gioia e armonia. I single dovranno fare attenzione alle discussioni con qualche familiare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, se mostrate troppa aggressività, rischiate di non ottenere ciò che sperate. Ogni volta che iniziate un nuovo progetto vi buttate subito giù, credendo di non potercela fare, ma la vostra a volte è solo falsa modestia.

Voto - 7,5

Bilancia: Venere, in quadratura al vostro segno zodiacale, vi rende desiderosi di conferme in ambito sentimentale. Se avete una relazione di lunga data, approfittatene per andare alla ricerca di nuovi impulsi che possono portare cambiamenti in meglio. I single dedicheranno molto tempo alle loro passioni. Sul posto di lavoro non è il caso di esagerare, cercando di imporvi con la vostra bravura. Date spazio anche ai vostri colleghi. Voto - 7,5

Scorpione: potreste fare degli incontri importanti durante la giornata di domenica, grazie ad uno splendido Sole in congiunzione al vostro segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, potrete contare sul forte fascino, che vi sarà particolarmente utile, che siate single oppure no. Sul posto di lavoro è tempo di svegliarsi e cercare di dare una svecchiata alla vostra routine, anche perché sta incominciando a dare segni di rallentamento, portando dunque meno guadagni. Voto - 7

Sagittario: con Venere in trigono al segno della Bilancia, alcune persone potrebbero avere bisogno del vostro aiuto. In amore se avete in mente qualcosa da proporre alla vostra anima gemella, abbiate pazienza e aspettate il momento più opportuno.

I single potrebbero ricevere una proposta molto allettante, che potrebbe portare dei cambiamenti radicali, in amore oppure nel lavoro. La vostra carriera professionale sarà segnata da tanti successi nel corso della giornata di domenica, qualora lavoriate. Voto - 7,5

Capricorno: gli influssi della Luna nel segno del Cancro, assieme a Saturno in congiunzione al vostro segno, vi renderanno particolarmente prudenti, soprattutto sul posto di lavoro. Non dovete necessariamente accettare qualsiasi offerta, potete anche rifletterci meglio e chiedere maggiori delucidazioni per essere più sicuri.

Dovrete in ogni caso prendere una decisione, anche se non sarà questo il momento adatto. In amore cercate di tenere a bada la vostra gelosia se non volete scatenare una discussione. I single dovranno sfruttare un momento importante per dare una svolta alla loro vita sentimentale. Voto - 7,5

Acquario: sentirete la necessità di apportare dei cambiamenti all'interno della vostra relazione di coppia. Dovrete sistemare alcuni aspetti che ormai non vanno più bene per portare avanti la vostra storia d'amore.

Chi è solo preferisce rimanere single per un po’ e dedicarsi alla carriera. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, invece di uscire a far nulla, sarebbe meglio non accumulare del lavoro, per poi ritrovarselo a doverlo fare tutto insieme. Voto - 7

Pesci: configurazione astrale discreta per i nativi del segno durante la giornata di domenica. Ascoltare sarà la parola chiave per voi, e vi tornerà utile in molte situazioni. Il vostro fascino e la vostra abilità innata di saper creare le giuste atmosfere in amore saranno un toccasana per la vostra relazione di coppia.

Per i single è arrivato il momento di compiere delle scelte. Al lavoro avrete la sensazione di essere in armonia con tutte le persone che incontrerete e, chi lo sa, magari l'intraprendenza potrebbe essere premiata. Voto - 8