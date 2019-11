L'Oroscopo del giorno 21 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo giovedì. Target dell'astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Prima di iniziare, c'è da dire che sono poche le novità in arrivo dagli astri in vista del terzo giorno dell'attuale settimana: in primo piano in questo frangente spicca la presenza della Luna in Vergine in ingresso nel segno proprio questo mercoledì 20 novembre.

Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente, come in parte fatto trapelare già nel titolo, saranno Sagittario e Capricorno entrambi valutati a cinque stelle in classifica stelline. Invece di ben altra natura si presentano quest'oggi i pronostici per gli amici nativi in Pesci e Scorpione. Secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di giovedì 21 novembre a portare una certa discontinuità nel corso della giornata a coloro nativi in Pesci sarà la Luna in opposizione a Nettuno, mentre a quelli dello Scorpione arriveranno turbolenze astrali negative provenienti da Urano in Toro, nel contesto in diretta opposizione ai pianeti Marte e Mercurio.

Classifica stelline 21 novembre 2019

L'Astrologia è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di giovedì, giro di boa dell'attuale settimana. Occhi puntati dunque sulla classifica stelline del 21 novembre 2019, ovviamente interessante i segni rientranti nella sestina dalla Bilancia fino a Pesci. Come già svelato in anteprima, si prospetta una giornata altamente positiva per i nati in Sagittario come anche in Capricorno, super-valutati da cinque stelline nella scaletta del periodo.

Inseriti di diritto tra i segni positivi in questa parte della settimana anche Sagittario e Acquario, nel frangente sottoscritti con le quattro stelline della normale routine. Purtroppo a chiudere il cerchio spetta questa volta a Pesci e Scorpione, rispettivamente indicati dall'Astrologia con il "sottotono" ed il "ko". Il condensato nello specchietto riassuntivo posto a seguire:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Oroscopo giovedì 21 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà discretamente bene questo vostro giovedì di metà settimana, con momenti anche abbastanza positivi assolutamente da non farsi sfuggire.

In amore, avrete dolcezza e fascino nel pomeriggio e soprattutto alla sera: sapete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera intima, certamente in grado di mettere il partner a proprio agio. Sarà forse il momento buono per pianificare la serata dei vostri sogni? Certo, proprio come desiderate da tempo: datevi da fare allora... Single, in tanti avrete entusiasmo e carisma più che mai, soprattutto con una gran voglia di emozioni.

Se avrete fiducia in voi stessi, l'inaspettato (forse) vi tenderà le braccia mettendovi di fronte ad un improvviso quanto promettente incontro: che sia la volta buona? Intanto, le previsioni del giorno per quanto riguarda il lavoro invitano a stare tranquilli: i movimenti delle stelle indicano che sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività, caratteristica imprescindibile della vostra indole.

Saprete quindi esporre adeguatamente le vostre argomentazioni, persuadendo anche coloro che sono costantemente contro di voi.

Scorpione - Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in sostanza è questo che hanno fatto presagire le stelle nei riguardi del vostro segno. In questo caso l'Astrologia consiglia di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che servirà per andare avanti nella quotidianità, sia chiaro.

In amore, se avete qualcosa da chiarire con la persona amata non dovete più attendere, pena il peggioramento del problema. Diciamo pure che molto presto si presenterà l'occasione giusta per rimettere in sesto ciò che vi preme da un po', ma non nell'immediato, pertanto calma e pazienza, ok? In serata intanto vi sentirete piuttosto agitati e potreste essere un anche po' scontrosi con chi avete a fianco: controllate l'impulsività! Single, la persona di vostro interesse sarà quella che più risentirà del vostro umore ballerino e questo rovinerà un po' il vostro rapporto iniziale: siate comprensivi e pazienti.

C'è anche da far presente che in molti trascorrerete una parte della giornata a toni abbastanza bassi, di conseguenza le persone che avete intorno potrebbero storcere un po' il naso... Nel lavoro invece, se nonostante le precauzioni dovesse saltar fuori qualche piccola complicazione, con calma e sangue freddo troverete la giusta soluzione. Nel complesso comunque, spunti per farvi apprezzare non mancheranno di certo: la vostra vivace intelligenza consentirà di ottenere piccole ma meritate soddisfazioni.

Sagittario - Evolverà molto bene questa parte della settimana, con un giovedì vincente soprattutto nei rapporti sentimentali. In generale, l'arrivo della Luna nel segno della Vergine porterà una marea di buone notizie anche a voi del Sagittario, come anche ottime novità in primis in amore. Dunque splendida giornata per le emozioni del cuore, sempre piacevoli, ricche di novità ed a tratti molto romantiche. Quindi tutto molto positivo nei riguardi dei sentimenti, specialmente in coppia: l'amore finalmente tornerà al centro dei vostri interessi, di conseguenza capirete ciò che vi rende veramente felici.

Seguendo innanzitutto i vostri sogni, di riflesso realizzerete anche quelli del partner. Single, iniziate a guardare lontano preparandovi per un globale rinnovamento sia nell'animo che nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare ma, soprattutto, è ora di agire... Nel lavoro, riuscirete a risolvere un imprevisto oppure porterete a buon fine un affare importante. Comunque vada, si prevedono discreti guadagni e/o agevolazioni di diversa natura: un doveroso "grazie" in primis alle stelle e poi anche vostra bravura.

Astrologia del giorno 21 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di giovedì annunciano una giornata semplicemente super-positiva, con ottime referenze da parte dell'Astrologia applicata al vostro bel segno. Dunque, si presuppone l'arrivo di un periodo proficuo in molti campi, per alcuni in parte già intravisto nei giorni scorsi. In amore, visto il buon periodo si prospetta tanta voglia di apportare qualche utile cambiamento al rapporto. Sicuramente le stelle vi aiuteranno ad esprimere al meglio i vostri desideri di cambiamento.

In special modo arriveranno spunti per rinnovare o magari favorire buone soluzioni, molte di questi risulteranno ottimi per dare fiducia ed entusiasmo alla giornata. Single, non avete di certo i peli sulla lingua quando si tratta di mostrare la portata dei vostri desideri alla persona che vi interessa, vero? Bene, il modo in cui andrete ad atteggiarvi però, dovrà essere quanto più disarmante possibile. L'obbiettivo dovrà essere quello di rendere più facili sia il successo che l'eventuale conquista.

Nel lavoro invece, si prevedono momenti abbastanza interessanti: sicuramente avrete la possibilità di concludere qualche buon affare o investire in un progetto futuro. Per finire, il ritmo della giornata sarà piuttosto lento ma molto positivo, perciò non ci saranno intoppi difficili da superare.

Acquario - Il periodo indicato, coincidente con la metà della corrente settimana, soprattutto per voi Acquario nativi di prima e seconda decade partirà abbastanza bene. Il problema è che poi vi andrete a riallineare con gli altri nativi in Acquario di terza decade: ergo, questo giovedì in generale sarà normale ed immerso (probabile totalmente) nella solita scontata routine.

In campo sentimentale, la pace che seminerete nel corso di questa giornata vi farà guadagnare terreno abbastanza senza sforzo. In coppia potrete avere il giusto peso nel rapporto: date spazio al dialogo e alla comprensione, sarà questa la formula "magica" giusta per mantenere il buon feeling tra voi ed il partner. Intanto cercate di privilegiare le buone conversazioni analizzando insieme i temi scottanti relativi al rapporto. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza chi avete nel cuore. Intanto non esitate a procedere con nuovi incontri se dovesse esserci occasione, trovando magari modi alternativi più allettanti a cui aspirare per corteggiare in modo elegante e convincente. Nel lavoro invece, qualcosa di nuovo prenderà vita dando una piega diversa al solito: iniziative interessanti stimoleranno la vostra creatività soprattutto a metà giornata. In molti casi le vostre azioni stanno portando miglioramenti nella vostra attività; continuate così.

Pesci - Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che, almeno sulla carta, tale predizione è alquanto probabile: certo, poi se sarete voi gli autori di possibili misfatti pazienza, l'importante sarà avere calma e sangue freddo. Usate il cervello oppure fate tesoro dei nostri consigli: visto il periodo "no", qualsiasi scelta tra le due andrà bene. Secondo l'oroscopo del giorno 21 novembre invece, riguardo l'amore massima concentrazione: cercate di essere più consapevoli delle vostre capacità sentimentali. In questa giornata dovete trasmettere tutto il vostro amore alle persone che vi sono rimaste accanto. Ci potrebbero essere comunque dei momenti di malumore con il partner, ma non preoccupatevi più del dovuto perché fanno parte della normale relazione di coppia. Se single invece, le stelle suggeriscono di vivere con una certa intensità ogni attimo, senza pensare troppo al futuro: godetevi la vita senza programmare (come fate di solito) puntando esclusivamente gli obbiettivi su persone o cose che più vi piacciono. Nel lavoro, per chiudere, sarete un po' agitati per alcuni cambiamenti in atto, ma a fine giornata potrete tirare un sospiro di sollievo. Ai più, gli astri verranno incontro, ma la fortuna da sola non basta: metteteci del vostro e l'impegno sarà ripagato.