Nella giornata di martedì 10 dicembre l'amore farà capolinea per i nati sotto il segno della Bilancia, la quale abbandonerà per un po' l'atmosfera dubbiosa di questi giorni. Il Cancro e i Pesci avranno un umore decisamente più alto, tanto che saranno anche in grado di essere disponibili per chiunque, come al loro solito. L'Ariete sarà uno dei pochi che invece avranno ancora problemi da superare. Di seguito, le previsioni degli astri per i 12 segni della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: attaccherete qualche collega a fronte di una discussione che non piacerà a nessuna delle due parti. Cercate di trovare dei punti in comune, oppure chiudete la discussione senza andare oltre.

Toro: una passeggiata con un amico o dello shopping in famiglia vi aiuterà a distendervi dalle fatiche lavorative. Il vostro partner vi farà una proposta allettante che non potrete rifiutare.

Gemelli: fantasiosi. Avrete la creatività al massimo, e gli artisti saranno i favoriti della giornata di martedì. In netto miglioramento saranno i rapporti di coppia, ma sarà meglio instaurare un dialogo più efficace.

Cancro: generosi. Sarete disponibili con tutti, e in tutte le forme possibili. L'amore vi regalerà una serenità interiore decisamente invidiabile, tanto che riuscirete ad affrontare una discussione a viso aperto e con estrema tranquillità.

Leone: farete decisamente faville sulle sorprese e sui regali da fare a Natale, e per voi stessi non vi risparmierete di certo. Un acquisto più importante potrebbe però mettervi in condizione di risparmiare in futuro.

Vergine: il partner sarà meno accattivante e meno disponibile del solito, perché in questa giornata avrete un diavolo per capello a causa del capo o di un collega e molte persone potrebbero prendere la saggia decisione di starvi alla larga.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le rassicurazioni del partner e una rinnovata carica erotica non basteranno a mitigare i vostri dubbi, ma qualche amico sorprendentemente vi dirà qualcosa che vorreste sentirvi dire da tanto tempo.

Scorpione: ci saranno dei rinnovamenti sul posto di lavoro, ma anche nella vostra stessa persona. Avrete infatti deciso di essere più disponibili verso gli altri, non facendovi comunque mancare niente.

Capricorno: ci sarà tanta passione con il partner, soprattutto quando troverete una distensione e un relax adatto, come ad esempio in serata. Una chiacchierata del più e del meno inaspettatamente farà crescere l'intesa.

Acquario: romperete la monotonia lavorativa con un pomeriggio di acquisti per voi stessi e per la vostra persona. Non mancherete di farvi accompagnare da un amico che sappia consigliarvi adeguatamente.

Pesci: umore in rialzo. Avrete acquisito più fiducia in voi stessi nel lavoro, ed anche nei confronti del partner. Gli hobby saranno per voi al centro dell'attenzione, e avrete anche a che fare con qualche sorpresa.