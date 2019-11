L'Oroscopo di mercoledì approfondisce il passaggio di Marte in Scorpione che garantisce una nuova grinta, consentendo non solo a Scorpione ma anche a Pesci, Capricorno, Toro e Cancro di passare all'azione senza indugio, concretizzando i progetti con una nuova tenacia. Se Luna in Leone offre una nuova carica ambiziosa miscelata alla bontà d'animo, Sole ancora per poco presente in Scorpione illumina e spiana la strada dei desideri garantendo vitalità e intelligenza. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: molto positivi e fantasiosi grazie all'influenza del satellite notturno, vivrete l'amore con grande nobiltà d'animo ma anche con un atteggiamento autoritario. Perseveranti e intelligenti, migliorerete notevolmente la sfera lavorativa.

Toro: Marte in nuova posizione astrale rema contro a Urano e potrebbe sprigionare inquietudine. Il transito spingerà a prendersela con alcune persone che nel passato hanno creato intralcio o suscitato ira.

Attenzione a contenere questi conflitti dell'ego che potrebbero causare un'eccessiva irritazione in amore.

Gemelli: le sensazioni amorose sono in ripresa grazie alla presenza di Luna dal Leone che apre un varco alla fantasia e fa concretizzare i sogni con maggiore tenacia. Sul lavoro, un'attitudine al comando sarà benefica per organizzare al meglio l'operato.

Cancro: una nuova vitalità e una sensualità incontenibile saranno garantite da Marte in trigono con i nodi lunari che con un occhio puntato sempre al passato, concretizza il presente con audacia.

Una nuova consapevolezza non aspetta altro che di essere messa in pratica, quindi passate all'azione senza indugio, otterrete successo.

Leone: affettuosi in amore ma anche autoritari, cercherete di dominare il partner affermando la personalità con fierezza. Sentimenti e ispirazioni si miscelano anche in campo lavorativo e applicherete alcune idee geniali con successo.

Vergine: l'astro marziano in sestile elargisce spirito di iniziativa in amore e garantisce una marcia in più per progredire nelle storie amorose.

Il coraggio non mancherà di certo e anche in ambito lavorativo, un accrescimento dei propri meriti camminerà di pari passo con il potenziamento delle proprie capacità.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: più fieri con Luna molto vicina al proprio domicilio astrologico, sarete passionali e affettuosi in amore, affermando la vostra presenza con avvenenza. In campo professionale i successi sono assicurati in base alle proprie capacità che sprigionerete con dinamismo, anche se Marte vi ha abbandonato.

Scorpione: molto vitali con Marte appena giunto nel segno, sarete passionali e molto istintivi, utilizzando le armi a disposizione per raggiungere i propri scopi amorosi o professionali. Affronterete le situazioni con calma andando dritto al punto delle questioni.

Sagittario: ancora un po' e Sole entrerà in domicilio a illuminare le sfere vitali con ottimismo e gioia. Nel frattempo, potrete contare sempre sulla presenza di Giove e Venere che vegliano con atteggiamento benevolo sull'amore e garantiscono buona sorte in campo professionale.

Capricorno: Marte si è avvicinato al segno e rompe così una quadratura sconveniente per concretizzare i progetti tenuti in sospeso. Una nuova grinta sarà benefica per raggiungere i propri scopi, attenzione solo a non essere troppo aggressivi in amore.

Acquario: una Luna avversa potrebbe portare a un eccesso di individualismo e a un orgoglio che minaccia la sfera amorosa. Cercate quindi di venire incontro di più alle esigenze della persona amata e magari sfogate questa ambizione in campo professionale.

Pesci: contate sulla nuova posizione di Marte in Scorpione che risulta molto benefica sia per il lavoro che per gli affetti. Coscienti dei rischi a cui vi esporrete senza remore, cercherete di affrontare i problemi con un atteggiamento battagliero che sfiora quasi il "bellicoso". Attenzione a non lasciarvi prendere da un'energia aggressiva nociva per l'amore.