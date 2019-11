L'Oroscopo del giorno 30 novembre 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente inizio weekend. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco.

Il periodo è interessato da un un nuovo transito messo in agenda dall'Astro della Terra, proprio questo sabato, precisamente alle ore 21:13 della sera assisteremo all'ingresso in pompa magna di una meravigliosa Luna in Acquario. È proprio quello che ci voleva per ultimare presto e bene i preparativi in vista dell'avvio di un nuovo weekend.

Diciamo subito che nel periodo indicato ad avere massima fortuna sia in amore che nel lavoro saranno solo tre segni. Il migliore in assoluto è ovviamente l'Acquario, al "top del giorno" grazie al transito astrale citato poc'anzi. Ovviamente, si prevede un giorno molto positivo, sicuramente coinvolgente, per i nativi della Bilancia nonché dello Scorpione, entrambi in questo periodo valutati con le cinque stelline della buona sorte. Di contro, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni di sabato 30 novembre, ad avere poca reattività nel frangente con l'efficienza generale abbastanza latitante saranno probabilmente coloro nativi del Sagittario e dei Pesci. Andiamo ai dettagli in modo da scoprire qualche dettaglio in più, prima però è d'obbligo dare una sbirciata alla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 30 novembre 2019

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di sabato è disponibile per essere visionato. A catalizzare attese e curiosità in merito alla positività e negatività attribuita al periodo, come al solito è la nuova classifica stelline quotidiana. Il periodo interessato dalle analisi odierne è logicamente la giornata coincidente in calendario con il prossimo 30 novembre 2019. Diciamo subito che nel primo giorno di avvio del nuovo weekend a tenere alta l'attenzione di tutti sarà il già annunciato passaggio della Luna in Acquario, pronta a cambiare le sorti del periodo soprattutto ai quattro segni posizionati al vertice della scaletta in evidenza. Curiosi?

Il resoconto estrapolato dall'Astrologia del momento vi aspetta, condensato nella scaletta posta di seguito:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Pesci.

Oroscopo sabato 30 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente con un sabato di prim'ordine da poter sfruttare al meglio nelle cose di maggior interesse. In amore infatti sarete più intuitivi del solito, il che vi aiuterà ad individuare meglio ciò che il vostro partner vorrebbe da voi.

Starà al vostro buon intuito aprire un dialogo e dare la vostra opinione completa, in piena libertà. Single, l'amore può offrire riparo da qualsiasi guaio, a patto (nel vostro caso) di saper mettere un freno alla lingua e fidarvi totalmente della persona che attualmente vi interessa (e non poco, aggiungiamo noi!). Momento propizio per partenze, soggiorni termali e attività sportive: inizia un weekend all'insegna di una giornata abbastanza spensierata e senza troppe ansie, in definitiva tutta da sfruttare.

Le previsioni del giorno, riguardo il settore lavoro invece, questo giorno sarà sicuramente fortunato per tanti di voi Bilancia, almeno secondo le stelle del momento. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Per finire, ciliegina: buone notizie potrebbero esserci anche sotto l'aspetto economico.

Scorpione: ★★★★★. Giornata abbastanza in positiva, valutata nelle predizioni di sabato con le quattro stelle relative ai periodi di routine. In pratica il frangente interessato si presume possa evolvere senza scossoni di rilievo, anche se per certi versi potrebbe risultare abbastanza monotono, ma va bene anche così.

In amore, gli astri annunciano una stabile e prolungata serenità. In qualche coppia occorrerà comunque affrontare piccoli ostacoli di vecchia, data questo sì, ma facendo ricorso alla dolcezza, alla comprensione e anche ad un pizzico di ironia tutto risulterà facile e alla portata. Sarà forse utile (o almeno raccomandato) dominare l’ansia, causa di piccoli malintesi. Single, l'influenza dei pianeti sul vostro segno porterà una ventata di aria fresca in diverse situazioni, alcune delle quali in via di definizione.

Forse sarete perfino pronti per innamorarvi nuovamente (finalmente!): approfittate adesso, non rimandate! Nel lavoro infine, muovetevi con cautela, evitando di affaticarvi fisicamente e/o di agire sopra le righe. In questo giorno verranno premiate la pazienza e la calma.

Sagittario: ★★★. All'orizzonte si staglia per voi del Sagittario un periodo probabilmente "sottotono". Diciamo che questo primo giorno di weekend darà un'impronta abbastanza stressante a questa parte della settimana, in primis in alcune questioni di grande importanza per voi nativi. In amore, quasi sicuramente sono in arrivo diverse turbolenze verso le quali dover momentaneamente mettere la famosa "pezza", ovviamente in attesa porre definitivamente rimedio.

In coppia, a causa della vostra scontrosità il partner non osa più contraddirvi: urge correre ai ripari (meditateci su, ok?). Single, è giunto il momento di dare una piccola svolta alla vostra vita. Da un po' di tempo non riuscite ad andare avanti in modo sereno. Le stelle a questo punto consigliano di fare pace con voi stessi, e poi cercare di rimediare ad alcuni errori del passato che pensavate di aver lasciato alle spalle... Nel lavoro, se non vorrete farvi sfuggire delle occasioni importanti, dovrete assolutamente programmare tutti i vostri impegni. Consiglio: cercate di non essere troppo dispersivi.

Astrologia del giorno 30 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata sarà sufficientemente positiva, ricca di emozioni ma anche di serenità per voi Capricorno. Le predizioni di sabato invitano a non intavolare confronti verbali con chi sapete riesce a tenervi testa. Almeno oggi e domani lasciate correre... Nel privato, forse è arrivato il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro. In amore invece, gli astri prevedono senza meno un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di coppia: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare soluzioni soddisfacenti grazie ai provvidenziali consigli di un/a amico/a.

Single, riaprite un po' alla volta quel cassetto della memoria in cui avete nascosto i vostri sogni o le vostre speranze migliori. Diciamo che state intraprendendo la strada giusta per la realizzazione degli stessi. Nel lavoro infine, dovrete impegnarvi abbastanza ma almeno i frutti delle vostre fatiche alla fine saranno visibili. Siate concreti e a portata di mano: muovendovi con destrezza incasserete il meritato successo.

Acquario ’top del giorno’. La Luna in arrivo nel comparto, positiva al 100% v’infonderà un’intensa voglia d'amare, o meglio, di farvi amare visto che avete un gran bisogno di sentirvi vivi e coccolati.

In molti vivrete con il partner senz'altro una splendida giornata con una serata intensa e soddisfacente. In campo sentimentale, quindi, fortuna e positività renderanno questa giornata molto piacevole. Sarete pronti ad affrontare nuove responsabilità con la vostra metà pertanto potrete programmare impegni a lunga scadenza. In generale, l'influsso degli astri sarà totalmente dalla vostra parte: sarete propensi a mostrare emozioni che qualche giorno fa tenevate solo per voi... Single, si presume possa essere molto promettente il settore sentimentale: sarete irresistibili e grandi seduttori (e scusate se è poco!).

Se pensate ad una persona in particolare, eliminate ogni timore e perplessità perché questo è il momento migliore per dichiararsi. Nel lavoro invece, occhio, nel circondario (leggasi ambito operativo) qualcuno parlerà o sparlerà senza senso all'indirizzo della vostra persona... Allora, pronti a ricambiare rendendo la vita di chi sapete un inferno?

Pesci: ★★. Questo sabato si presume possa essere allineato alla più dura delle realtà previsionali. Il periodo, infatti, sarà da considerare decisamente con il segno del "ko". Un po’ di tensione, probabilmente strascico dei giorni precedenti, vi presenterà il conto rendendovi nervosi e apatici verso chiunque nei paraggi.

Calma! Secondo l'oroscopo del giorno 30 novembre, riguardo l'amore, le stelle raccomandano di non scoraggiarsi davanti ad eventuali cambiamenti di obbiettivi. La vita va vissuta sempre, basta saperla giostrare secondo le nostre intenzioni: un'organizzazione perfetta sarà la giusta soluzione ai malanni quotidiani. In coppia quindi vietato tenere il broncio se qualcosa dovesse prendere una piega diversa rispetto a quanto preventivato. Se single invece, occhio al periodo: il momento poco positivo stimolerà in voi un forte egocentrismo e, senza che ve ne rendiate conto, potreste mettere a repentaglio anche alcune amicizie già da tempo consolidate.

Nel lavoro, per chiudere, cercate di evitare il mostrare eccessiva sicurezza, ok? Le stelle consigliano anche maggiore riservatezza e professionalità, così facendo ne trarrete sicuri benefici.