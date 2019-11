Nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì ogni pianeta elargisce i suoi effetti benefici, aiutando i simboli zodiacali a ritrovare la passione o a vivere le relazioni a due in modo più sereno. Luna ancora presente in Sagittario in sinergia con Sole, afferma la personalità del Leone, Ariete, della Bilancia e dell'acquario, facendolo però in modo sensibile e intuitivo. Buone anche le sensazioni per il Capricorno che nelle previsioni astrologiche seguenti, accoglie l'entrata di Venere, l'astro dell'amore.

Collegamenti planetari sensibili nell'oroscopo di venerdì

Ariete: Sole dal Sagittario spinge all'azione, mentre Luna esorta a ritrovare le proprie sensazioni nascoste nell'anima. Venere in quadratura potrebbe creare qualche noia sentimentale che solo l'apertura a un cambiamento costruttivo potrà risolvere.

Toro: Urano e Venere in trigono spronano a vivere le sensazioni amorose in modo intenso. Desiderosi di provare emozioni non ancora vissute, cercherete di rivoluzionare alcune cose che per voi non vanno, apportando le giuste modifiche per migliorare la relazione a due.

Gemelli: forse state esagerando nell'accentrare le vostre esigenze in coppia, divenendo anche capricciosi. Alcuni sbalzi d'umore potrebbero ostacolare la quiete amorosa, quindi apritevi anche ai bisogni del partner, condividendo in maniera armonica il suo mondo affettivo e riconoscendo gli errori.

Cancro: le sensazioni diventano molto tese a causa di una certa insoddisfazione. Quello a cui ambite non è giunto ancora e la relazione che avete non risponde ai propri desideri. Venere e Saturno in opposizione minacciano una gioia che solo Marte e Mercurio può incrementare, indicando una strada più lucida che porta alla felicità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: il luminare notturno e quello diurno, posizionati in Sagittario, incrociano uno splendido trigono nei vostri riguardi e ampliano la ricettività dell'amore. Nuove percezioni si fanno strada nel rapporto a due e il modo di amare diventa più indipendente. Ciascun componente la coppia cercherà di salvaguardare i propri spazi in modo libero ma non meno appassionato.

Vergine: Luna ancora presente in casa astrologica nona, rende i rapporti piuttosto timidi e indecisi. Molto altalenanti nei confronti dell'amore, potreste chiedervi se la vostra storia vi soddisfa e risponde alle proprie esigenze. Un'ambizione impaziente cerca di rivoluzionare le cose in modo imprevedibile.

Previsioni astrologiche sensazionali

Bilancia: perseguirete gli scopi amorosi andando dritto al fulcro della situazione e investendo entusiasmo, vitalità e sensibilità. Inconscio ed emozioni camminano a braccetto, trovando le soluzioni giuste per fronteggiare una quadratura venusiana un po' pesante per l'amore.

Scorpione: il cuore è colmo di gioia per i momenti di puro amore che state vivendo. Luna, Giove, Venere e Sole garantiscono affettuosità e sono in buona posizione per garantire stabilità in coppia.

Sagittario: Luna nel segno potenzia le emozioni e individua i bisogni della coppia, aprendo una strada insieme a Sole che porta alla comprensione reciproca. Giove garantisce un nuovo ottimismo e la voglia di costruire nella relazione in maniera più stabile.

Capricorno: molto magnetici con Venere e Plutone in congiunzione, sprigionerete fascino in coppia e innalzerete il tasso di sensualità. Grandi passioni animano la coppia e con sé anche la voglia di costruire una relazione più stabile.

Acquario: un collegamento planetario rende l'amore molto misterioso, sensibile e affascinante.

Sole e Luna camminano sullo stesso binario in Sagittario e in sinergia, mettono in risalto le sfaccettature della personalità e una sensibilità che diventa libera e bisognosa di indipendenza. Spetta a voi conciliare tutto questo in coppia.

Pesci: la tenerezza si miscela alla passione creando un mix davvero scoppiettante dal punto di vista sentimentale. Luna in nona casa astrologica potrebbe creare qualche attrito, ma saprete superare tutto al meglio.