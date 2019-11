L'Oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre 2019 è pronto a sindacare sulla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni in calendario. Oggetto di osservazione da parte dell'Astrologia, la quarta e ultima settimana dell'attuale mese e il primo giorno del nuovo, dicembre. Punto focale su cui incentrare l'interesse e ovviamente le relative predizioni la qualità delle effemeridi, vero metro di misura in grado di generare buone previsioni.

Il segno più fortunato tra i sei segni sotto analisi in questo contesto è il Capricorno (voto 10). Dunque in ottima forma, il tenace segno di Fuoco è considerato nel frangente il migliore in assoluto sia in amore che nel lavoro. Altresì, si prevedono sette giorni altamente positivi anche per coloro dell'Acquario (voto 9) sostenuti alla grande dal transito della Luna nel segno. Molto buono il periodo soprattutto per quelli dello Scorpione (voto 8), indicati dall'Astrologia in frangente certamente positivo.

Assisteranno ad una fase transitoria invece, anche se non assolutamente negativa, i nativi in Bilancia (voto 7) e Sagittario (voto 7), tutto sommato in un periodo abbastanza stabile. Per quanto concerne la parte un po' meno fortunata del periodo, le previsioni da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre vedono il frangente sicuramente molto impegnativo per gli amici appartenenti a Pesci (voto 6), sottoposto a momentanei alti e bassi delle stelle in modo più marcato a fine periodo.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. Si preannuncia un buon periodo per voi Bilancia, soprattutto nella parte finale, con tre splendide giornate tutte al top. Infatti venerdì sarà da considerare al "top del giorno", mentre sabato e domenica porteranno in dote le cinque splendide stelline della buona fortuna. Stabili le restanti con una unica raccomandazione: occhio a lunedì 25 novembre (sottotono) e soprattutto a giovedì 28 novembre (ko), le peggiori dell'intera settimana.

A seguire il riepilogo dettagliato:

Top del giorno venerdì 29 novembre;

venerdì 29 novembre; ★★★★★ sabato 30, domenica 1;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27;

★★★ lunedì 25 novembre;

★★ giovedì 28 novembre 2019.

Scorpione: voto 8. Le giornate in arrivo avranno sufficiente positività per regalare un periodo sicuramente promettente a tantissimi di voi dello Scorpione. Ad eccezione di martedì 26 e mercoledì 27, entrambi valutati in negativo, i restanti giorni si preannunciano buoni, quindi sicuramente da sfruttare per fare qualsiasi cosa.

Da segnalare, certamente con piacere, l'ottimo weekend in arrivo: sabato e soprattutto domenica avrete l'occasione (finalmente!) di gongolare come piace a voi. Bene, andiamo pure a confermare quanto detto analizzando le stelle interessanti i prossimi sette giorni. Il responso:

Top del giorno domenica 1 dicembre;

domenica 1 dicembre; ★★★★★ lunedì 25, venerdì 29, sabato 30;

★★★★ giovedì 28 novembre;

★★★ martedì 26 novembre;

★★ mercoledì 27 novembre 2019.

Sagittario: voto 7.

Settimana decisamente tranquilla su molti fronti. Da prestare un po' più di attenzione solamente nella parte finale del periodo, preventivato con due giornate sicuramente "no", quindi poco affidabili. Infatti, questo sabato e poi anche domenica (siamo dispiaciuti, non ci voleva proprio nel weekend!) dovrete per forza di cose cercare di stare fermi, magari evitando di prendere iniziative non necessarie.

Tranquilli, sfruttate al massimo la giornata di martedì 26 novembre, data di ingresso della Luna nel segno, e poi le altre a seguire: dai, siete "tosti", sappiamo che ve la caverete benissimo! Pronti quindi a scoprire le stelline quotidiane? Bene, il responso astrologico a seguire:

Top del giorno martedì 26 novembre ( Luna in Sagittario );

martedì 26 novembre ( ); ★★★★★ mercoledì 27, venerdì 29;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28;

★★★ sabato 30 novembre;

★★ domenica 1 dicembre.

Capricorno: voto 10. Anche per voi nativi del Capricorno è finalmente è arrivato il momento di gongolare per davvero!

Dite la verità, aspettavate da tanto questa circostanza, non è così? Se sarà davvero così interessante la prossima settimana, allora fatelo sapere anche a noi, gioiremo insieme... A questo punto, oltre a segnalare l'arrivo della Luna nel segno e relativa "top del giorno", anche l'ingresso nel settore del Pianeta Venere, martedì 26: allora, pronti a volare in amore? Bene, nell'attesa, a voi la scaletta con le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 28 novembre ( Luna in Capricorno );

giovedì 28 novembre ( ); ★★★★★ martedì 26 ( Venere in Capricorno ), venerdì 29, domenica 1 dicembre;

), venerdì 29, domenica 1 dicembre; ★★★★ lunedì 25, mercoledì 27, sabato 30.

Acquario: voto 9.

Periodo valutato molto bene per voi dell'Acquario, logicamente togliendo la sola giornata di mercoledì 27 novembre valutata con il segno del "sottotono". Iniziamo con le giornate più belle, in questo caso quelle relative al 25, al 28, al 30 novembre e al 1° di dicembre. In pratica sabato arriverà la Luna nel segno, pertanto si profila un grande inizio weekend, poi da vivere al massimo anche un'altrettanta ottima domenica, in questo caso valutata a cinque stelle. Vediamo di chiarire anche le giornate restanti:

Top del giorno sabato 30 novembre ( Luna in Acquario );

sabato 30 novembre ( ); ★★★★★ lunedì 25, giovedì 28, domenica 1 dicembre;

★★★★ martedì 26, venerdì 29;

★★★ mercoledì 27 novembre.

Pesci: voto 6.

Il periodo, parlando in generale, per voi nativi dei Pesci vedrà l'alternarsi di fasi positive ad altre abbastanza impegnative a cui dovrete senz'altro adeguarvi. Intanto mettete in gioco le vostre necessità più importanti durante le giornate valutate a maggiore positività: lunedì e mercoledì troverete senz'altro supporto da parte degli astri, quindi approfittate. Meno farete e meglio sarà, invece, in questo prossimo venerdì 29 novembre (sottotono), giudicato con le tre stelline della flemma e dell'apatia generale. Peggio ancora il primo giorno del weekend (ko), classificato con la massima negatività: calma!

A seguire il condensato da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 25 e mercoledì 27;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e domenica 1 dicembre;

★★★ venerdì 29 novembre;

★★ sabato 30 novembre 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Pronta da gustare piano piano, è disponibile per voi lettori la nuova classifica della settimana ingegnata sul lasso temporale compreso tra lunedì 25 novembre e domenica 1° dicembre. Come consuetudine ormai consolidata la scaletta con i voti sui prossimi sette giorni è valida per l'intero comparto zodiacale, quindi rappresentativa per tutti e dodici i simboli dello zodiaco.

Allora, curiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno avrà l'onore e il piacere di essere presente tra i migliori del periodo? Bene, diciamo subito che il segno al "top" per la prossima settimana, come annunciato in apertura, sarà il Capricorno, seguito però a breve distanza dall'Acquario e dalla Vergine, entrambi posizionati al secondo posto in classifica. A questo punto senza alcuna titubanza conviene passare subito a togliere il velo dalla scaletta completa. Il responso astrale a seguire:

1° Capricorno , voto 10, segno al " top della settimana ";

, voto 10, segno al " "; 2° Vergine e Acquario, voto 9;

3° Leone e Scorpione, voto 8;

4° Bilancia e Sagittario, voto 7;

5° Ariete, Gemelli, Cancro e Pesci, voto 6;

6° Toro, voto 5.

Il report astrologico interessante l'oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre 2019, dunque incentrato sull'ultima settimana di novembre ed il primo giorno di dicembre, è giunto al capolinea.

Il prossimo incontro con l'Astrologia della settimana riguarderà le previsioni, i voti e le classifiche delle stelline riguardanti il periodo in arrivo, compreso tra il 2 e l'8 di dicembre.