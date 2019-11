Torna puntuale l'incontro con l'Astrologia settimanale, dunque in primo piano spicca l'Oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 2019. In evidenza come annunciato dal titolo principale, le previsioni astrologiche corredate dalle immancabili pagelle con i voti e le stelline dei prossimi sette giorni a venire. Riguardo le predizioni sul periodo esaminato, sotto analisi figurano in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine dei quali parleremo in modo mirato tra poco.

Come sapete, prima di iniziare a valutare il periodo indicato ci piace svelare qualche voto in pagella, sia esso positivo o negativo, giusto per dare un po' suspense all'attesa. Allora, impazienti di scoprire qual è il voto attribuito al vostro segno? Bene, diciamo subito che ad essere in gran forma, come si evince anche dal titolo in apertura, il segno della Vergine (voto 9), gran favorito in quest'ultima settimana di novembre insieme a quello del Leone (voto 8).

Intanto, non male davvero le giornate in analisi per i nati in Ariete (voto 6), Gemelli (voto 6) e Cancro (voto 6): questi tre segni osserveranno tutti una certa stabilità, intervallando periodi buoni con altri valutati nella routine. Morale ai minimi storici, invece, secondo quanto rivelato nelle previsioni da lunedì 25 a domenica 1° dicembre, per coloro appartenenti al Toro (voto 5), sottoposto a svariate turbolenze astrali in alcuni casi difficili da arginare.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di mettere a nudo le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, come prassi ormai consolidata da un pezzo andremo ad informare in merito ai nuovi transiti lunari. In questo caso i cambi di settore in programma per questa settimana, ovviamente imputabili all'Astro della Terra, saranno in totale tre. A far volare in alto il periodo, la Luna in Sagittario, in entrata nel segno di Fuoco già da questo martedì 26 novembre, precisamente dalle ore 09:11 della tarda mattinata.

La conturbante "musa dei poeti" osserverà un nuovo cambio di settore giovedì 28 novembre, alle ore 13:33, dove darà spettacolo con la presenza della Luna in Capricorno. La settimana infine chiuderà i battenti con l'arrivo della Luna in Acquario previsto alle ore 21:30 di sabato 30 novembre. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano un giovedì e un venerdì decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, giovedì avrà i colori spenti del "sottotono" mentre il giorno prima dell'inizio del weekend, venerdì, si profila abbastanza complicato e perciò valutato con il segno di spunta relativo ai periodi da "ko".

Ottime invece quelle di martedì e sabato entrambe classificate cinque stelle. Vediamo quindi cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni del periodo:

★★★★★ martedì 26 e sabato 30;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e domenica 1 dicembre;

★★★ giovedì 28 novembre;

★★ venerdì 29 novembre.

Toro: voto 5. Negativo in generale il periodo per voi del Toro, valutato nelle previsioni della settimana con il minimo voto in pagella.

Visto il periodo un po' così, l'invito è quello di non dare nulla per scontato: valutate bene le situazioni "prima", monitorate con costanza "durante" e tenete alta l'attenzione al "dopo". A chi avesse qualche situazione speciale da portare a buon fine ricordiamo che giovedì 28 novembre porterà in dote cinque stelline fortunate, quindi datevi da fare. Curiosi di sapere cosa esprimono le stelline giornaliere:

★★★★★ giovedì 28 novembre;

★★★★ mercoledì 27, venerdì 29 e domenica 1 dicembre;

★★★ martedì 26 e sabato 30;

★★ lunedì 25 novembre.

Gemelli: voto 6.

Abbastanza impegnativo gran parte del periodo in esame, previsto però decisamente negativo solamente in due giornate particolari: giovedì e lunedì. Per essere sicuri di non fare errori di valutazione, annotate le giornate migliori e quelle in cui è consigliato stare fermi così da agire in base al periodo. Venerdì e domenica invece troverete senz'altro tanta buona positività ad aspettarvi. Scopriamo la scaletta con le stelline di vostra competenza:

★★★★★ venerdì 29 e domenica 1 dicembre;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e sabato 30;

★★★ giovedì 28 novembre;

★★ lunedì 25 novembre.

Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana preannuncia sette giorni poco performanti complessivamente, però, se presi uno ad uno vi permetteranno di pianificare al meglio tutto il periodo. L'Astrologia applicata al vostro segno invita pertanto a non trascurare eventuali situazioni a rischio: in questo caso, da tenere bene sotto controllo sia mercoledì che venerdì, le due peggiori. Analizziamo uno ad uno i singoli giorni; prendete nota:

★★★★★ lunedì 25 e domenica 1 dicembre;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e sabato 30;

★★★ mercoledì 27 novembre;

★★ venerdì 29 novembre.

Leone: voto 8.

Gli astri promettono un periodo certamente in linea con le migliori attese per tanti di voi del Leone. Prestate attenzione solamente a non rimanere impigliati in situazioni potenzialmente rischiose, soprattutto nelle giornate messe risalto con due e tre stelle. Dopo questa dovuta raccomandazione, andiamo pure a scoprire la scala di valori assegnata giorno per giorno dalle stelline:

Top del giorno lunedì 25 novembre;

lunedì 25 novembre; ★★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★★ domenica 1 dicembre;

★★★ venerdì 29 novembre;

★★ sabato 30 novembre.

Vergine: voto 9.

Settimana decisamente positiva specialmente per chi volesse portare a buon fine colpi risolutivi in ambito affettivo e/o lavorativo. Infatti, quasi tutto il periodo analizzato evolverà, secondo i nostri calcoli, nella buona positività astrologica. In base a quanto giudicato dall'oroscopo della settimana fino all'1 dicembre, la vostra giornata al top arriverà senz'altro il 27 novembre, alla quale faranno buon seguito il 26, il 28 e sabato 30 novembre ampiamente classificate a cinque stelle. Discreti gli altri giorni, escludendo ovviamente la sola domenica d'inizio dicembre giudicata con il "sottotono".

Il riepilogo giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 27 novembre;

mercoledì 27 novembre; ★★★★★ martedì 26, giovedì 28 e sabato 30;

★★★★ lunedì 25 e venerdì 29;

★★★ domenica 1 dicembre.

