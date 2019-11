L’Oroscopo di domenica 1° dicembre rivela che questo mese partirà in maniera abbastanza curiosa. Chi ha chiuso novembre lasciando irrisolte alcune questioni, potrà correre ai ripari e ottenere un chiarimento. L’amore e la salute saranno in ripresa per la maggior parte dei simboli zodiacali, anche se i nativi del Cancro nutriranno dubbi profondi. Per i Pesci tornerà la serenità all’interno delle mura domestiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno dell'oroscopo del 1° giorno di dicembre.

Previsioni oroscopo 1° dicembre, da Ariete a Pesci

Ariete: durante la settimana il lavoro ha accusato dei colpi. Almeno in questa domenica provate a mettere da parte ogni preoccupazione e pensate solo a rilassarvi. Qualcuno potrebbe contattarvi, tenete d’occhio i social e il cellulare. La giornata potrebbe riservare delle richieste da parte del partner o di un familiare. La salute inizierà a traballare per colpa dello stress.

Toro: questa sarà una giornata oziosa, in cui avrete solamente voglia di poltrire.

Le possibilità di rimandare a un altro momento le faccende di casa saranno abbastanza elevate. All’interno delle relazioni sentimentali sorgeranno dei dubbi, magari uno dei due vorrebbe cambiare aria.

Gemelli: rimandate eventuali lavoretti casalinghi. Approfittate di questa giornata festiva per prendervi una meritata pausa. In amore ci sarà una gran voglia di fare chiarezza e ricucire eventuali spaccature. Attenzione alle polemiche in serata. Salute in ripresa, ma non sovraccaricatevi d'impegni.

Cancro: l’oroscopo del 1° dicembre preannuncia dubbi d’amore per gran parte dei nativi. State vivendo un momento particolarmente teso. Avete bisogno di sentirvi sicuri, perché spesso temete di rivivere le ferite passate. Sorprendete il partner e cercate di rendere questa giornata meravigliosa per entrambi. Salute in miglioramento.

Leone: giornata all'insegna della monotonia, ma che vi permetterà di rimettervi in forma per la prossima avventurosa settimana. Ultimamente avete bisogno di novità e di vivere delle situazioni diverse dal solito.

Rimandate eventuali impegni e riposate, perché il vostro corpo ha bisogno di riprendersi.

Vergine: questa prima domenica del mese di dicembre sarà di buon auspicio per i cuori solitari, infatti risulteranno favoriti gli incontri. Chi vive una storia d’amore da tempo, potrebbe chiedere dei chiarimenti o avanzare una richiesta particolare.

Bilancia: alcuni nativi saranno ancora presi a rimuginare sulle cose passate. Guardate al presente e cercate di rendere il vostro futuro stellare. In amore occorrerà avere molta pazienza, il partner vi è estremamente fedele, ma è un filino stanco.

In giornata, in casa, ci saranno delle incombenze da sbrigare e rischierete di perdere la pazienza. Fortunatamente in serata tornerà il buon umore, magari qualcuno vi sorprenderà.

Scorpione: una persona vi ha ferito profondamente in passato, questa sarà la giornata giusta per dimenticarla. I sentimenti di molti nativi traballano da tempo, così come la salute. Il corpo in questa domenica chiederà maggior riposo: non abbuffatevi a tavola.

Sagittario: non si escludono colpi di fulmine in giornata, ma chi è in coppia dovrà fare attenzione.

Tuffatevi nell’avventura e non rimanete sempre chiusi in casa. Rinviate le pulizie a un altro giorno e fate attenzione alla guida.

Capricorno: dicembre partirà con il piede giusto e vi regalerà delle liete emozioni nel corso del mese. I sentimenti si riaccenderanno e l’amore brillerà. Se ancora ci dovessero essere dei dubbi, cercate di parlare chiaro.

Acquario: prima di uscire di casa sinceratevi di aver preso tutto. Questa domenica regalerà delle buone sensazioni che vi accompagneranno per tutta la durata della giornata.

Possibili incontri interessanti, la Luna illuminerà i sentimenti per le coppie.

Pesci: le previsioni astrologiche di questa domenica sorridono alle coppie coniugate. In casa ritornerà la serenità e si registrerà una riconciliazione generale. Chi vive in famiglia presto potrebbe trasferirsi o trovare un lavoro altrove. Aspettatevi dei cambiamenti nei prossimi giorni. Salute in miglioramento.