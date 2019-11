L'Oroscopo di sabato 30 novembre approfondisce le configurazioni planetarie fortunate, a caccia di novità amorose. La Luna presente ancora nel cielo astrologico del Capricorno rende le sensazioni riservate, anche se la voglia di costruire con grande senso pratico non manca di certo. Di seguito le previsioni astrali dedicate al lavoro e ai sentimenti per l'ultimo giorno del mese di novembre.

Sensazioni speciali nell'oroscopo di sabato

Ariete: la sfera emotiva viene scombussolata un po' dalla Luna e da Plutone in posizione di quadratura astrale che insieme richiedono un'analisi interiore delle sensazioni.

Vecchi moduli devono essere revisionati e saranno positivi anche per ottenere successo sul lavoro, svolgendo il proprio operato con maggiore fiducia in sé.

Toro: la sensibilità lunare si concentra nel presente uraniano e deve fare uno sforzo notevole per mantenere salde le sue sensazioni sottili. Alcuni collegamenti intuitivi saranno utili per cogliere l'attimo favorevole sia in amore che nel lavoro.

Gemelli: le energie sono basse e vi sentirete incapaci di far fronte agli impegni lavorativi. Nettuno in quadratura a Sole spegne un po' gli entusiasmi anche in amore, ma forse avrete bisogno solo di maggior riposo per rigenerarvi mentalmente e fisicamente.

Cancro: confusi e indecisi sul metodo lavorativo da intraprendere, potreste essere inefficienti a causa di un'opposizione Saturno-Luna che si fa sentire. In amore attenzione a non trascurare la persona amata, piuttosto ricavate energia dinamizzante da Marte in posizione benefica.

Leone: i transiti planetari sono fortunati e garantiscono entusiasmo. Anche voi single potreste innamorarvi all'improvviso, ma tenderete a conservare sempre una riservatezza lucida che contraccambia le attenzioni altrui con un atteggiamento riflessivo e critico.

Buono il lavoro di organizzazione decisionale.

Vergine: il lavoro diventa più responsabile e manifesterete le vostre capacità con competenza e professionalità. Il senso del dovere giocherà un ruolo fondamentale anche nella sfera affettiva e stabilizzerete le emozioni vivendole con maggiore prudenza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se l'amore non prende il volo a causa di Luna e Venere in posizione di quadratura e potrebbero sorgere degli attriti nella relazione abitudinaria, gli affetti sono sinceri.

Avete bisogno di capire quali sentimenti provate per una persona in particolare e la confusione crea un atteggiamento altalenante che di certo non giova al lavoro.

Scorpione: molto impulsivi con Marte nel segno, entrerete in contatto con alcune percezioni lucide che solo Mercurio sa regalare. Sommando questi effetti intuitivi e dirompenti, riuscirete a primeggiare in ambito sentimentale anche se rimarrà una certa diffidenza nei confronti della persona amata. Buono il lavoro.

Sagittario: gli influssi venusiani, anche se provenienti dal domicilio adiacente del Capricorno, garantiranno stabilità sentimentale e faranno sintonizzare in ambito affettivo.

Il gusto per l'avventura non mancherà mai e anche in campo professionale, otterrete dei risultati osando con abilità.

Capricorno: entrerete nel vivo delle questioni grazie all'influsso indagatore di Plutone che scava in profondità nelle coscienze, a caccia di informazioni vitali. Utilizzate questa energia consapevole per ottenere successo in amore e sul lavoro, non siate caparbi.

Acquario: molto vitali ed entusiastici, vivrete splendidi momenti grazie alla posizione favorevole di Giove, Luna e Venere.

Marte potrebbe raffreddare un po' la passione, ma Sole riscalda i cuori cercando di rendere il temperamento più infuocato. Alcuni imprevisti saranno risolti attingendo a un senso pratico immancabile, che punta su un temperamento forte.

Pesci: Nettuno e Luna in sestile influenzano la sfera emotiva e sarete più sensibili all'amore. I single potranno allargare i propri orizzonti amorosi e voi in coppia potrete seguire un desiderio originale e passionale. Buone le iniziative in ambito lavorativo, sfruttando tutta l'ambizione di cui siete a disposizione.