Le combinazioni astrali racchiuse nell'Oroscopo dell'amore di coppia, di sabato 30 novembre, sono molto interessanti e promettenti per i sentimenti. Luna in Capricorno rende le relazioni molto fedeli e il modo di amare profondo, ma non molto espansivo. Lambisce anche la Vergine, Toro, Pesci e Scorpione. Passato, presente e futuro si intrecciano in maniera magica e fiduciosa, promettendo amore grazie alla posizione fortunata di Venere in casa astrologica decima insieme a Luna. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Combinazioni stellari strepitose nell'oroscopo di sabato 30 novembre

Ariete: alcune domande riguardanti la relazione, sono formulate dal proprio inconscio che scava in profondità, grazie a Luna e Plutone in quadratura. Alcuni ricordi fanno capolino nella mente e influenzano il presente. Inutile accantonarli, anzi, cercate di trasformarli in qualcosa di costruttivo.

Toro: il dinamismo uraniano non spegne del tutto la sensibilità di Luna presente in Capricorno. Alcune intuizioni fulminee saranno utili per attuare una trasformazione che darà i suoi frutti in futuro.

Buona la fantasia con Nettuno in sestile astrologico.

Gemelli: Venere, dal domicilio del Capricorno, approfondisce la sfera amorosa e chiede maggiori conferme. Potreste apparire insoddisfatti della relazione a due e anche se vi è affetto, un'incompatibilità latente potrebbe chiedervi di prendere alcune decisioni risolutive per l'amore.

Cancro: la dissonanza di Luna e di Saturno potrà essere arginata, solo contando su un dialogo costruttivo proposto da Marte e Mercurio in trigono. In questo modo potrete vincere la pigrizia e arginare una mancanza di autonomia, che rende l'amore troppo opprimente.

Leone: Giove e Sole sostengono l'amore e dal Sagittario faranno capire quale mosse effettuare, per colpire dritto al cuore del partner. In ogni caso, cercate di arginare una confusione mentale elargita da Mercurio in quadratura, conservando una capacità di comprendere i sentimenti che sia più lucida.

Vergine: molto schietti con voi stessi, tenderete ad analizzare le sensazioni e sarete molto desiderosi di applicare rigore nell'amore di coppia. Se non saranno seguiti questi canoni, che partono da un atteggiamento molto critico nei confronti di voi stessi, potreste deprimervi e scaricare la negatività in coppia.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: Sole e Giove in sinergia garantiscono un entusiasmo vitale e fortunato per i sentimenti. Solo la quadratura di Luna e Venere potrebbero minacciare la tranquillità sentimentale, provocando il desiderio di rinunciare a un rapporto che procura dolore.

Scorpione: Marte garantisce nuova forza, tutta da investire in coppia per rendere l'amore molto solido. In sinergia con Mercurio presente nel segno, le relazioni diventano appassionate e una nuova introspezione lucida sarà benefica per apportare piccole modifiche nella relazione a due.

Sagittario: spingetevi oltre e mettetevi in gioco con coraggio, stupendo la persona amata con effetti speciali. Giove elargisce fortuna e Sole invoglia a vedere fin dove potete arrivare, contando sulle vostre forze e investendo anima e cuore nella relazione a due.

Capricorno: una profonda introspezione sarà utile per capire i vostri sentimenti e Luna, in sinergia con Saturno, avvia un esame critico delle sensazioni amorose. Molto fermi, diverrete esigenti nei confronti del partner, evidenziando bisogni e necessità.

Acquario: Giove garantisce splendidi influssi planetari e una nuova vitalità lambisce la coppia come in un abbraccio. Attenzione però a non essere troppo possessivi nei confronti della persona amata.

Pesci: un sentimentalismo eccessivo potrebbe essere sprigionato da Luna e Venere molto vicini, che produce il massimo interesse per il partner. Desiderosi di compiacerlo, potrete mettere in pratica un istinto comprensivo che va incontro alle esigenze altrui rendendo, l'amore molto romantico e premuroso.