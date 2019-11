L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre 2019 è di nuovo puntuale all'incontro con voi lettori per rivelare quali segni vivranno momenti al top nei prossimi sette giorni. In questo frangente ad essere messa sotto controllo da parte dell'astrologia la seconda settimana del mese corrente, valutata come al solito in merito al grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo ai singoli segni.

A proposito di segni: in questo articolo andremo a valutare in esclusiva, come specificato nel titolo, i soli simboli astrali interessanti la prima sestina dello zodiaco. Per essere precisi e corretti nei confronti di chi ancora è poco ferrato in argomenti astrologici, diciamo che saranno analizzati in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Volendo anticipare qualcosa, diciamo pure che ad avere un periodo molto positivo saranno gli amici del Cancro (voto 10), nel contesto valutato con il massimo voto in pagella.

Si preannuncia una settimana molto prospera, sia nel lavoro che in amore anche per i Gemelli (voto 9) nonché per il Toro (voto 8). Poco interessante il periodo intanto per coloro appartenenti ad Ariete (voto 6) e Vergine (voto 6), costretti a ricoprire l'antipatico ruolo di "fanalino di coda" nella scaletta provvisoria. A questo punto andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali da lunedì 11 a domenica 17 novembre, come sempre subito dopo aver svelato i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare le attesissime previsioni restituite dall'oroscopo settimanale, come da consuetudine ormai consolidata daremo voce ai nuovi transiti della Luna messi in conto per i prossimi sette giorni in calendario. Il frangente sotto analisi ha in agenda quattro stop relativi ad altrettante fermate da parte dell'astro terreste nei segni interessati.

Iniziamo col primo, l'arrivo della Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 11 novembre, precisamente alle ore 00:18. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo spostamento mercoledì 13 novembre alle ore 9:46, espresso dall'ingresso della Luna in Gemelli, a cui seguirà a breve il transito della Luna in Cancro di venerdì 15 novembre. La settimana infine si concluderà con il passaggio della Luna in Leone messo in conto per domenica 17 novembre alle ore 22:57 della tarda serata.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. Si prevede per voi Ariete una settimana abbastanza "gestibile", con la parte iniziale soprattutto da tenere sotto acuta osservazione. In pratica, ci state chiedendo anche quali saranno le giornate negative, giusto? Bene, togliamo subito l'angoscia dell'attesa ammettendo che lunedì 11 novembre sarà la classica giornata "sottotono", nel complesso classificata con tre stelle.

L'altra giornata fuori dal coro, decisamente peggiore, martedì 12, costretti dalle stelle a sopravvivere con solo due stelline. Vediamo la scaletta finale:

★★★★★ mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★★ giovedì 14, sabato 16 e domenica 17;

★★★ lunedì 11 novembre;

★★ martedì 12 novembre.

Toro: voto 8. In base a quanto messo in evidenza dalla vostra carta astrologica, la settimana in arrivo potrà contare su una splendida sequenza di giornate positive. Attenti solo a una giornata nella parte centrale e al finale del periodo, certamente da tenere sotto controllo. Da segnalare la splendida giornata al "top" del prossimo 11 novembre, sostenuta alla grande dalla spettacolare Luna in Toro. Bene, senza tergiversar oltre, passiamo pure a identificare le stelline quotidiane di vostra competenza:

Top del giorno lunedì 11 novembre - Luna nel segno;

lunedì 11 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 12, sabato 16 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 novembre;

★★★ giovedì 14 novembre;

★★ venerdì 15 novembre.

Gemelli: voto 9. L'Astrologia della settimana prepara la strada ad un ottimo periodo per voi appartenenti al simbolo astrale dei Gemelli. Diciamo con una certa sicurezza che sarà una settimana quasi perfetta (giusto un voto vi separa dalla "top"). Meravigliosa la Luna in Gemelli in arrivo mercoledì 13 novembre. Ma vediamo il decorso del periodo svelando i restanti giorni belli e quello (l'unico!) eventualmente descritto come "brutto". Il resoconto quotidiano e relative stelle:

Top del giorno mercoledì 13 novembre - Luna nel segno;

mercoledì 13 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 11, giovedì 14 e sabato 16;

★★★★ martedì 12 e venerdì 15;

★★★ domenica 17 novembre.

Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana indica l'arrivo di sette splendide giornate, dove quasi tutto potrebbe andare davvero a gonfie vele. Se è vero che "il buongiorno si vede dal mattino", l'ingresso della Luna nel segno in arrivo nel comparto venerdì 15 novembre potrebbe darvi altro che un buongiorno! Le stelle hanno riservato a voi per tale data una meravigliosa giornata, avvalorata dalla stra-meritata "top del giorno". Curiosi di sapere di più? A seguire il responso giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 15 novembre - Luna nel segno;

venerdì 15 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 12, sabato 16 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e giovedì 14.

Leone: voto 7. Si preannuncia un buon periodo per voi nativi sotto il segno del Leone, soprattutto nella parte iniziale e finale del periodo. Ottime le giornate a partire da quella di venerdì fino a domenica, giornata che farà segnare l'arrivo della Luna in Leone, senz'altro da considerare al "top del giorno". Vediamo il resoconto messo in mostra dalle stelline, giorno per giorno:

Top del giorno domenica 17 novembre - Luna nel segno;

domenica 17 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 11 e venerdì 15;

★★★★ martedì 12 e sabato 16;

★★★ mercoledì 13 novembre;

★★ giovedì 14 novembre.

Vergine: voto 6. Si prevede per voi della Vergine una settimana abbastanza "gestibile", ad esclusione della parte finale da tenere sicuramente sotto ferrea osservazione: sabato e domenica fate poco o nulla se possibile, e quel poco che eventualmente sarete costretti a fare, fatelo con criterio e tanta attenzione, ok? In pratica, potrete contare senza nessuna titubanza sulle ottime giornate del 13 e 14 novembre, generosamente considerate a cinque stelle. Bene, togliamo l'eventuale angoscia relativa all'attesa andando a svelare le stelline restituite dall'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre, interessante il vostro segno:

★★★★★ mercoledì 13 e giovedì 14;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e venerdì 15;

★★★ sabato 16 novembre;

★★ domenica 17 novembre.

