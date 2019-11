Durante la settimana da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna viaggiare dal Toro (dove già staziona Urano) fino al segno del Cancro, dove già si trova il Nodo Lunare; il tutto mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Invece Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte, infine, continuerà sull'orbita della Bilancia.

Le previsioni zodiacali settimanali sono favorevoli a Gemelli e Capricorno, meno rosee invece per Bilancia e Pesci.

Toro energico

Ariete: impulsivi. Le giornate da seguire con attenzione saranno probabilmente quelle del weekend, quando la Luna in Cancro si scontrerà col duetto Giove-Venere nell'Elemento Fuoco favorendo l'impulsività nativa, specialmente al lavoro.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri in questa settimana sarà, con tutta probabilità, stracolmo ed i nati Toro potranno orientare tali forze nell'ambiente professionale, ricavandone qualche gratificazione.

Gemelli: amore 'top'. Le faccende di cuore andranno presumibilmente a gonfie vele in questi sette giorni per i nati del segno dove i più alti picchi di romanticismo si toccheranno principalmente nei primi tre giorni.

Cancro: bizzosi. Le copiose asperità in onda durante questa settimana potrebbero rendere i nati del segno inclini ai litigi anche per questioni di poco conto. A pagarne le conseguenze saranno il partner e i figli che non sapranno come comportarsi per evitare le loro sfuriate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Incontri professionali per Vergine

Leone: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Leone sarà protetto dalle influenze astrali settimanali, quindi molti nati del segno potrebbero concedersi qualche acquisto per la propria abitazione.

Vergine: incontri. La sfera professionale dei nativi sarà sollecitata da qualche incontro interessante nelle giornate centrali della settimana che potrebbe rivelarsi fondamentale per il loro futuro lavorativo.

Bilancia: confusi. Sole e Mercurio litigano ed a pagarne le conseguenze potrebbero essere i nati Bilancia che non avranno le idee chiare sul da farsi. Più si avvicineranno al fine settimana e più i pensieri diverranno più fluidi.

Scorpione: look. Il Sole tra poco si sposterà dal loro segno a quello del Sagittario ed i nati Scorpione potrebbero avvertire una grande voglia di rinnovare il proprio look in modo da sentirsi più in sintonia con loro stessi.

Lavoro 'top' per Capricorno

Sagittario: mondani. I nati Sagittario in questi sette giorni nutriranno il desiderio di divertimento e, con ogni probabilità, organizzeranno qualche serata mondana assieme agli amici di sempre.

Capricorno: lavoro 'top'. Nella settimana i nativi godranno dei favori astrali sia dei Pianeti Lenti che Veloci e tale fortuna astrale potrebbe tradursi in un celere avanzamento dei loro progetti professionali in essere.

Acquario: relax. Il periodo appena trascorso si è rivelato piuttosto stancante per i nativi, che in questi sette giorni potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie.

Pesci: accidiosi. La voglia di fare latiterà in casa Pesci a prescindere dagli inviti di partner ed amici che verranno presumibilmente rispediti al mittente, preferendo un mood letargico.