L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i segni della seconda metà dello zodiaco, rappresentati da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere come evolverà la seconda settimana dell'attuale mese di novembre. Iniziamo pure a togliere il velo da voti, stelline e predizioni astrali segno per segno.

Parlando in merito alla sestina in analisi, gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi dei Pesci (voto 8), mentre leggermente sotto risultano sia gli amici del Capricorno (voto 7) che quelli dell'Acquario (voto 7). Invece sotto normale positività, diciamo pure al limite della buona sufficienza, è previsto il frangente per coloro della Bilancia (voto 6) nonché del Sagittario (voto 6).

Diversamente potrebbero esserci abbastanza difficoltà, secondo quanto lasciato intendere nelle previsioni zodiacali da lunedì 11 a domenica 17 novembre, per gli amici Scorpione (voto 5), giudicati nel periodo al di sotto della normale sufficienza. A questo punto iniziamo a dare risalto ai singoli segni, ricordando a tutti che a fine articolo è pronta la nuova classifica della settimana definitiva, riepilogo interessante tutti e dodici i simboli dello zodiaco.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Si preannunciano sette giornate nel complesso discretamente positive per voi della Bilancia. Escludendo i soli giovedì e venerdì previsti rispettivamente con il "sottotono" e il peggiore "ko", i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo "che pesci prendere", date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete dei buoni consigli per essere sfruttati ad hoc.

Mettiamo intanto in evidenza le stelline giornaliere di vostra competenza.

★★★★★ martedì 12, sabato 16 novembre;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13, domenica 17;

★★★ giovedì 14 novembre;

★★ venerdì 15 novembre 2019.

Scorpione: voto 5. Le giornate in analisi nel periodo considerato osserveranno un andamento certamente a basso profilo per voi dello Scorpione. Da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con martedì e mercoledì, valutate rispettivamente con il segni di spunta del "sottotono" e con quello ancor più duro relativo al "ko".

Il consiglio? Soprattutto se avete situazioni in attesa di soluzioni o progetti da mettere in gioco, non fatelo nelle due giornata indicate. Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane poste a seguire:

★★★★★ giovedì 14 novembre;

★★★★ lunedì 11, venerdì 15, sabato 16;

★★★ martedì 12, domenica 17;

★★ mercoledì 13 novembre 2019.

Sagittario: voto 6. Sette giornate valutate mediamente sulla scarsa sufficienza, non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare.

Gli astri, per quanto riguarda la parte centrale del periodo, guardano con un po' di ansia mercoledì 13 novembre come anche giovedì 14 novembre, valutati il primo con solo tre stelle relative al "sottotono" e l'ultimo tra i due decisamente con il "ko". Buone e accettabili intanto le restanti giornate, con lunedì e domenica preventivati al top con cinque stelle. Bene, adesso passiamo pure al responso finale restituito dall'astrologia al vostro segno:

★★★★★ lunedì 11, domenica 17;

★★★★ martedì 12, venerdì 15, sabato 16;

★★★ mercoledì 13 novembre;

★★ giovedì 14 novembre.

Capricorno: voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza buona da vivere visto il positivo responso restituito dalle effemeridi del periodo. Ovviamente, anche se nel complesso tutto girerà discretamente, il periodo osserverà un andamento a fasi alterne in due giornate ben definite. A dare pensiero pertanto i soli venerdì e sabato (peccato per l'inizio weekend), rispettivamente da considerare con il "sottotono" e il "ko". Calma e nervi saldi, vi rifarete ad inizio settimana con tre splendide giornate tutte da scoprire. Prendete nota dei giorni buoni e meno buoni analizzando la scaletta seguente:

Top del giorno martedì 12 novembre;

martedì 12 novembre; ★★★★★ lunedì 11, mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14, domenica 17;

★★★ venerdì 15 novembre;

★★ sabato 16 novembre 2019.

Acquario: voto 7. Sarà una settimana assolutamente da non disprezzare, con momenti buoni da dedicare alle vostre migliori intenzioni. Iniziamo subito con mettere in evidenza il periodo nella sua interezza: potrete contare su un ottima parte centrale con, invece, un inizio e una fine appesantita da risvolti negativi certamente da tenere sotto controllo. Ansiosi di mettere in evidenza ogni singolo giorno, così non se ne parla più? A seguire il resoconto astrologico giornaliero:

Top del giorno giovedì 14 novembre;

giovedì 14 novembre; ★★★★★ mercoledì 13, venerdì 15;

★★★★ martedì 12, sabato 16;

★★★ lunedì 11 novembre;

★★ domenica 17 novembre.

Pesci: voto 8. Le giornate sotto controllo saranno positive per voi Pesci. Avete fiducia nella buona Astrologia, si o no? Allora, dando ovviamente per scontata la risposta affermativa, vi diciamo tranquillamente che state nella cosiddetta "botte di ferro"! Il periodo migliore poggerà tutto sulla parte centrale e finale: molto interessanti i giorni a cinque stelle relativi a giovedì, venerdì e domenica, ovviamente in testa sabato 16, indicato come "top del giorno". Invece poco da sperare per le giornate di martedì e mercoledì, assolutamente da tenere sotto controllo. Andiamo al responso restituito dalle stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 16 novembre;

sabato 16 novembre; ★★★★★ giovedì 14, venerdì 15 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11 novembre;

★★★ martedì 12 novembre;

★★ mercoledì 13 novembre 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Ben disposta a regalare emozioni come anche delusioni, ecco a disposizione la nuova classifica della settimana valida per l'intero comparto zodiacale. La scaletta, come ovvio che sia, è impostata sul lasso temporale che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019. Ansiosi di sapere, quindi, se anche il segno del vostro "Tema Natale" sia contemplato tra i primi in classifica? Bene, allora andiamo subito a togliere ogni dubbio passando direttamente al responso degli astri. A seguire la scaletta con i voti assegnati ai dodici simboli zodiacali:

1° Cancro , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Gemelli, voto 9;

3° Toro e Pesci, voto 8;

4° Leone, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° Ariete, Vergine, Bilancia e Sagittario voto 6;

6° Scorpione, voto 5.

A questo punto le analisi astrologiche riguardanti l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre 2019, dunque incentrato sulla seconda settimana di questo mese, sono giunte al termine. Come di consueto ci preme ricordare che il nuovo incontro con le previsioni, la classifica, le pagelle e le stelline giornaliere interesseranno il frangente racchiuso tra il 18 e il 24 sempre del corrente mese.