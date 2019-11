L'Oroscopo di domani 1° dicembre è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto degli ottimi influssi parte un nuovo mese ricco di feste e buoni propositi. A caratterizzare questa promettente domenica è una smagliante Luna crescente che in genere favorisce la passione e l'energia. Questo significa che si accinge ad essere una giornata valida per chi desidera una gravidanza, tagliarsi i capelli, fare dei cambiamenti generici oppure portare avanti dei progetti significativi. In questo periodo è di gran lunga più facile ingrassare, in particolare i nativi del Cancro potrebbero cedere a delle abbuffate.

La giornata profuma d'amore, specialmente per i Toro impegnati sentimentalmente.

Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni dell'1 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 8° posto - Giornata interessante per recuperare sia fisicamente che mentalmente. Durante la settimana ci sono state prese di posizioni, piccole discussioni o problemi economici. In questa domenica tutto torna sereno e tranquillo. Trovare un accordo o un'intesa risulta più semplice, inoltre c'è più tempo da dedicare alle cose personali che sono state rimandate troppo a lungo.

Rispetto a qualche mese fa, la situazione circostante è migliorata anche se ci sono ancora un po' di timori.

Toro - 2° in classifica - Nella vita bisogna sempre puntare in alto e non accontentarsi, per cui questa domenica offre tutte le armi necessarie per raggiungere qualcosa in più. Non è da scartare la possibilità di ottenere conferme o risposte. All'orizzonte si intravedono delle novità destinate a incidere sul prossimo futuro. Per far quadrare i conti è necessario fare mente locale e mettere tutto nero su bianco valutando con attenzione eventuali tagli.

Possibili incontri, specialmente in mattinata. L'amore va a meraviglia per le coppie mentre i single potrebbero ripensare all'ex.

Gemelli - 12° posto - Le scorse giornate sono state profondamente sfiancanti. Qualche aspettativa è stata delusa e non sono mancate delle battaglie da combattere o una perdita significativa. Dopo una settimana frenetica è naturale desiderare rinchiudersi in casa per riposare al 100%. Questa del 1° dicembre, infatti, si prospetta una domenica all'insegna del relax assoluto.

Ansie e preoccupazioni presto saranno solamente un lontano e brutto ricordo. Attenzione ai tradimenti.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 1° dicembre definisce questa domenica alquanto interessante. Da tempo sono cambiate delle cose, magari un'abitudine, un sentimento o il proprio aspetto. Con la Luna in fase crescente è naturale ingrassare, poiché si tende ad abbuffarsi a tavola. Per tale ragione è meglio bilanciare facendo più movimento del solito. Da alcuni giorni in casa regna il caos, per cui è meglio sfruttare questa domenica di riposo per fare ordine.

Chi è sposato spesso si lamenta di non ricevere abbastanza appoggio e aiuto da parte del partner.

Leone - 4° posto - Giornata più che valida per fare chiarezza su questioni interpersonali. La sola idea di perdere tempo in faccende futili può rivelarsi deleteria. Infatti, in certi casi è meglio fare degli errori piuttosto che rimanere al punto zero. Qualsiasi decisione o scelta, anche impulsiva, risulta favorita. È necessario infurbirsi e imparare ad autogestirsi. Per quanto riguarda il piano amoroso, i cuori solitari non si rendono conto di nutrire un particolare sentimento per una persona che vedono tutti i giorni.

Domenica serena per le coppie conviventi o sposate.

Vergine - 6° in classifica - C'è da prestare maggiore attenzione in questa giornata domenicale. Le strade nascondono insidie, quindi per precauzione è meglio rimandare eventuali impegni o appuntamenti ad un altro giorno. Le coppie che vivono sotto lo stesso tetto devono cercare di rispettarsi a vicenda, parlando e cercando di evitare le critiche. Giornata piena di attese, magari per la tredicesima, un bonus annuale o un evento particolare. Un parente o un famigliare potrebbe farsi sentire.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche parlano di imminenti cambiamenti. Rispetto agli anni precedenti c'è stata un'evoluzione interiore. Qualcuno in quest'annata ha consolidato un sogno d'amore ritrovando fiducia, stima di se e voglia di fare. Chi è single dovrebbe mettersi maggiormente in gioco esplorando nuovi luoghi e ampliando la cerchia d'amicizia. Questo vale anche per il comparto finanziario e lavorativo, c'è bisogno di conferme o di miglioramenti, ma giungeranno a partire dal 2020. Giornata valida per osare e riflettere sul da farsi, in serata si prevedono scintille sotto le lenzuola soprattutto per le giovani coppie.

Le coppie sposate e conviventi si riscoprono intensamente.

Scorpione - 10° in classifica - Giornata sottotono e con pochissima voglia di darsi da fare. Dopo una settimana piena di lavoro e impegni, è plausibile sentirsi stanchi e provati. Qualcuno ha avuto a che fare con delle incomprensioni con collaboratori o colleghi, altri hanno affrontato delle situazioni economiche complicate. A partire dalla prossima settimana si riparte con il massimo sprint, ma tutto dipende dalla qualità e dalla quantità del riposo concesso in questa domenica. Lasciare i problemi esterni fuori dalla porta di casa può risultare difficile ma aiuta a ritrovare serenità.

Sagittario - 9° posto - Questo è un segno che ama la vita e che facilmente tende a concedere fiducia. In questa domenica l'influenza del Sole rende i rapporti con i famigliari d'origine o con il coniuge più intensi. Con un passato da ribelle, non è facile dire a questo segno cosa e come deve fare una certa cosa. Questo si prospetta un mese positivo specie per l'amore che potrebbe arrivare a breve per i single. Chi cerca una gravidanza può sfruttare le giuste influenze astrali di questa domenica.

Capricorno - 7° in classifica - Venere nel segno agevola i sentimenti. Nel mondo continuano a succedere cose cattive e scioccanti, ma è importante non perdere il buon umore e la speranza.

Qualcuno potrebbe soffrire una mancanza, in questi casi basta distrarsi facendo le pulizie casalinghe. Chi ama cucinare risulta agevolato nella realizzazione di nuovi manicaretti che potrebbero sorprendere i commensali. Possibili complimenti o chiamate in arrivo nel corso di questa domenica.

Acquario - 1° posto - L’oroscopo di domani 1 dicembre dice che si prospetta una domenica favorevole da dedicare all'amore e ai propri hobby. La vita sociale risulta attiva anche se si desiderano maggiori conferme. Da un po' di tempo c'è un progetto che sta prendendo forma, seppur lentamente. Possibili conferme amorose, chi ha discusso si riconcilia.

Chiedere scusa non è mai un segno di debolezza. Qualcuno potrebbe avvertire la necessità di starsene per conto suo, in questi casi è meglio assecondare tale bisogno.

Pesci 11° in classifica - La settimana trascorsa è stata carica di impegni stancanti e demoralizzanti. Il 2019 è pronto ad uscire di scena portando via tutte le cose negative. In questa prima giornata di dicembre conviene riposare e rimettere in sesto mente e corpo perché, la prossima, si prospetta un'altra settimana affaticante. Qualcuno potrebbe dover riflettere sulle proprie condizioni economiche. Anche il fisico presenta disagi, a quanto pare è necessario dormire di più.