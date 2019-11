L'Oroscopo del 1° dicembre annuncia che in questa giornata i nativi del Leone dovranno fare delle scelte importanti, mentre le persone dello Scorpione devono cogliere al volo le opportunità di lavoro.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni degli astri per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Anche se in questo inizio di dicembre speravate in un netto miglioramento, purtroppo dovete accontentarvi della solita routine. Qualcuno non vuole rinunciare a un rapporto che considerava perfetto.

Facendo così, le cose però tendono solo a peggiorare e tutto sarà più difficile da gestire. È importante credere in voi stessi e nelle persone che collaborano con voi, e, soprattutto, nei vostri progetti che con la vostra tenacia potrebbero spiccare il volo.

Toro – Periodo pieno di incertezze. Presto svaniranno e lasceranno il posto alle grandi opportunità e a una grinta che, in precedenza, non avevate mai avuto. Se siete alla ricerca di nuove occasioni per rimettervi in gioco, troverete il modo per emergervi.

Dovete solo avere pazienza e aspettare l'onda giusta. Periodo fortunato per i cuori solitari, però, devono stare attenti a non buttarsi in storie campate in aria. Le coppie consolidate non hanno problemi a svolgere la vita di sempre.

Gemelli – In questo inizio mese siete inquieti e timorosi nella vita di coppia, ma anche da single. Proprio non volete tranquillizzarvi e capire che continuando ad avere mille dubbi in testa vi farete solo del male. La persona che dovrebbe capirvi non è una veggente e non può accontentarvi, al massimo può solo dispensare consigli e sostenervi.

Cercate di non fare una tragedia a ogni minimo comportamento diverso o poco rispettoso di chi vi sta accanto. Il lavoro, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, sarà raddoppiato ma non mancheranno le soddisfazioni e qualche guadagno in più.

Previsioni di domenica 1° dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – È una giornata in cui la famiglia potrebbe darvi molto da fare, e tutto diventerà più pesante. Per fortuna, al vostro fianco avete persone pronte a darvi una mano. Dovete solo sbloccare il vostro orgoglio, altrimenti rischiate di ghiacciare le vostre relazioni professionali.

In amore spesso la comprensione vi sfugge. Credete che tutto vi sia dovuto, di essere nel giusto solo perché vi siete comportati bene. Se volete dimostrare di essere una persona matura e saggia, dovete analizzare i vostri comportamenti.

Leone – Nel lavoro dovete fare delle scelte importanti. Cercate di valutare bene il tutto, i pro e i contro, e anche le conseguenze. La vostra precisione nel valutare vi sarà di grande aiuto nei prossimi giorni. In campo sentimentale è un inizio mese pieno di speranza e serenità.

Le relazioni sono più stabili e crescono nel modo giusto. Osate nei progetti, avete il pieno appoggio del partner.

Vergine – Se nel mese di novembre ci sono stati degli scossoni, come parole lasciate a metà in una discussione oppure dei fraintesi, ora potete dire di aver superato brillantemente la prova. Il passato lasciatelo alle spalle e vivete il presente. Se credete che qualcuno ha limitato la vostra storia, siete nel sbagliato: dovete pensare che ve l'ha rafforzata e aiutata a diventare più forte di prima.

In campo lavorativo avete una montagna di cose da sbrigare: cercate di usare un approccio diverso, magari funziona. In questa giornata siete molto ottimisti e non vi fate particolari problemi a dire ciò che non va e cosa si dovrebbe cambiare.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Siete pronti per il cambiamento. In questa giornata, se ne avete l'occasione, trasformate la vostra vita come meglio vi aggrada. Non abbiate timore di nuocere a qualcuno, nessuno osa ostacolarvi e pretendere di bloccare la vostra strada anzi, sono orgogliosi del vostro coraggio.

Dicembre sarà un mese fortunato, perciò datevi da fare. Se avete bisogno di scaricare la tensione, uscite di più, trascorrete la serata tra amici veri e fidati.

Scorpione – In campo lavorativo ci sono opportunità che varrebbe la pena cogliere al volo. Tuttavia non sempre avete la tempistica giusta per farlo, i vostri mille impegni non vi permettono di arrivare in tempo. Non vi preoccupate, queste occasioni si ripresenteranno. L'unico inconveniente è che potreste essere di nuovo molto impegnati. Cercate di attivarvi e di coordinarvi meglio. Nonostante tutti gli impegni e lo stress, riuscirete a sopportare tutto quello che accadrà, anche nei prossimi giorni.

Siete forti fisicamente.

Sagittario – Dicembre non inizia proprio come ve lo aspettavate ma tranquillizzatevi, poiché poi sarete in tempo a godervi un buon natale. In questo periodo avete le cose più chiare davanti agli occhi e non patite più le sofferenze, soprattutto in amore. L'inizio di dicembre vi sembra un poco spento e sottotono. È il caso di prendersi una pausa per apprezzare quanto la vostra professione sia indispensabile nella vostra vita. Questo mese, però, potrebbe essere un po' birichino con alcuni malanni stagionali.

Oroscopo di domenica 1° dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se per qualche ragione dovete cambiare lavoro, fatevi coraggio.

Alcuni pianeti potrebbero darvi una mano anche se non sapete dove dirigervi. Probabilmente troverete la vostra strada proprio nel momento in cui sarete colti da maggiori incertezze o sconforto. In amore, le relazioni stabili dovrebbero proseguire il cammino con più serenità. Anche se dovessero arrivare delle novità, sarebbero facilmente gestite con l'aiuto del vostro partner. Il dialogo, anche se a volte è stancante, è sempre la migliore arma per combattere le insidie esterne.

Acquario – Non è un periodo facile. Siete stranamente irrequieti e non riuscite a farvi comprendere dalle persone amate.

Molti di voi non riescono a far passi in avanti e questo è davvero un peccato, soprattutto per coloro che sperano in qualcosa di migliore. In campo lavorativo non è ancora il momento di cantare vittoria, poiché ci sono ostacoli da superare. Dovete rimboccarvi le maniche, poiché ogni conquista sarà una nuova lotta. Mettetevi in mostra e fate vedere a tutti che cosa sapete fare, senza avere paura.

Pesci – Questi sono tempi duri. Chi ha un lavoro, anche insoddisfacente, se lo deve tenere stretto. Non dovete precipitarvi a trovare qualcosa che poi si dimostrerà assolutamente inadeguato. Meglio avere pazienza e sperare in qualcosa in più.

Chi nel prossimo anno si deve sposare è meglio che cerchi di non entrare in paranoia. La giornata è difficile, ma dovete mantenere la calma, soprattutto nelle discussioni. Non sempre dovete aver ragione per forza, a volte potreste anche lasciar passare.