Nella settimana dal 2 all'8 dicembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dall'Acquario al Toro, dove staziona Urano, mentre Giove passerà dal Sagittario, dove vi è il Sole, al segno del Capricorno, trovando in sosta anche Venere, Plutone e Saturno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Nettuno nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche settimanali favorevoli per Scorpione e Leone, meno concilianti per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: galanti. L'indole romantica dei nativi potrebbe emergere marcatamente nel weekend quando la Luna e Venere saranno in congiunzione nel loro Elemento.

Qualche ostilità, seppur di piccola entità, potrà registrarsi martedì nell'ambiente professionale.

2° posto Leone: lavoro 'top'. Le questioni professionali dei nati Leone andranno, c'è da scommetterci, a gonfie vele specialmente quando il munifico Giove si sposterà nel segno del Capricorno che per i nativi significherà 'periodo di concretizzazioni'.

3° posto Vergine: incontri interessanti. Le nuove conoscenze che i nativi andranno a fare in questi sette giorni, grazie allo Stellium di Terra, avranno ottime possibilità di divenire fondamentali per il loro futuro lavorativo.

I mezzani

4° posto Scorpione: grintosi. Tenacia e determinazione non dovrebbero mancare ai nati del segno questa prima settimana di dicembre ed, inoltre, grazie alla sosta mercuriale nel loro domicilio godranno anche di fantastiche doti intuitive per attuare le idee che gli baleneranno in testa.

5° posto Capricorno: eclettici. I nati Capricorno, a maggior ragione da giovedì in poi, vorranno e potranno, grazie allo sfavillante Stellium, catapultarsi su più fronti professionali contemporaneamente traendone repentine gratifiche.

6° posto Cancro: umore basso. Il tono umorale in casa Cancro potrebbe non essere dei migliori con l'inevitabile conseguenza che il loro atteggiamento divenga meno conciliante del solito.

7° posto Gemelli: attenzione alle finanze. Il settore economico dei nativi andrebbe, come 'suggerisce' l'austero Urano dissonante, revisionato con cura tagliando, se necessario, le spese superflue per 'snellire' le future uscite.

8° posto Ariete: nervosi. Il clima nel focolare domestico sarà, con ogni probabilità, ostico ed a tratti ingestibile tanto da rendere i nati Ariete decisamente nervosi verso il partner.

Eventuali discussioni chiarificatrici andranno rinviate a data da destinarsi perchè in queste giornate avranno poche possibilità di successo.

9° posto Bilancia: straniti. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi che, dopo l'iniziale perplessità, chiederanno spiegazioni in merito.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: routine. Sette giorni dove presumibilmente non vi saranno novità degne di nota quindi sarebbe bene che i nativi si dedichino alle attività pratiche rimandate nei giorni scorsi, in modo da ottimizzare il loro tempo libero.

11° posto Sagittario: stressati. Tra lavoro e famiglia, nell'ultimo periodo, i nativi sono stati sottoposti ad un certo stress che questa settimana, se non prenderanno gli eventi alla 'leggera', potrebbe nuovamente far capolino.

12° posto Acquario: distratti. Mercurio da un lato e Marte dall'altro, entrambi dissonanti, tenderanno ad appannare idee ed intenti dei nati Acquario. Sarà bene porgere la massima attenzione nell'ambiente professionale, onde evitare errori grossolani.