L'oroscopo del giorno 14 novembre è pronto a svelare come sarà la giornata di giovedì. Amore e amici, ma anche lavoro e faccende di casa saranno al centro dell'attenzione. A metà settimana la fatica inizia a farsi sentire per tutti. L'Ariete dovrà fare i conti con uno strano senso di insicurezza mentre la Bilancia avrà a che fare con una serie di preoccupazioni familiari.

Previsioni del 14 novembre: da Ariete a Vergine

Ariete - In questa giornata è richiesta la massima concentrazione.

Dovrete fare dei conti e rimettere a posto la vostra vita. Qualcosa non vi da sicurezza, siete decisamente preoccupati per la famiglia o per le questioni di lavoro. L'amore, in questo periodo, si è assopito. Se volete ravvivare un sentimento dovrete darvi da fare, magari in serata potreste sorprendere il partner.

Toro - Questa Luna potrebbe causarvi delle difficoltà e imprevisti. Attenzione a chi confidate i vostri segreti perché tra le amicizie ce n'è qualcuna falsa.

Riflettete prima di prendere una decisione che potrebbe incidere sul vostro futuro e di chi vi circonda. Possibili fastidi fisici, magari non siete abituati a fare movimento oppure avete esagerato in palestra.

Gemelli - Siete un segno socievole e dinamico. Questo giovedì vi vede correre avanti e indietro per via di alcune faccende obbligatorie da ultimare. Vi piace darvi da fare e detestate starvene fermi con le mani in mano.

Coloro che lavorano otterranno degli elogi, chi gestisce la casa dovrà sistemare un guasto.

Cancro - L’Oroscopo del 14 novembre vi vede pensierosi. Siete preoccupati per una questione sentimentale, magari una persona a voi cara si sta allontanando. Nel lavoro c'è un po' di frustrazione in quanto non ottenete le riconoscenze che meritate. Tuttavia, i vostri risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi proseguite senza pensare a nessuno.

Possibili spese in vista, cogliete le migliori opportunità e non perdete il treno.

Leone - Amate comandare ma spesso risultate pesanti e invadenti. Ogni cosa dev'essere al suo posto, il caos non vi garba. Coloro che hanno dei progetti hanno ottime chance di realizzarle se ci credono veramente. Nelle cose ci vuole impegno e pazienza, questo vale anche nelle questioni di cuore. Troverete un'efficace soluzione e in serata vi godrete il meritato riposo.

Vergine - Avete avuto delle giornate decisamente sottotono. Tra discussioni e conflitti, avete i nervi tesi. Cercate di chiarire ogni dubbio e di trovare la soluzione al problema che vi attanaglia. Non è il momento migliore per intraprendere un nuovo progetto. Attendete ancora qualche giorno, presto la fortuna busserà alla vostra porta.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - Giovedì in cui avrete voglia di darvi da fare e di scrollare di dosso tutte le preoccupazioni familiari.

Avete delle cose da portare avanti, fatelo entro la fine dell'anno. Chi è impegnato sentimentalmente, dovrà fare i conti con la distanza del partner. Da un po' la passione si è assopita, se c'è un problema dovete chiarire al più presto.

Scorpione - Le previsioni astrologiche dicono che state affrontando un periodo conflittuale. Avete necessità di denaro e sicurezze interiori. Non riuscite a farvi capire dalla persona che avete accanto. Avete paura di restare soli, per questo vi accontentate del primo che passa. Riflettete su certi aspetti della vostra vita e valutate come potete migliorarvi.

Sagittario - Giornata impegnativa in cui avrete delle sistemazioni da effettuare all'interno dell'abitazione. Possibili incontri e transazioni economiche inaspettate. Se c'è da investire o concludere un patto, rifletteteci nuovamente. Non spendete i soldi in cose di poco conto altrimenti avrete difficoltà a sbarcare il lunario. Se vi servono maggiori entrate, magari potreste svolgere un secondo lavoro.

Capricorno - In questo giovedì avrete voglia di rimettervi in gioco ma avete bisogno del consenso altrui. Qualcuno è stato tradito ed ha difficoltà a fidarsi. Non imponete le vostre idee a tutti i costi perché una cosa che vi sembra giusta per un altro potrebbe non esserlo affatto. Prendete l'iniziativa in amore.

Acquario - Il lavoro vi causa problemi e nervosismo. Vi sentite costantemente frenati e ostacolati. Non perdete tempo ostinandovi dietro a cose di poco conto. Provate a rilassarvi con una bella passeggiata o dello shopping. Presto arriveranno delle occasioni interessanti che vi consentiranno di risparmiare denaro. Approfondite una conoscenza e non siate superficiali.

Pesci – L’oroscopo vi descrive come un segno sognatore, pensieroso e esigente. Con voi stessi siete severi e pretendete troppo. Ma per alzare l'asticella finite per perdervi la bellezza della vita. Staccate la spina, datevi una regolata. Non mangiate eccessivamente e continuate a mantenere le migliori abitudini di vita. Costruitevi un'entrata alternativa.