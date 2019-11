L'Oroscopo di domani, 17 novembre, è pronto a svelare che tipo di domenica sarà. Ad influenzare l'intera giornata è la Luna calante in Cancro che appaga i sensi e favorisce la calma. Si prospetta una domenica di recupero psicofisico per molti segni tra cui i nati del Cancro e della Bilancia. Pur essendo un giorno di riposo, non mancano delle incombenze da sbrigare. Approfondiamo il tutto scoprendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno su amore, famiglia e salute. In seguito anche l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 17 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 4° posto - L'aspetto lunare di questa giornata vi rende meno impulsivi e più concentrati. Aspettatevi una chiamata da un parente, sono previste uscite e ritrovamenti. In amore, le coppie stanno vivendo una fase apatica e monotona. Per il momento non desiderate pensare alle faccende di cuore. Chi ha una famiglia da mandare avanti deve prestare attenzione ai figli o ai nipoti, perché potrebbero avere dei problemi e non lo dicono.

Toro - 9° Non sono sempre gli altri a sbagliare, quindi non date nulla per scontato. Sfruttate questa domenica per riposare e ricaricarvi di energie in vista della prossima settimana, che sarà ancora più frenetica del solito. In questi giorni siete interessati solamente a gonfiare le casse piuttosto che alle faccende amorose. Chi è solo ed ha superato i 30 anni, ha delle difficoltà a trovare l'anima gemella.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Approfittate della domenica per guardarvi attorno e organizzate un'uscita.

Gemelli - 2° posto - Avete avuto una settimana piena di impegni ed arrivate a questa domenica abbastanza distrutti. Il vostro corpo chiede riposo, quindi non fate niente. Rinviate eventuali pulizie e uscite in un altro momento. Dedicatevi ai vostri hobby, dormite di più e mangiate leggero, solo così avrete un valido recupero psicofisico.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 17 novembre dice che avete la Luna dalla vostra parte. Si recupera alla grande, specialmente dal punto di vista fisico e mentale. Per le giovani coppie innamorate, la passione non manca mai. Coloro che sono sposati oppure vivono insieme da anni si sentono un po' annoiati perché il partner è troppo distratto o preso da altre faccende.

Leone - 10° in classifica - Giornata da sfruttare per rimettervi completamente in sesto.

Dormite di più e cercate di muovervi il meno possibile. In questo modo sarete pronti a ripartire e a fronteggiare la seguente settimana che si preannuncia estenuante. I single che hanno superato i 40 anni si ritrovano a chattare con qualcuno di interessante sui social. Un parente potrebbe contattarvi o farvi visita, fatevi trovare pronti.

Vergine - 6° posto - Vi attende una domenica molto serena, gli astri vi baciano.

Otterrete soddisfazioni e attenzioni da tutte le parti. Questo non è stato il vostro anno favorito, ma lo avete superato abbastanza bene. L'esperienza e gli errori che avete fatto vi torneranno utili per non sbagliare più e per ottenere dalla vita solo le cose migliori. Scacciate via ogni pensiero triste, non è la giornata giusta per mettersi a dieta.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche di questo dì di festa vi vedono alle prese con una serie di lavoretti casalinghi.

Non riuscite a starvene con le mani in mano eppure spesso vi lamentate che siete troppo indaffarati. Qualcuno potrebbe ricevere una confidenza o una proposta interessante da una persona cara. L'amore è alle stelle ma non fate mai l'errore di dare per scontato il partner. Riposate ed otterrete il giusto recupero psicofisico necessario per rendere di più durante la settimana lavorativa. Attenzione a figli o nipoti che potrebbero diventare capricciosi.

Scorpione - 7° in classifica - Domenica all'insegna del relax assoluto, in questa giornata non avrete voglia di fare niente.

Potrebbero verificarsi delle chiacchierate interessanti e potreste apprendere dei pettegolezzi inaspettati. Non esagerate a tavola, spesso tendete a mangiare più del dovuto. Concedetevi una bella passeggiata, magari in lieta compagnia, sempre se il tempo lo consente.

Sagittario - 11° posto - L'oroscopo del 17 novembre vi vede giù di tono a causa dello stress accumulato in settimana. Vi siete destreggiati tra mille faccende ed avete aiutato gli altri. Ora dovete solamente riprendere le forze, anche perché le previsioni della prossima settimana vi vedono al centro dell'attenzione astrale.

Capricorno - 12° in classifica - Siete innamorati, il vostro cuore batte forte per una certa persona. Le coppie si sono sempre mostrate indistruttibili anche di fronte alle avversità della vita. Dovete portare avanti un progetto, magari c'è un arretrato da recuperare. Risentite una vecchia conoscenza. Emozioni in tarda serata.

Acquario - 8° posto - L’oroscopo di domani vi invita ad essere maggiormente prudenti specialmente alla guida. Organizzate il programma della settimana così non vi affannerete.

Attenzione a non accollarvi troppi impegni, imparate a dire di no. Qualcuno potrebbe chiedervi di uscire ma voi preferirete starvene in casa, magari a guardare la tv per tutto il giorno.

Pesci - 5° in classifica - Siete degli eterni spendaccioni e sognatori. Volete tante cose nella vita ma se non portate pazienza e non siete costanti, vi sarà pressoché difficile tagliare il traguardo. L'amore, per le coppie, è saldo e lo diventa ancora di più in questa domenica che vi ritroverete a trascorrere insieme.

I single potrebbero ricevere una richiesta inaspettata destinata a incidere sull'immediato futuro. Non fate le ore piccole.