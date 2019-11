L'Oroscopo dal 18 al 24 novembre spalanca le porte a una settimana colma di interessanti opportunità ed eventi avvincenti. Non ci sarà spazio per la noia poiché tra casa, famiglia, amore e lavoro ci saranno tante cose da fare. Qualcuno sarà alle prese con dei problemi di cuore, altri invece si destreggeranno nell'attività lavorativa e professionale. Possibili movimenti economici in vista, parliamo di piccole entrate e di spese da sostenere.

I nati dell'Ariete ritroveranno la pace, l'Acquario fronteggerà delle spese e il Toro dovrà fare i conti con la scarsa prestazione fisica. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno e relativa classifica.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - 3° posto - Dopo giornate turbolente, finalmente ritroverete la calma e tante soluzioni efficaci. Riuscirete a vedere la luce in fondo al tunnel e ogni problema sarà risolto.

Coloro che hanno cambiato stile di vita, magari facendo attività fisica e seguendo una sana alimentazione, si sentiranno meravigliosamente bene. Nel lavoro avrete bisogno di una pausa o di un cambiamento. Da tempo, qualcuno sogna di avere un aumento di denaro per via delle bollette e delle spese sempre più alte.

Toro - 11° in classifica - Avrete un periodo particolare caratterizzato da nervosismo e scarsa prestazione fisica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Anche la mente sarà altrove e avrete solamente voglia di dormire. In casa nessuno vi aiuterà e questo vi renderà furiosi. Soppesate le parole prima di parlare, altrimenti finirete per offendere qualcuno che ha un'alta stima di voi. Spesso avete timore di non avere abbastanza denaro per pagare le bollette o per fare la spesa.

Gemelli - 2° posto - Avrete tutto il necessario per affrontare le emergenze lavorative o casalinghe che si verificheranno durante la settimana.

Sarete ben disposti a mettervi in gioco e a sviluppare un progetto importante. In amore non mancheranno dei momenti emozionanti e avrete a che fare con un misterioso ammiratore che vi osserva da lontano. Le coppie sposate o conviventi, condivideranno degli attimi intensi e magici.

Cancro - 6° n classifica - L’oroscopo settimanale vi vede superare ogni ostacolo che incrocerete nella via del successo e del benessere psicofisico.

Siete soliti soffrire d'ansia e preoccupazioni, specialmente nei confronti della famiglia. In genere avete una continua necessità di denaro, per questo cercate sempre un modo per risparmiare o per ricavare degli extra. Per coloro che lavorano alle dipendenze oppure in proprio, in settimana fioccheranno delle opportunità che vi consentiranno di fare dei grossi passi avanti. Ritroverete la serenità e la fiducia.

Leone - 5° posto - Tornerà il sereno anche se non si escludono delle ricadute. Di solito al mattino avete abbastanza energia per svolgere le vostre attività, ma dopo pranzo incominciate a sentirvi stanchi. Coloro che hanno un famigliare che non sta bene in salute, si sentirà triste perché vorrebbe fare qualcosa. Ci saranno delle discussioni con i figli o il coniuge. Comunque sia, questa settimana si presenta migliore rispetto a quelle precedenti.

Vergine - 10° in classifica - Settimana discreta specialmente per quanto riguarda il campo lavorativo e professionale. Chi ha un'attività in proprio, spesso si sente soffocare dalle fuoriuscite di denaro o dalla mancanza di clienti. Non datevi per vinti e cercate di capire cosa potete fare per migliorare le entrate. Chi lavora alle dipendenze detesta qualche collega oppure il superiore. Nei prossimi giorni valutate un'alternativa. Avrete troppe faccende da portare al termine e questo succede perché tendete a procrastinare.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - La settimana dal 18 al 24 novembre sarà meravigliosa grazie al supporto degli astri. Trascorrerete liete giornate, specialmente tra le mura di casa. Dopo la tempesta finalmente tornerà il sereno e voi potrete portare avanti tutte quelle faccende lasciate in sospeso. Ogni dubbio sarà fugato e l'amore sarà pieno di passione e tenerezza. I single attireranno e faranno delle notevoli conquiste. Per quanto riguardano salute e denaro, potrebbero arrivare delle novità.

Scorpione - 4° in classifica - Sfruttate il favore astrale per rimettervi in forma e ripartire con la giusta carica. Siete un segno molto impegnato tra casa, figli, genitori. Non esagerate con l'uso della tecnologia, potrebbe causarvi dei fastidi fisici. Prima di prendere una decisione dovrete fare una lista di pro e contro. Occhio alle finanze, rischiate di finire in bolletta se esagerate con lo shopping.

Sagittario - 7° posto - Sarete più combattivi che mai e affronterete eventuali problemi con la giusta motivazione. Qualcuno di vostra conoscenza custodisce un segreto preoccupante. Durante la settimana vi ritroverete a fare ordine all'interno dell'abitazione e a destreggiarvi tra i fornelli. Il weekend regalerà emozioni e tanta passione, specie per coloro che hanno qualcuno affianco. Chi è single, per il momento preferisce stare da solo e pensare solamente alla propria persona.

Capricorno - 12° in classifica - Settimana decisamente sottotono. Tenete duro perché presto arriveranno settimane liete caratterizzate da occasioni avvincenti e momenti goliardici. Fate attenzione alla guida. Tra le vostre amicizie c'è qualcuno che fa buon viso a cattivo gioco e vi sparla alle spalle. Valutate di fare dei cambiamenti entro la fine del mese. I rami secchi dovranno essere potati.

Acquario - 8° posto - Settimana a tratti bruttina e la colpa sarà della Luna in fase calante. Avrete delle spese da fronteggiare e dei problemi familiari che non vi faranno chiudere occhio la notte. Imparate a rilassarvi altrimenti accentuerete l'ansia e il malessere interiore. Valutate di fare meditazione o una salutare attività fisica all'aria aperta. Anche una semplice passeggiata ha proprietà calmanti. Chiedete aiuto, non potete gestire tutto da soli.

Pesci – 9° in classifica - L’oroscopo della settimana vi vede correre avanti e indietro per lavoro. Siete in attesa delle festività natalizie proprio per poter finalmente staccare la spina e ricaricarvi. Avrete i nervi a fior di pelle e rischierete di litigare con una persona a voi cara. Per chi ce l'ha, l'amore sarà l'unica nota positiva. Chi è solo ha delle pretese troppo alte oppure ha sofferto in passato. Qualcuno vi chiederà una favore, valutate bene il da farsi e non date nessuno per scontato.