Siamo al termine della settimana e un'altra domenica è pronta ad incominciare, l'Oroscopo del 17 novembre si presenta abbastanza interessante per molti segni zodiacali. I nativi del Leone vivranno una domenica piena di preoccupazioni, mentre i Cancro saranno particolarmente introspettivi.

Di seguito approfondiamo le previsioni della domenica per i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo di domenica 17 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa domenica inizia bene.

Siete vivaci e frizzanti e avete modo di divertirvi e conoscere gente nuova. Se state rincorrendo un sogno, dovete capire da dove partire per realizzarlo. Ci vuole tempo e pazienza. Magari siete pazienti, ma il tempo vi sembra di non averne mai abbastanza.

Toro – Non illudete chi vi desidera. Se in questa giornata vi accorgete di avere qualcuno che vi corteggia, dovete solo capire se ci può essere un’eventuale relazione.

In caso contrario, non concedetegli il vostro tempo altrimenti potreste alimentare delle inutili speranze. Riposate a sufficienza, perché nella seguente settimana dovrete sostenere eventuali colloqui di lavoro o programmare una nuova attività.

Gemelli – Occhio alle distrazioni. Rischiate imprecisioni, gaffe, calcoli sbagliati, ma basta organizzarvi con precisione per evitare questi errori. Muovetevi con prudenza negli investimenti. Sono favorite le questioni di cuore, potrete realizzare i desideri reconditi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni giornaliere: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Giornata introspettiva. Dovete leggere chiaramente dentro di voi per capire davvero cosa volete. Solo così potete trovare la soluzione migliore a quello che vi preoccupa. Non fate intromettere la famiglia nelle vostre faccende intime. Per i cuori solitari si presenta una giornata valida per i flirt e la passione.

Leone – Qualsiasi cambiamento potrebbe spaventarvi.

In realtà se vi guardate attorno vi rendete conto di quante cose avete affrontato con successo. Quello che vi trattiene ora è la paura di non farcela, di non essere all'altezza o magari qualcuno ve lo fa credere. Fortunatamente avete grinta e riuscite a farvi valere. Questa parte del mese vi assicura soddisfazione e traguardi importanti. Domenica positiva per incontri.

Vergine – Domenica volubile.

Questa giornata inizia bene, siete carichi e avete voglia di rivoluzionare il mondo. Forse siete stanchi dei soliti problemi familiari e vorreste lasciarvi alle spalle le polemiche. Quindi fra alti e bassi trascorrete l’intera domenica tra momenti tranquilli e altri di irritazione. Occhio agli ospiti, soprattutto se sono parenti acquisiti o suocere invadenti.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Lavoro in calo, amore in salita.

In questo periodo il rapporto di coppia risulta sicuramente molto passionale, anche se dovete mettere in conto parecchie polemiche. Ad inizio settimana otterrete parecchie insoddisfazioni, tensioni, piccole o grandi lotte di potere. Il vostro atteggiamento sul lavoro potrebbe sollevare un vespaio, è meglio se vi concentrate di più sul partner.

Scorpione – Godetevi questa pausa domenicale. Dopodiché avrete difficoltà a tornare al lavoro.

Già state pensando alle cose arretrate che vi aspettano o a una situazione complicata da gestire. Tranquilli, saprete cavarvela come sempre. Coloro che cercano un lavoro, saranno favoriti dopo il 20 novembre, quando sarà più facile essere comunicativi: nei colloqui metterete in risalto le vostre doti. In amore, in giornata tutto viene perdonato perché siete simpatici e sensuali.

Sagittario – Giornata vivace e ottimista. Nonostante ciò, il clima in famiglia rimane pesante perché è nata qualche polemica.

Avrete però la possibilità di risolvere eventuali questioni in sospeso. Gli amici sono un gran sostegno, accettate volentieri i loro consigli preziosi.

L'oroscopo per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Nella relazione di coppia non tutto fila liscio. Siete sempre pronti a puntare il dito verso il partner. Potete avere tutte le ragioni di questo mondo, ma se vi imponete con prepotenza passerete dalla parte della ragione a quella del torto. Nel lavoro avete molte iniziative o molte proposte da valutare.

Acquario – Domenica non positiva per l'amore. Questa seconda parte di novembre inizia in modo favorevole sia per il lavoro che per i soldi, anche se negli ultimi tempi le uscite sono state esagerate. Muovetevi con prudenza perché ci potrebbero essere imprevisti e ritardi. In amore siete insicuri, cercate di non infilarvi in storie che non possono avere nessuno sbocco.

Pesci – Avete una lunga lista di buoni propositi. Al primo posto ci sono quelle affettive, poi quelle familiari e infine quelle lavorative.

Dal 18 novembre potrete dedicarvi con serenità a realizzare i vostri numerosi progetti. In questa giornata, se nei rapporti di coppia ci sono dubbi o tensioni irrisolte, è meglio non affrontarli almeno per i prossimi due giorni o rischiate di esasperarvi.