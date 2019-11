L'Oroscopo di domani, lunedì 18 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata possiamo aspettarci. La settimana riparte tra le solite faccende casalinghe e i mille impegni lavorativi. A caratterizzare l'andazzo di questa giornata è la Luna calante nel segno del Leone, più 'ruggente' che mai. Si presenta un lunedì appagante dal punto di vista sentimentale per i nati del Cancro.

Qualcuno si ritroverà a fare i conti con il traffico cittadino mentre altri avranno a che fare con alcuni malanni fisici.

Approfondiamo gli aspetti legati ad amore, lavoro e famiglia scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l'immancabile classifica.

Classifica e previsioni del 18 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 7° posto - Si prospetta una giornata adatta ai chiarimenti, anche se il rientro al solito tran tran quotidiano potrebbe risultare traumatico. Avete alle spalle un periodo turbolento che ora va migliorando sempre di più.

Nel caso in cui ci fosse qualcosa di soffocante, dovete agire al più presto per recuperare la serenità di un tempo. Ad ogni problema c'è una soluzione, non sprecate le giornate ad autocommiserarvi e a rimandare l'inevitabile. Possibili sistemazioni in casa.

Toro - 9° in classifica - Durante il fine settimana avete riposato a sazietà e recuperato abbastanza energie mentali. Vi sentite pronti ad incominciare un'altra settimana.

Anche se amate la vostra famiglia, spesso vi lamentate delle mille faccende che eseguite ogni giorno. Chi ha dei figli o dei nipoti piccoli, dovrà fare i conti con una richiesta d'aiuto particolare. Sfruttate questo lunedì per stilare il programma della settimana, in questo modo non arriverete esausti al prossimo week-end.

Gemelli - 6° posto - Con l'avvicinarsi dell'anno nuovo cresce la voglia di fare dei buoni propositi.

Anche novembre sta per volgere a conclusione e nelle prossime settimane avrete molte cose da fare. Vi ritroverete alle prese con shopping, offerte e occasioni irripetibili. In amore, le coppie sposate o conviventi, qualche volta si ritrovano a discutere per faccende economiche o di casa. Siate più morbidi e fate buon viso a cattivo gioco.

Cancro - 4° in classifica - L’oroscopo del 18 novembre vi vede in preda all'ansia per via delle spese di casa, dei famigliari, della cucina, del lavoro.

Siete sempre indaffarati, fate mille cose al giorno e alla sera siete fin troppo stremati. Organizzate di fare qualcosa per voi stessi, prenotate un appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista. Imparate a delegare le mansioni, non solo casalinghe ma anche lavorative. Attenzione agli attacchi di nervosismo che potrebbero allontanare il partner, siate tolleranti. Per le coppie giovani l'amore è soddisfacente.

Leone - 8° posto - Se c'è qualcosa che ignorate, cercate di rimediare. Studiate, leggete, informatevi ma non restate fermi a guardare. Non è mai troppo tardi per imparare, anzi. Giornata interessante per gli incontri e per mettere in atto un nuovo progetto, gli astri sono favorevoli. Spesso sentite che vi manca qualcosa o qualcuno. Siete ancora feriti da quella vecchia delusione d'amore oppure ripensate ad una persona cara che non c'è più.

Chi si sente privo di ispirazione, dovrebbe uscire a cercarla.

Vergine - 1° in classifica - Giornata eccellente, le stelle vi sorridono e nell'aria tira vento d'amore e di successo. Nel prossimo anno ci saranno delle novità che vi svolteranno l'esistenza. Abbiate pazienza e continuate a portare avanti il lavoro o un certo piano di vita. Per tagliare il traguardo bisogna essere costanti, pazienti e tenaci. Non ha alcun senso iniziare una cosa per poi interromperla a metà. I risultati si vedono nel lungo termine. Dunque pensate in grande e non fatevi mettere il bastone tra le ruote da nessuno.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia da una faccenda lavorativa o un progetto rimasto in stand-by da tempo. Presto riceverete un'offerta interessante, ma sta a voi decidere cosa fare. Le giovani coppie sono salde e la passione non manca. In genere tendete a demoralizzarvi abbastanza in fretta e vi fermate ad un passo dal traguardo, ma questo non vale per chi ha un partner valido su cui fare affidamento. Presto avrete a che fare con una transazione finanziaria inaspettata.

Avete voglia di pizza e dolci.

Scorpione - 11° in classifica - A causa dello stress tendete a mangiare più del dovuto. Chi ha recentemente cambiato un'abitudine, deve sforzarsi di perseguirla nelle prossime settimane. I single per il momento non se la sentono di frequentare qualcuno, ma in primavera avranno modo di conoscere delle persone interessanti. Per il momento siete presi dal lavoro che vi appare interminabile, dalle faccende domestiche e dai problemi di denaro.

Sagittario - 3° posto - Giornata favorevole e piena di entusiasmo.

Siete sempre in cerca di una valida soluzione per risparmiare e per ricavare un'extra che vi consenta di vivere più serenamente. Desiderate il meglio per i vostri cari, per questo vi date sempre da fare. Possibili cambiamenti in atto che si paleseranno nel nuovo anno. Preparatevi ad accogliere le novità che verranno. In questo lunedì dovrete superare un ostacolo.

Capricorno - 2° in classifica - 'Il buongiorno si vede al mattino' quindi cercate di sorridere e di partire con il piede giusto. Alzatevi prima del solito e pensate solamente a voi stessi.

Cercate di usare il meno possibile i social network e godetevi la vita all'aria aperta. Uscite, fate vita mondana, organizzate qualcosa con gli amici o il partner. Chi ha superato i 40 si sente meno vitale del solito, provate a mangiare meglio o a integrare eventuali carenze. Non fate le ore piccole e prestate attenzione a dove mettete il piede.

Acquario - 12° posto - Evitate di scatenare polemiche in questo lunedì sfavorevole. Nervosi e irritabili. Tutto vi sembra andare storto e avvertite dei malanni fisici.

Con il coniuge spesso ci sono delle discordanze di opinioni. Chi lavora detesta la monotonia, il traffico e i ritardi. Desiderate più tempo per voi e per i vostri cari. Tempo al tempo e tutto tornerà sereno e pacifico, si prospetta un buon 2020. Valutate di iniziare a fare dell'attività fisica, va bene anche una semplice passeggiata.

Pesci - 10° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede sognare ad occhi aperti. Siete in attesa delle festività natalizie perché amate le luci e la dolcezza tipica di questo periodo.

Siete sempre pronti a difendere i più deboli e vi fate in quattro per i vostri cari. Talvolta borbottate perché non vi va di svolgere un determinato compito. Siete estremamente pazienti ed avete sempre una buona parola per tutti. In giornata incontrerete qualcuno che prova tanta invidia per voi.