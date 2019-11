Martedì 19 novembre 2019 troviamo la Luna nel segno del Leone mentre Marte, Mercurio ed il Sole nel segno dello Scorpione. Venere e Giove transiteranno nel segno del Capricorno con il Nodo Lunare che proseguirà il suo moto in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano che continuerà sui gradi del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Sagittario, meno concilianti per Acquario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Scorpione: nuovi progetti. Mercurio assieme al Sole nel segno 'suggeriranno' ai nativi di mettere in atto le fruttuose idee che gli balenano in mente perché avranno, con ogni probabilità, ottime possibilità di essere fruttuose.

2° posto Leone: lavoro 'top'. Martedì dove i nati Leone potranno contare su ottimi influssi planetari sia sul fronte professionale che su quello amoroso. Più attenzione dovranno presumibilmente porgere i nativi della prima decade alle prese con Mercurio ed Urano avversi.

3° posto Ariete: flirt. Oggi i nati del segno avranno ottime chance di fare nuovi ed interessanti incontri che potrebbero divenire, se lo vorranno, splendidi flirt novembrini conditi di affetto e passionalità.

I mezzani

4° posto Sagittario: concentrati. L'acutezza mentale in casa Sagittario, con tutta probabilità, sarà ad alti livelli questo martedì e tale fluidità di pensiero potranno indirizzarla nel fronte professionale ricavandone anche qualche importante gratifica dai 'piani alti'.

5° posto Gemelli: umore 'top'. Il tono umorale quest'oggi sarà presumibilmente alle stesse grazie alla congiunzione tra Giove e la Luna. Il loro sorriso donerà buonumore alle persone con cui avranno a che fare.

6° posto Pesci: routine. 24 ore senza troppi scossoni o novità di sorta dove i nati del segno farebbero bene a dedicarsi a quelle attività procrastinate nei giorni addietro anziché starsene beatamente ad oziare.

7° posto Vergine: revisioni economiche. Il settore finanziario andrà revisionato con dovizia in modo da eliminare alcune uscite economiche poco utili. Urano e Saturno nel loro Elemento si 'accerteranno' che il loro lavoro di pulizia sia certosino.

8° posto Toro: attriti professionali. Nell'ambiente lavorativo il clima non sembrerà dei migliori ed i nati Toro, specialmente della terza decade, potrebbero dover 'ingoiare qualche rospo' per non esternare il loro malcontento.

9° posto Cancro: gelosi. La giornata odierna riserverà, c'è da scommetterci, qualche sorpresa poco gradita sul versante amoroso in quanto i nativi potrebbero divenire gelosi verso l'amato bene per motivi decisamente futili.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: spossati. La voglia di mettersi di buona lena a lavorare oggi potrebbe latitare per i nati Capricorno che preferiranno di buon grado rilassarsi nel focolare domestico, assieme agli affetti più cari.

11° posto Bilancia: stressati. Le attività pratiche odierne potrebbe essere più del solito alimentando lo stress tra i nativi. Rimandarne alcune a data da destinarsi sarebbe un'ottima idea per stare più sereni.

12° posto Acquario: litigiosi. In amore oggi i nati del segno potrebbero avere un diavolo per capello che li farà scattare e dare di matto per un nonnulla. Il partner, verso sera, esausto potrebbe fargli una sonora lavata di capo.