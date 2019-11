Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali e l'Oroscopo è pronto a svelare come sarà la situazione astrologica di lunedì 18 novembre. Giornata di alti e bassi per i nativi del Toro. Amori intensi e complicati per le persone del Cancro.

Nel dettaglio, l'astrologia d'inizio settimana e le previsioni su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Di recente avete perso delle opportunità e anche adesso, se non siete in grado di riconoscerle, vi sfuggiranno.

Qualcuno potrebbe scavalcarvi e prendere le decisioni al posto vostro. Dovete imparare ad affrontare le cose al momento e non rimandare sempre. Questo lunedì non sarà dolce con le vostre insicurezze e con i dubbi che avete accumulato fino ad adesso.

Toro – Se siete stufi e non vi fidate più di qualcuno, dovete reagire con serenità e mai sotto l'influenza del primo impulso. Argomenti scottanti di questo periodo sono la famiglia e le questioni economiche, che rischiano di creare tensioni.

Se ci tenete a una relazione, riuscirete a fronteggiare i problemi. D'altronde gli alti e bassi sono comuni in ogni rapporto.

Gemelli – Questa giornata inizia con un po' di stanchezza. Magari siete delusi dal comportamento di una persona, oppure avete avuto un'irritante discussione in famiglia. Potreste evitare tutto ciò cercando di non scaricare le tensioni ai vostri familiari. Tra martedì e giovedì ci saranno cambiamenti importanti e positivi. Dovete avere più fiducia in voi stessi.

Previsioni di lunedì 18 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo lunedì qualche nuova idea potrebbe risvegliare le persone che stanno attorno e che in quest’ultimo periodo sono state poco attive, nonostante i vostri continui sforzi. Forse avevano bisogno di qualche stimolo. Se voi glielo darete, molto probabilmente torneranno a essere più attivi di prima. I cuori solitari devono prepararsi a vivere amori intensi, un po' tormentati ma tanto passionali.

Leone – In questa giornata potreste avere un'opinione sbagliata di alcune persone e che a prima vista potrebbero apparire un po' pericolose. La presenza di queste persone nella vostra vita potrebbe essere anche uno stimolo a spronarvi a fare meglio. Un pizzico di gelosia, qualche incertezza o insoddisfazione fanno capolino nel vostro cuore.

Vergine – Nel lavoro ancora non tutto procede secondo i vostri piani.

Qualche imprevisto appesantisce questo inizio settimana. Tensioni: c'è qualcuno che vi ostacola o un ritardo sulla tabella di marcia dei vostri progetti. Non fatevi prendere dallo scoraggiamento, sono situazioni che risolverete presto. Qualche traguardo lo raggiungerete nei prossimi giorni. Se state cercando un amore stabile, non gettate la spugna.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Spesso siete scontenti e non sapete esattamente cosa volete dalla vita.

Magari avete problemi in famiglia oppure vorreste che le cose andassero in modo diverso. In questo inizio settimana avete più lucidità per chiarire ciò che non funziona. Se vi piace una persona, fatevi avanti ma guardatevi le spalle: qualcuno potrebbe seminare zizzania, perché gli interessate oppure ha altre intenzioni.

Scorpione – Gli amori che nascono in questo periodo sono ricchi di passione ma anche un po' complicati a causa di situazioni di varia natura.

Fate un respiro profondo e cercate di mantenere la calma, poiché riuscirete ad affrontare le difficoltà con coraggio. Il vostro fascino va sempre a segno. Le invidie sono troppe per i vostri gusti.

Sagittario – Evitate le polemiche e le tensioni, non mischiatevi in situazioni pericolose. Questo inizio settimana potrebbe riservarvi delle sorprese positive ma anche perdere prestigio a causa di un discorso irruente. Avrete ottimi risultati se riuscite a eliminare le insidie seminate in passato. Attenzione ai raffreddori e ai malanni di stagione.

Oroscopo di lunedì 18 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata di lunedì dovete prepararvi a vivere momenti emozionanti e a realizzare qualche piccolo sogno nascosto nel cassetto. Sarete intensi e più volitivi del solito. Se ci sono problemi o polemiche familiari in corso le risolverete con grinta e decisione. I single sono incerti e dubbiosi, ma avranno molte occasioni da cogliere al volo.

Acquario – Giornata impegnativa sotto tutti i punti di vista professionale. Siete sopraffatti dalla stanchezza ma siete anche molto soddisfatti del vostro operato.

Dovete dare anche qualche premio a chi vi ha sostenuto fino alla fine. Se in amore ci sono incertezze, affrontatele con dolcezza e con i vostri intelligenti modi di fare.

Pesci – Che fatica tornare al lavoro dopo la pausa domenicale: arretrati, persone imprecise e altri imprevisti vari. Voi cercate di impegnarvi sempre di più e vedrete che anche la vostra condizione economica migliorerà. Cercate di evitare le discussioni in ufficio. Sfoderate il vostro fascino, le avventure vi aspettano e saranno stuzzicanti.

Se aspirate a una relazione seria e tranquilla, il fine settimana sarà migliore per voi.