L'Oroscopo di domani, venerdì 22 novembre, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale.

La giornata si sviluppa sotto l'influenza della Luna calante in Bilancia. Alle porte del week-end, la stanchezza primeggia. Nell'aria c'è voglia di staccare la spina e di recuperare le forze. I nati del Cancro risultano stravolti per via di una settimana impegnativa. I nati del Pesci, invece, avranno a che fare con una rinascita interiore.

Approfondiamo il tutto leggendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e l'annessa classifica.

Classifica e previsioni del 22 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 9° in classifica - In amore occorre essere sinceri, da tempo c'è qualcosa che non va. In giornata non si escludono distrazioni che potrebbero inficiare i vostri risultati. Nel lavoro, tra colleghi non bisogna mettersi il bastone tra le ruote perché tutti hanno diritto di lavorare senza preoccupazioni. Siate più dolci e comprensivi.

Nella vita tutto torna, quindi attenzione a quello che dite e fate. Chi invece è tormentato, in questo venerdì deve trovare la forza di guardare altrove perché la vita è troppo breve.

Toro - 8° posto - Periodo di incontri e uscite. In questa giornata le stelle favoriscono i nuovi progetti e l'amore. Gli under 30 non si sentono pronti a fare il passo decisivo nelle faccende di cuore, ma qualcuno sta pensando di chiedervi un appuntamento.

Ultimamente avete una maggior necessità di soldi in vista delle prossime spese da sostenere. Da un po' di giorni il denaro è diventato l'argomento principale all'interno delle coppie sposate o conviventi. Risolvete tutti i problemi entro la serata, discutendone con calma.

Gemelli - 4° in classifica - C'è da prendere una decisione in vista del week-end, magari d'amore o di lavoro. Torna il sereno dopo un periodo di alti e bassi che hanno inciso anche sulla vostra salute.

Ci sono stati dei problemi e delle incomprensioni. Talvolta nella vita è necessario ingoiare il rospo e imparare ad essere più superficiali specie se si lavora come dipendenti. In giornata avrete voglia di un cambiamento sia interiore che esteriore.

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo del 22 novembre vi vede stravolti, ossia stanchi e turbati. Purtroppo da diverso tempo qualcosa non gira per il verso giusto e credete di essere stati presi di mira.

Nel lavoro qualcuno è tormentato dall'invidia dei colleghi o addirittura del capo. Nonostante il lavoro impeccabile che fate, si ostinano a dirvi che sbagliate. In giornata cercate di guardare altrove e magari di cambiare mestiere. La cosa che conta veramente è il sostegno della famiglia e del partner che in questa giornata non mancano. Portate pazienza perché presto la fortuna busserà alla vostra porta e vi terrà compagnia per tutto il 2020.

Leone - 6° in classifica - Giornata interessante che nasce sotto buoni auspici. Potrebbe arrivare quella risposta che attendevate da tempo. Una persona cara nasconde un segreto che vi riguarda. Cercate di essere più attenti nei consumi, altrimenti avrete difficoltà ad affrontare le spese di fine mese. Comunque sia, godetevi questo venerdì. Cercate chiarimenti e sistemate ogni rapporto. Giornata favorevole anche per gli incontri, sia lavorativi che sentimentali.

Vergine - 12° posto - Giornata fiacca e priva di interessi. Vi sentite stanchi sia fisicamente che mentalmente. Nei giorni scorsi vi siete destreggiati in varie faccende ed ora siete in affanno. Avete un assoluto bisogno di una bella vacanza rigenerante, quindi organizzate di prendervi del tempo per voi. Fatevi dare una mano nel sbrigare le pulizie casalinghe. Chi è felicemente in coppia si ritrova a vivere degli attimi di romanticismo, specialmente in serata.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche vi sorridono.

Non è stata una lieta settimana, una persona a voi cara ha avuto delle difficoltà. In questo periodo qualcuno è alle prese con dei problemi di salute di un familiare. Siete un segno dolce e altruista, nelle cose che fate ci mettete il 100%. Dopo una settimana impegnativa, alle porte del week-end vi sentite stanchi. Riorganizzate il tempo nel miglior modo possibile e cercate di dedicarvi alle vostre passioni.

Scorpione - 10° in classifica - Mese pieno di sorprese e uscite. In questo 22 novembre avrete a che fare con una confidenza particolare.

Sono previsti incontri, uscite, lavoro, insomma gli astri parlano di una giornata estremamente indaffarata. In amore, chi è in coppia da anni vorrebbe delle novità, quindi organizzate il prossimo viaggio o di arricchire la vita con dei nuovi interessi. I single sono scoraggiati in quanto credono che non troveranno mai l'anima gemella.

Sagittario - 11° posto - L'amore sorride alle coppie giovani che in questa giornata si riscoprono più in sintonia che mai. Osate e fate un passo avanti. I cuori solitari hanno degli ammiratori segreti che presto si faranno avanti.

Cercate di essere più ottimisti in questo venerdì anche se vi sembra che tutti vi remino contro. Sorridete, il vostro sorriso è contagioso. Divertitevi a sperimentare in cucina e se necessario, cambiate un po' la disposizione mobiliare della casa.

Capricorno - 3° in classifica - Giornata positiva in cui riposerete abbastanza. L'amore e i sentimenti sono destinati a migliorare, quindi abbiate pazienza e presto riceverete una bella proposta. Chi è sposato da anni ritrova lo sprint di un tempo. Nel lavoro ci sono delle noie da superare, portate pazienza.

Accordi in vista e transazioni economiche di un certo spessore. Tenete gli occhi bene aperti poiché qualcuno potrebbe darvi un consiglio veramente efficace.

Acquario - 7° posto - Amate avere sempre ragione per questo il più delle volte attirate antipatie. Sforzatevi di vedere il punto di vista altrui e siate umili. Giornata decisamente sottotono, le fatiche di questa settimana incominciano a farsi sentire. Possibili uscite e incontri inaspettati. Un familiare potrebbe chiamarvi e qualcuno potrebbe chiedervi un favore.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vede rinascere. In passato vi hanno mentito e ferito, per questo avete difficoltà a fidarvi. Tuttavia, non rovinate questa giornata facendo pensieri negativi e brutti. La vita è particolare. Quando una cosa non va, basta prendersi una pausa di riflessione. Sfruttate questo venerdì per organizzare il week-end nel relax assoluto. Svagate la mente e fate un cambio di look se necessario.