Inizia una nuova giornata per i 12 segni zodiacali. L'Oroscopo del 22 novembre annuncia novità e cambiamenti da non prendere sotto gamba. Periodo di grande curiosità per i nativi dei Gemelli. Le persone del Leone hanno bisogno di migliorare la situazione finanziaria.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di venerdì con le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata i rapporti in amore sono molto tesi. Date grande importanza alla casa e sentite il bisogno di cambiare arredamento. Il lavoro dipendente potrebbe ricevere una spinta in più rispetto al passato. L'attività in proprio è sottoposta a ritardi. Nel 2020 sarete più fortunati e il lavoro sarà più gratificante. Nel frattempo, cercate di fare un break.

Toro – In questo periodo condividerete momenti felici con la persona che amate. Finalmente avete deciso di lasciarvi alle spalle alcune brutte esperienze che non vi permettevano di godere le cose semplici della vita e una buona compagnia. Siate teneri e passionali e vedrete che ritroverete un contatto più intimo con il vostro partner.

Gemelli – È un periodo di grande curiosità. Avete bisogno di comunicare, stare sempre in movimento.

Sono ben accette le nuove amicizie a patto di non polemizzare. La vita sentimentale è intensa ma non aspettatevi troppo dal partner. Favoriti i viaggi e le nuove collaborazioni. Se avete bisogno di aiuto, chiedete a un amico fidato. Soldi in aumento, aspettate serenamente senza forzare la situazione.

Previsioni di venerdì: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se in questa giornata vi capita di sbagliare non dimenticate di chiedere scusa, poiché altrimenti sarebbe come peccare di superbia.

Se qualcuno attorno a voi vi fa notare delle mancanze, dovreste prenderle in considerazione. Un esame di coscienza può cambiare il vostro atteggiamento prima che sia troppo tardi. Stanchi già dall'inizio giornata, cercate di dormire di più. Curate l'alimentazione e i cibi che irritano colon e intestino. Potreste avere qualche soldo in più da spendere. Avete lavorato duramente per questo e ve lo meritate.

Leone – Qualcuno che avete conosciuto di recente e vi piace, potrebbe rivelarsi romantica. Sicuramente vi fa piacere perché è ciò che stavate aspettando da tanto tempo. Fidatevi di questa persona e buttatevi. Avete necessità di migliorare la situazione finanziaria. Giornata produttiva, ricca di incontri e spunti nuovi.

Vergine – Questo venerdì avete più difficoltà e ostacoli che vi impediscono di raggiungere i vostri obiettivi.

Sul lavoro avete molte responsabilità che gravano sulle vostre spalle e che non vi permettono di stare sereni. Comunque, avete molta energia e riuscite a mantenere un certo equilibrio. Siete innamorati e volete finalmente fare un progetto di vita a due. In questo periodo potete trovare facilmente una nuova abitazione, dei finanziamenti per il vostro nido d'amore.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Avete un disperato bisogno di migliorare la situazione economica e di rafforzare la vostra sicurezza.

Avete fiuto per gli affari e vi piace investire. Per coloro che cercano lavoro è un periodo produttivo. Chi ha un'attività propria ha la possibilità di ampliarla. In amore non avreste mai pensato d'innamoravi a prima vista. L'incontro con la nuova persona vi fa sentire meglio con voi stessi e la vita. Le coppie avranno qualcosa da discutere nel weekend. Per fortuna, si tratta di piccole cose. Se volete pianificare una vacanza, fatelo entro 24 ore.

Scorpione – Problemi in campo lavorativo, probabilmente lavorate a contatto con persone che non stimate e che vi fanno terra bruciata attorno.

Queste tensioni entrano anche nella sfera privata, provocando agitazione e nervosismo a chiunque vi è vicino. Cercate prima di tutto di chiarire la situazione con colleghi e collaboratori e ricominciare a ricostruire qualcosa di buono. Eccessi di stress potrebbero indebolire la vostra resistenza fisica.

Sagittario – In questo periodo avete necessità di vivere un rapporto amoroso e di sentirvi amati. Siete molto richiesti in società ma avete bisogno di liberarvi dei vecchi fantasmi, che ogni tanto vi tornano alla mente.

Qualche delusione va messa in conto, non sempre si può piacere a chi volete voi. Le difficoltà in campo lavorativo vanno affrontate una volta per tutte. Chi lavora da solo potrebbe subire intralci burocratici a causa di ritardi.

L'roscopo di venerdì 22 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata potreste avere degli incontri positivi. Un nuovo obiettivo potrebbe essere decisivo per la vostra carriera. Le nuove entrate sono all'orizzonte. Non dovete essere sorpresi se i cambiamenti hanno qualcosa in serbo per voi.

Gli amici fidati sono pronti a sostenervi in questo momento, però, dovete smettere di fare la vittima: la vita continua e bisogna saper accettare il bello e il cattivo tempo.

Acquario – Periodo positivo. Le persone apprezzano le vostre idee sempre innovative. Siete abili a intuire le situazioni utili al vostro successo, però, prima di fare investimenti azzardati dovete riflettere con calma. Fidatevi della vostra creatività e date spazio a progetti che non siano legati solo al guadagno. Innamorarsi è possibile: potreste conquistare il cuore di una persona a cui tenete da molto tempo.

Pesci – In questa giornata di venerdì potreste essere dell'umore giusto per raggiungere degli obiettivi molto importanti. Le vostre possibilità di successo sono tante. Un atteggiamento ottimista ed entusiasta vi sosterrà in ogni compito. A fine giornata, sarete molto felici di ciò che avete realizzato. In campo affettivo dovete essere meno critici, se avete iniziato una convivenza cercate di essere più saggi. I single, invece, dovrebbero coccolare e viziare di più la propria persona.