Inizia una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo del 25 novembre è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica per la giornata d'inizio settimana. Le persone del Toro devono valutare le proposte ricevute, mentre i nativi della Bilancia devono fare molta attenzione alla cattiveria dei colleghi o soci. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo pieno di sensazioni forti, suggestioni e sogni. Avete dei sentimenti dentro che vi agitano, forse un ex amore vi ha chiesto di recuperare il rapporto e voi state già pensando alla vendetta. Opportunità in campo lavorativo. Nonostante ciò, ci sono delle difficoltà in agguato per chi ha soci o colleghi che complicano tutte le cose.

Toro – In questo inizio settimana dovete valutare le proposte ricevute, senza tralasciare nulla.

Alcuni devono occuparsi di questioni burocratiche poco gratificanti ma necessarie. Non prendete nulla alla leggera, i rischi per sbagliare sono dietro l'angolo e una valutazione frettolosa potrebbe crearvi problemi. La forma fisica sarà eccellente solo se vi dedicate a qualche attività sportiva.

Gemelli – In questa giornata fate bene a dare più ascolto al vostro cuore e ai vostri sentimenti. Dovete mettere da parte la razionalità, e lasciarvi trasportare da ciò che provate.

Nel lavoro dovete sentirvi gratificati, è una giornata molto produttiva, specie se lavorate nel campo dell’informazione o nel commercio. È il momento giusto per dimostrare le vostre capacità.

Astrologia giornaliera: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo cui avete scarsa fiducia sia verso una persona particolarmente vicina sia con quella più lontana. La cosa che vi crea disagio è l’atteggiamento freddo che il partner usa nei vostri confronti.

Pensate che il vostro partner abbia un'amante. Per questo avete il desiderio di isolarvi dal mondo. Comunque, non lasciatevi prendere dallo sconforto, anzi prendetevi cura del vostro aspetto. Regalatevi un ciclo di massaggi che vi faranno sentire rilassati e vi danno energia.

Leone – Questo lunedì inizia con ispirazioni fresche che vi portano a realizzare progetti innovativi con ottimi risultati. Importanti cambiamenti per coloro che hanno un'attività autonoma.

Periodo avverso per le coppie in crisi: malizia e gelosia sono in agguato e alcune coppie hanno voglia di trasgressione.

Vergine – La maggior parte dei nati sotto questo segno si limitano a sognare ad occhi aperti, anche se ciò non è negativo. Sognare ad occhi aperti, a volta, riesce a dare vita a un rapporto arrugginito. I più intraprendenti dovrebbero cogliere al volo le occasioni e buttarsi a capofitto in una situazione nuova.

Buone notizie per i giovani alla ricerca di un lavoro stabile: questa settimana si apriranno parecchie porte e molte opportunità lavorative reclameranno la vostra attenzione.

Previsioni astrologiche: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo inizio settimana fate attenzione ai rapporti con colleghi o soci, qualcuno trama alle vostre spalle. Non lasciatevi abbindolare da proposte o situazioni che all'apparenza sembrano allettanti.

Nelle coppie di lunga durata potrebbero verificarsi attacchi di gelosia ma niente di preoccupante. Vorreste che il partner vi dedichi più tempo. Invece di fare pesare tutto sulle spalle del partner, dimostrategli il vostro amore con più coccole.

Scorpione – Questa settimana inizia bene per coloro che si erano scoraggiati nei giorni scorsi. Anche la situazione economica dovrebbe migliorare, poiché alcuni investimenti sono andati a buon fine e cominciano a dare i frutti. Dovete avere molta pazienza: niente è perduto.

Le relazioni che hanno resistito fino a ora, possono stare tranquilli, poiché il periodo critico è passato. Le coppie legate dal matrimonio possono trovare un po' più di serenità in casa.

Sagittario – Se i vostri obiettivi sono a un passo dall'essere realizzati, non abbiate paura di andare fino in fondo. Il futuro si prospetta roseo. In questa giornata dovreste pensare a come organizzare meglio la vostra quotidianità e dare un'occasione in più alla famiglia d'origine o a quella che vorreste crearvi con la persona amata. Se in passato avete avuto problemi con i colleghi, ora come per magia non dovete sopportare nessun sopruso o umiliazione.

L'oroscopo di lunedì 25 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo inizio settimana l'amore è un po' sottotono. La passione forse non è più quella di un tempo per le coppie consolidate. I single che hanno chiuso una storia da poco, possono benedire questo periodo perché nessuno li infastidirà. Sul lavoro cercate di non criticare i colleghi, poiché tutto potrebbe ritorcersi contro di voi. Trattenetevi quando qualcosa v'infastidisce.

Acquario – Il lavoro in questo periodo vi assorbe e vi rende intolleranti a qualsiasi forma di socialità.

Forse i clienti o i vostri colleghi vi esasperano talmente tanto da desiderare di tornare a casa e non vedere nessuno. Non lasciatevi sopraffare dal nervosismo, sarebbe un errore. Fino a fine mese dovete tenere sotto controllo la vostra agitazione e distrazione.

Pesci – In questa giornata di lunedì, gli incontri casuali si accentuano. Al supermercato, alle poste, in banca, in ascensore, qualsiasi posto è buono per iniziare un corteggiamento o per lasciarsi corteggiare. Anche le coppie beneficiano di questa giornata, poiché le tensioni si fanno sentire poco.

Torna il sereno anche nei rapporti in bilico. Benefici anche in campo lavorativo e, soprattutto, per i giovani arrivano proposte inaspettate.