Una nuova settimana sta per prendere il via ed è quindi interessante vedere i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per domani, lunedì 4 novembre. Sarà una giornata positiva per la Bilancia, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Luna, Giove e Venere. Al contrario, a causa di Mercurio dissonante sarà una giornata faticosa per il Toro, che potrebbe risentire di un calo fisico.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo di lunedì 4 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 4 novembre 2019 segno per segno

Ariete: novembre sarà il mese delle grandi sfide per il segno, che potrà liberarsi dell’opposizione di Venere e sbrogliare alcune situazioni complicate, soprattutto in amore e in famiglia.

Il mese precedente è stato faticoso per il fisico e in questa giornata qualcuno potrebbe ancora risentire di un calo di energie. Evitate gli sforzi e cercate di favorire al massimo il recupero, magari iniziando delle cure specifiche. Migliora la sfera lavorativa.

Toro: la nuova settimana si apre con Mercurio in opposizione, dunque saranno giornate difficili, soprattutto per il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici, la stanchezza accumulata è molta e lo stress la farà da padrone.

Anche gestire i rapporti interpersonali dunque potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, siate cauti. Tuttavia non mancheranno le soddisfazioni, soprattutto in ambito lavorativo, dove l’impegno e la costanza verranno ben ripagati.

Gemelli: la Luna è dalla vostra parte, dunque durante la giornata di lunedì 4 novembre sarà possibile sbloccare alcune situazioni. È un buon momento per cercare un riavvicinamento in famiglia o in amore, per riprendere i contatti con una persona del passato o per avanzare una proposta lavorativa.

Le stelle vi favorisco e i successi non mancheranno durante questa prima settimana del mese.

Cancro: sono giornate un po’ caotiche per il segno, Saturno dissonante durante il mese precedente ha creato non poche problematiche e alcune si fanno ancora sentire. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno tutti i nodi verranno al pettine e finalmente potrete prendervi una rivincita, ma questa settimana sarà ancora un po’ faticosa.

Tra le giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 dei contrasti potrebbero nascere in ambito lavorativo, meglio evitare un atteggiamento eccessivamente critico e polemico nei confronti dei vostri collaboratori. Attenzione alle spese!

Leone: la nuova settimana si apre con molti impegni di cui occuparsi, soprattutto in ambito lavorativo. Quella di lunedì 4 novembre sarà una giornata faticosa, cercate di essere prudenti, le prossime giornate favoriranno un recupero in tal senso e alcune problematiche troveranno soluzione.

Migliora la sfera sentimentale, ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare incontri interessanti.

Vergine: a causa di Giove dissonante la prima settimana del mese si rivelerà particolarmente faticosa per il segno. Coloro i quali hanno in ballo questioni legali o finanziarie da risolvere, potrebbero incontrare degli ostacoli. In particolar modo le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 novembre vedranno il segno particolarmente sotto pressione. Il nervosismo accumulato potrebbe riversarsi all’interno della sfera sentimentale, cercate di limitare le polemiche.

Bilancia: un inizio settimana splendente grazie agli influssi positivi di Luna, Venere e Giove, che favoriscono il segno. Sia in amore che all’interno dell’ambito lavorativo si potranno ottenere belle soddisfazioni. I giovani saranno avvantaggiati e chi è da tempo alla ricerca di un impiego potrebbero ricevere una proposta interessante. Anche gli incontri sono favoriti, le relazioni che nascono durante il mese di novembre si riveleranno significative per il futuro.

Scorpione: questo inizio settimana vi vede un po’ pensierosi, da qualche tempo a questa parte i nati sotto questo segno sono alla ricerca di qualcosa che gli migliori la vita. Qualcuno scoprirà che aveva già quello che desiderava e ha lasciato che andasse via, dunque proverà a riprenderselo. Gli astri lasciano presagire un riavvicinamento con qualcuno del passato. Bene il lavoro.

Sagittario: la Luna in aspetto positivo garantisce un ottimo inizio settimana. Venere nel segno vi favorisce in amore, la passione si riaccende e chi vive in coppia potrebbe iniziare a parlare di importanti progetti per il futuro. Anche i single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero fare incontri interessanti, soprattutto nel week end. Bene la sfera lavorativa, anche se le giornate centrali della settimana riserveranno delle tensioni.

Capricorno: è un buon momento per il segno, soprattutto per il fisico, le energie non mancano così come la voglia di fare. In ambito lavorativo ci saranno dei cambiamenti importanti, ma arriveranno anche belle soddisfazioni. La serenità torna all’interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: novembre sarà un mese più fortunato di quello precedente per il segno, che tuttavia durante la giornata di lunedì 4 potrebbe ancora risentire dell’opposizione di Urano. Soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa dunque non mancheranno le problematiche, ma entro la fine della settimana verranno risolte con successo. Bene l’amore.

Pesci: settimana vantaggiosa e ricca di novità, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Anche in amore gli astri lasciano presagire delle giornate emozionanti, in cui non mancherà la passione e il romanticismo. Qualcuno però potrebbe dover prendere una scelta drastica, alcuni rapporti potrebbero giungere al termine, ma questo si rivelerà essere la scelta migliore per voi.