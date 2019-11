L'Oroscopo dal 4 al 10 novembre apre le porte ad una settimana piena di eventi e opportunità. Questo nuovo mese, rispetto al precedente, si presenta meno affannato e stancante. Ad influenzare l'andazzo della settimana sarà in primis la Luna, ma anche gli altri aspetti astrali conteranno. Problemi non ne mancheranno, ma le soluzioni saranno a portata di mano. L'estate è ormai un lontanissimo ricordo e nei prossimi giorni il freddo sarà sempre più prorompente.

Qualcuno si ritroverà bloccato a letto a combattere con l'influenza stagionale, altri preferiranno trascorrere le serate in casa. Nonostante ciò, le previsioni della settimana spronano a uscire e ad avviare progetti perché è un periodo del tutto favorevole. Ciò non significa che la settimana sarà completamente meravigliosa e fortunata. Purtroppo non mancheranno discussioni, lavori e fraintendimenti. Approfondiamo leggendo l'oroscopo settimanale di ciascun segno.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - Oroscopo stellare. Dopo un periodo di alti e bassi, avrete le giuste risorse e le cose sembreranno andare meglio. Se amate lo shopping organizzatevi in anticipo e guardatevi intorno. Una persona che non vi immaginate prova amore nei vostri confronti. Presto vi sarà tolto un peso dal cuore e ritroverete la serenità di un tempo. Possibili rinnovamenti in atto, magari nel look o nell'arredamento.

In casa ci sarà da sistemare, fatevi aiutare da qualcuno.

Toro - In questa settimana dovrete cercare di spingervi oltre e superare ogni blocco mentale. Saranno favorite le iniziative, di qualsiasi tipologia. Siete sospettosi e gelosi. In amore o in famiglia c'è qualcosa da verificare. Chi lavora detesta fare avanti e indietro ma non vede l'ora di rincasare. Ebbene, nei prossimi giorni si verificherà un evento che potrebbe creare rallentamenti, cercate di non perdere la pazienza.

Gemelli - L'oroscopo della settimana vi vede in attesa di qualcosa, magari di un'offerta lavorativa o una risposta che attendete da tempo. A livello fisico potrebbe esserci qualcosa che non va, probabilmente influenza stagionale. Nelle cose ci vuole la giusta misura, dunque, non esagerate. Iscrivetevi ad un corso oppure imparate un nuovo hobby, in questo modo arricchirete la vostra routine facendo cose utili.

Aperitivi e appuntamenti in vista per chi è solo da tempo. Le coppie procederanno senza intoppi.

Cancro - Vi aspettano delle giornate colme di passione e creatività. Nella vita non vi siete mai arresi anche se spesso tendete a buttarvi giù. Avrete a che fare con delle spese extra e sarete estremamente impegnati soprattutto in casa. In famiglia c'è stima e sostegno anche se non si escludono fraintendimenti.

Apritevi al mondo e fate nuove conoscenze. In amore chi è insieme da tempo, si riscopre più forte che mai.

Leone - Questa settimana vi vedrà oberati di impegni e commissioni da ultimare urgentemente. Nonostante ciò, il resto procederà spedito anche se qualcuno avrà da fare due conti. Non sperperate in maniera eccessiva e, se volete risparmiare in vista del Natale, sarà meglio cominciare a prendere nota delle cose che servono. Avere un piano ben chiaro che permette di stressarsi il meno possibile. Cogliete l'attimo.

Vergine - Settimana niente male ma dovete uscire di più e fare attività fisica. Avete trascorso un ottobre piuttosto sfiancante, ma ora incomincerà un periodo di ripresa. Le coppie affronteranno piccole polemiche ma niente di grave. I single preferiscono stare da soli per il momento. Pulizie di casa durante la settimana, attenzione ai fornelli e alla guida.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - Settimana da stelle scintillanti per voi nati sotto questo segno. Finalmente le vostre fatiche saranno ricompensate e otterrete il riconoscimento che meritate. In amore ci saranno serate piene di passione e vicinanza. Fare squadra porta alla vittoria. I single faranno delle liete conoscenze e qualcuno riuscirà a trovare l'anima gemella. Occhio al portafoglio, qualcuno busserà alla vostra porta nei prossimi giorni.

Scorpione - Transazioni economiche inaspettate. In casa avrete del lavoro da fare e qualcosa da aggiustare. Per l'amore sarà un periodo intrigante. Possibili scontri con qualcuno che segretamente prova un sentimento forte per voi. Nel settore lavorativo vi toglierete una bella soddisfazione. È la settimana della rivincita.

Sagittario - Qualche storia sembrerà sul punto di vacillare, magari uno dei due si mostrerà distante con la mente. Cercate di correre ai ripari e di evitare le rotture. Se qualcosa non vi garba più, allora sarà giusto tagliare i rami secchi. Per il lavoro si prospetta una settimana niente male anche se il capo potrebbe muovervi una critica. Guardatevi alle spalle, qualcuno di vostra conoscenza sparla di voi.

Capricorno - Nel weekend sarete eccessivamente stanchi specialmente a livello sentimentale. Emergeranno dei dubbi e delle piccole discussioni. Forse il vostro cuore è preso da altro. Trovate un equilibrio perché così rischiate di esasperarvi. Lo stress, a lungo andare, si ripercuoterà sulla vostra pelle. Mandate giù il boccone amaro e cercate di andare avanti. Novembre si prospetta un mese positivo, dovete solo pazientare.

Acquario - L'oroscopo dal 4 al 10 novembre vi vede al centro della scena. Possibili pettegolezzi, giungerà alle vostre orecchie una notizia inaspettata. Le prossime saranno giornate cariche di passione, non solo per le coppie ma anche per i single. Dovrete prendere una decisione destinata ad incidere sul futuro. Non rimandate troppo a lungo, se emergerà una cosa da fare andrà fatta in tempi brevi.

Pesci - Ricaricate le energie perché vi aspetta un periodo a tutto sprint. Programmate le cose, eventi compresi. Non sovraccaricatevi di faccende altrimenti arriverete esausti nel weekend. Nel lavoro siete pronti a ripartire e ci metterete tanta buona volontà. Per quanto riguarda la salute, non si escludono piccoli malanni o dolori fisici. Fate del sano movimento e concedetevi una giornata di riposo, se possibile andate in una SPA o al centro estetico.