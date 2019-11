Siamo già entrati nel mese di novembre e se l'Oroscopo di ottobre era stato un po' avverso, questo periodo sembra riservare, invece, parecchie sorprese per tutti i segni dello zodiaco. Ci saranno giorni pieni di fortuna e soddisfazioni per Ariete e Scorpione mentre altri segni, come Toro e Cancro, andranno incontro a delle forti malinconie. Scopriamo, dunque, cosa riservano gli astri per la settimana che va dal 4 al 10 Novembre.

Astrologia della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una settimana fortunata per i nati sotto al segno dell'Ariete.

Qualcosa di inaspettato arriverà a sorprendervi. Mercoledì e giovedì tutta la vostra positività sarà al massimo e voi trasmetterete la vostra allegria a tutti.

Toro: nonostante vi siete liberati di un peso che da tempo portavate sulla coscienza, il vostro animo continua a non essere tranquillo e la malinconia sarà la protagonista di questi sette giorni.

Gemelli: state recuperando tutti gli strafalcioni fatti ultimamente sul lavoro e state tornando a farvi volere bene da tutti.

Attenti, però, a chi cerca a tutti i costi di ostacolarvi e mettervi in ridicolo.

Cancro: in questa settimana andrete incontro a delle forti malinconie che metteranno a dura prova i vostri rapporti personali e familiari. Una persona speciale vi sarà accanto e farà alleviare ogni turbamento.

Leone: molti cambiamenti stanno avendo luogo nella vostra vita e voi non dovete far altro che metabolizzarli e accettarli il prima possibile i modo da non creare delle tensioni in famiglia.

Vergine: il lavoro vi darà molte soddisfazioni in questa settimana, riceverete una proposta davvero importante. Ci sarà qualche problemino con il vostro partner ma non preoccupate nel corso del weekend tutto si sistemerà.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questa settimana avrete delle grandi responsabilità sul lavoro che vi metteranno molte ansie. Siate riflessivi e con calma svolgete tutti i vostri compiti.

Scorpione: saranno sette giorni pieni di fortuna e soddisfazioni soprattutto dal punto di vista lavorativo. Le ottime prestazioni vi metteranno di buon umore e con la vostra allegria riuscirete a coinvolgere tutti.

Sagittario: i grandi successi dal punto di vista sentimentale non si riflettono anche sul lavoro. Infatti, ci saranno momenti di forti tensioni tra i colleghi che vi vedranno protagonisti.

Capricorno: in questa settimana una nuova conoscenza infiammerà il vostro cuore. Tuttavia sul lavoro sarete provati da un forte stress che metterà a dura prova i vostri profitti.

Acquario: proverete forti emozioni, soprattutto nel weekend. Per il resto la settimana sarà molto rilassante, godetevi questi momenti prima di riprendere la routine quotidiana.

Pesci: periodo passionale per i nati sotto al segno dei Pesci che vivranno momenti romantici in compagnia della persona amata.

Bisognerà, però, anche farsi desiderare un po'.