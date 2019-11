L'Oroscopo di domani, sabato 9 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Finalmente la settimana è giunta al termine e molti potranno rifiatare. Tuttavia, c'è chi ancora deve finire dei lavori. L'attenzione si focalizza sulle faccende familiari e di cuore. Tra discussioni e uscite improvvise, si prospetta un weekend tutt'altro che noioso. Possibili fuochi d'artificio in amore per i nati del Cancro e del Bilancia. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 9 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 11° in classifica - La giornata promette chiarezza, specialmente dal punto di vista sentimentale. Cercate di mantenere la calma e di evitare le discussioni che finirebbero solamente per innervosirvi. C'è qualcuno o qualcosa che tollerate a malapena e desiderate essere altrove. Periodo di crisi economica, avete necessità di maggiori entrate.

Chi non ha un impiego, potrebbe pensare a qualcosa da fare. Chi non è soddisfatto dell'attuale mestiere, può sempre cercare di trovarne un altro ampliando il raggio di ricerca.

Toro - 10° posto - Possibili dispute lavorative che rischiano di rovinare le faccende di cuore. In amore, le coppie sposate o conviventi spesso si sentono trascurate dal partner per via delle critiche frequenti. Delle volte è necessario 'resettare' le cose allontanandosi un pochino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Siete un segno particolare che vuole sempre dimostrare quanto vale, per questo vi sentite spesso in competizione. Rilassatevi di più e prendete la vita così come viene, senza farvi troppi complessi.

Gemelli - 6° in classifica - Sono giornate buie e grigie, per questo vi sfogate con gli altri criticando ogni cosa. Coloro che stanno frequentando qualcuno vorrebbero fare dei passi avanti e ufficializzare la relazione.

Parlate chiaramente e non accontentatevi delle pretese altrui. Presto giungeranno liete notizie sul fronte economico e lavorativo. Chi è in attesa di un aumento o di una promozione, non deve scoraggiarsi prima del tempo. Coloro che non lavorano o hanno un impiego part-time potrebbero darsi da fare per incassare un piccolo extra a fine mese.

Cancro - 4° posto - L’oroscopo del 9 novembre vi mette in guardia da quelle relazioni di poco conto.

Le coppie che stanno insieme da tempo, nonostante le piccole liti, si amano fin troppo. Durante la giornata avrete delle valutazioni da fare e dovrete sbrogliare certe commissioni. Non sono da escludere le uscite. Coloro che viaggiano per lavoro potrebbero rimanere invischiati nel traffico oppure arrivare in ritardo. La settimana è stata stancante, preparatevi a recuperare in questo weekend e riposate di più.

In vista delle prossime festività è il caso di non eccedere con il cibo.

Leone - 1° posto - Incomincia un buon periodo fatto di due giornate interessanti. Tutto si prospetta più semplice e i problemi sembrano essere un lontano ricordo. Ci sono ottime chance di vincere una sfida. Risultano favorite le iniziative, quindi buttate giù qualche valida idea in vista del futuro. Se qualcosa di voi non vi garba, potete cambiare abitudini e migliorarvi. Incontrerete una persona che vi piace e non si escludono uscite in serata.

Vergine - 12° in classifica - Questo è un periodo in cui preferite starvene da soli. Venere vi è contraria. Possibili scontri, cercate di controllarvi. Se qualcosa va storto, magari dovete rivedere le decisioni prese. Non è il momento di farsi cogliere impreparati, studiate e fate delle ricerche. Chi ha dei figli potrebbe perdere la pazienza per i loro capricci. Insomma, giornata 'No'.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche di sabato 9 novembre sorridono all'amore. Dopo la tempesta torna il sereno e questo vale specialmente per le questioni economiche e lavorative. Chi ha un'attività in proprio vorrebbe guadagnare di più mentre chi è alle dipendenze vorrebbe più tempo libero. Prendetevi questo weekend per ragionare sul da farsi, a tutto c'è una soluzione. Occhio ai colpi d'aria, copritevi bene. Momenti piacevoli in famiglia.

Scorpione - 2° posto - Questo si presenta un fine settimana di gran lunga migliore. Finalmente potrete trovare respiro e prendervi una pausa. Il solito tran tran dei giorni scorsi vi ha messo a dura prova sia fisicamente che mentalmente. Per questo weekend staccate la spina e dedicatevi solo alle cose che amate. Attenzione alle richieste dei figli, non sottovalutate niente. Sono in dirittura d'arrivo delle notizie che stravolgeranno le prossime settimane.

Sagittario - 8° in classifica - Questa si presenta come una tranquilla giornata di sabato. Anche se fuori piove, voi vi sentite imperturbabili. In amore non si escludono intrighi e discussioni, ma cercate di rimandare ad un altro momento. Momento ideale per fare delle chiarezze. Il lavoro o le faccende casalinghe potrebbero causare nervosismo. Meditate oppure rilassatevi con una tranquilla passeggiata all'aria aperta.

Capricorno - 9° posto - Presto troverete la soluzione efficace per i vostri problemi. In questo sabato avventuratevi in nuove iniziative e concedetevi una coccola. Avete avuto una settimana traballante che ha messo a dura prova il vostro fisico e la mente. Pianificate in anticipo quello che dovrete fare nei prossimi giorni, in questo modo sarete meno stressati e vi porterete avanti con le faccende. Imparate a chiedere aiuto e a delegare certe mansioni.

Acquario - 7° in classifica - Non lasciatevi distrarre dalle vostre faccende altrimenti vi ritroverete con l'acqua alla gola. Spesso avete difficoltà a sbarcare il lunario e siete sempre in cerca di efficaci soluzioni per aumentare le entrate. Sfruttate questo weekend per valutare i pro e i contro di alcune questioni rimaste in sospeso. In amore ci saranno delle discussioni economiche da affrontare.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani vi vede al settimo cielo poiché finalmente potrete prendere una pausa lavorativa. Chi ha dei dubbi in amore, dovrebbe allontanarsi e riflettere sul da farsi. Se qualcosa non funziona più, bisogna solamente voltare pagina e guardare altrove. Sfruttate i vostri sogni per realizzare un domani migliore. Non fermatevi davanti alle turbolenze della vita e imparate a vivere nell'attimo.