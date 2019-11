L'Oroscopo dall'11 al 17 novembre spalanca le porte a una settimana piena di opportunità ed eventi. Lavoro, famiglia e amore, tutti questi campi vivranno degli attimi intensi. Qualche segno avrà una settimana colma di lavoro e questioni da sbrogliare. Qualcun altro farà degli incontri interessanti e altri ancora saranno pronti ad afferrare il traguardo. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete – La vita familiare in questa settimana potrebbe rendervi impulsivi e nervosi.

Non avete peli sulla lingua, questo il più delle volte è un pregio. In questi giorni potrebbero verificarsi una serie di incomprensioni. Nel fine settimana vi sentirete più appagati e sereni. Anche i cuori più restii ad innamorarsi potrebbero cadere come pere cotte. La prima regola per avere successo in una relazione è non permettere ai familiari di interferire.

Toro – La settimana inizia bene e sarà interessante.

Raggiungerete alcuni traguardi e lascerete alle spalle qualche difficoltà. I primi giorni sono scorrevoli e densi di certezze. Potreste fare un viaggio e conoscere nuove persone. A partire dalla seconda metà e soprattutto nel fine settimana, potrebbe nascere un equivoco principalmente con un'amicizia. In amore potrebbe riaccendersi la passione e avrete parecchi vantaggi, sta a voi sfruttarli nel miglior modo possibile.

Scrollatevi di dosso delusioni e storie insignificanti.

Gemelli – Se avete avuto problemi in casa, nella prossima settimana potrebbe esserci una ripresa. Sarete pronti a chiarire ciò che non funziona e a impegnarvi per migliorare. Se in amore ci sono problemi, potrebbero riguardare il lato economico. Possibili gelosie tra coppie conviventi. Ottimo periodo per concludere affari o organizzare colloqui di lavoro.

Seminate bene perché ci sarà una ripresa economica, lenta ma sicura.

Cancro – L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre dice che avrete dei giorni interessanti. Sarà difficile affrontare alcuni problemi lavorativi. Imprevisti, ritardi o la concorrenza potrebbero ostacolarvi e farvi innervosire. Nonostante tanti ostacoli potrete farcela e raggiungere una stabilità. L’amore potrebbe avere alti e bassi.

Se il partner vi ha irritato o vi ha reso triste, farete meglio a essere diretti. Se dovete parlare, fatelo con sincerità e con la massima apertura emotiva. Sforzatevi di vedere il bicchiere mezzo pieno e regalatevi qualcosa di piacevole.

Leone – Nel caso in cui ci dovessero essere dei problemi o incomprensioni, cercate di chiarire il tutto in questi giorni. Attenti agli imprevisti in casa e con gli amici e tenetevi alla larga dagli invidiosi.

In amore sarà una settimana di equivoci e rivalità e potreste discutere più del solito. In questo caso potreste dire addio a un rapporto che non vi soddisfa più. Con il fascino che vi ritrovate resterete single per poco. Purtroppo il successo logora chi non ce l’ha, a metà settimana potrebbero nascere battibecchi con colleghi o rivali ma a parte questo, potrebbe essere una settimana produttiva per idee e proposte.

Vergine – In questa settimana potreste raggiungere traguardi importanti, chi sta cercando lavoro deve impegnarsi al massimo. Chi ha problemi economici può avere dei buoni risultati. Avete energia e la strada spianata per farvi valere in ogni ambito. Questo potrebbe essere un periodo sereno per la vita di coppia. Se ci fossero problemi di poco conto potreste risolverli comunicando con il partner. Gli amori che nascono in questa settimana sono solidi.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia – L'oroscopo settimanale parla di un periodo di alti e bassi nelle relazioni e soprattutto in ambito familiare. Si potrebbe finire per discutere di soldi, invidie e gelosie. Nel fine settimana ritorna la serenità. Dovrete gestire il rapporto con lo scopo di migliorare quello che non funziona. Per le coppie che sono alla frutta questo periodo sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Sul lavoro siete svogliati e poco attenti, vi riprenderete di seguito, ma l’atmosfera lavorativa potrebbe essere tesa. I soldi vanno e vengono ma voi preferite che restino. Siate più attenti.

Scorpione – In questo inizio settimana avrete una marcia in più, tutto vi riuscirà nel migliore dei modi. Se ci sono delle incomprensioni, andate oltre perché saranno solamente dei piccoli equivoci. In amore non ci saranno ostacoli, anzi. Promessa in vista per le coppie. Lasciate parlare solo il cuore e tutto si potrà superare. La prima parte della settimana sarà importante per progetti, iniziative e accordi. La vostra è una situazione protetta, vi aspettano traguardi importanti.

Sagittario – Periodo, almeno fino alla fine di novembre, in cui tutto vi riuscirà bene. Potrete affrontare situazioni favorevoli. In amore sarete audaci e determinati e ci saranno sorprese e novità che vi cambieranno la vita. I single devono farsi avanti perché faranno colpo con più facilità e vivranno una settimana molto piacevole. Importanti novità nel lavoro. Chiamate o colloqui potrebbero cambiare le vostre aspettative e magari potreste migliorare la vostra attuale posizione.

Capricorno – In questa settimana i riflettori saranno puntati su di voi nel bene o nel male. Fate attenzione a non prendere decisioni drastiche. Tra le coppie potrebbe esserci scompiglio. La famiglia e i soldi potrebbero essere motivi scatenanti di molte discussioni. Se il rapporto è solido reggerà a queste tensioni, al contrario converrà voltare pagina. Nel lavoro cercate di pianificare entro la fine del mese quando avrete le idee chiare ed utili per raggirare gli ostacoli. Occhio ai soldi e agli investimenti.

Acquario – Periodo favorevole e ricco di novità. Potrete lasciarvi alle spalle alcune difficoltà, viaggiare e divertirvi. Aumentate le vostre conoscenze. Ci saranno tutti gli ingredienti giusti per vivere una storia d’amore, dovrete solo guardarvi attorno e cogliere l’attimo. Nel lavoro dovrete rimboccarvi le maniche perché potrete raggiungere ottimi risultati. Per avere successo occorre la giusta energia, quindi rilassatevi e fate uno sport ricaricante.

Pesci – Inizierete questa settimana con serenità e soddisfazione. Molte cose cambieranno e sarete felici dei miglioramenti sia in campo professionale che interpersonale. Esprimete un desiderio e si realizzerà quanto meno ve lo aspettate. I single non dovranno scoraggiarsi, non pensate di aver perso il treno perché ne passerà un altro. Ottima settimana per professionisti o per coloro che gestiscono un’attività in proprio. Chi è in cerca di lavoro non dovrà darsi per vinto.