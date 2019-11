Prende il via un nuovo mese, l'ultimo dell'anno 2019. Dicembre parte e porta novità importanti e cambiamenti per tutti e dodici i segni zodiacali. In particolare per i nati sotto il del Toro arrivano nuove soluzioni nel lavoro, mentre per i Pesci momento positivo per legalizzare un'unione. Approfondiamo ora le previsioni di domenica 1 dicembre.

Previsioni e oroscopo dell'1 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: i nati sotto il segno zodiacale questa domenica saranno stressati nel lavoro.

Attenzione nei rapporti con gli altri, perché potrebbero nascere delle tensioni causate anche dalla vostra grande volontà di fare collegata alla poca soddisfazione nel non vedervi riconosciuti gli sforzi messi in atto.

Toro: questo inizio del mese vede favoriti i rapporti con gli altri nel lavoro e arrivano maggiori soluzioni per voi. Positivi i momenti che vivrete con la persona amata ed i progetti di coppia che metterete in atto.

Gemelli: in queste ore c'è la volontà di fare luce su alcune situazioni che vi sono poco chiare da tempo.

Sarà necessario evitare polemiche per non andare incontro ad alcune difficoltà sia di ordine sentimentale che lavorativo.

Cancro: l'inizio del nuovo mese porta dubbi e perplessità nei sentimenti, molti sono alla ricerca di certezze e di conferme in una storia. In questo particolare momento c'è bisogno di vivere emozioni che durino a lungo nel tempo.

Leone: questo è un periodo di recupero per i nati sotto questo segno zodiacale, potrebbe arrivare una conferma nel lavoro o addirittura una nuova attività da svolgere.

In amore nuove situazioni interessanti che si andranno a creare da qui ai prossimi mesi.

Vergine: domenica interessante per mettere a punto delle richieste nel lavoro e magari per cambiare alcune dinamiche all'interno di un'azienda. In amore, per i single alla ricerca sono probabili degli incontri favorevoli da sfruttare al meglio, visto che diversi pianeti sono favorevoli e adesso aiutano ad ottenere qualcosa in più.

Bilancia: se una relazione recente non è andata bene o se una storia è stata chiusa in modo negativo, sarà possibile ora dimenticare il passato.

Ci vorrà maggiore pazienza nei rapporti, anche in quelle storie che sono nate da poco.

Scorpione: momento che porta maggiore incertezza in amore, qualcuno sente anche la necessità di lasciarsi alle spalle una storia negativa. Momento invece che vi vede protagonisti nel lavoro, c'è più forza e più voglia di fare.

Sagittario: è un buon momento per i nati sotto questo particolare segno in campo sentimentale, sarà infatti possibile mettere appunto degli incontri e nuove conoscenze, qualcuno potrebbe trovare la persona giusta da avere al proprio fianco.

Capricorno: da qui alla fine del mese avremo Venere in aspetto positivo, questo vuol dire maggiore energia da sfruttare nei sentimenti e in quelle storie che sono alla ricerche di un recupero e di una soluzione a problemi. Occorre vivere al meglio questa fase e non lasciarsi sfuggire nessuna occasione.

Acquario: in questa giornata sono positivi i rapporti e buone le sensazioni che vivrete con le persone che stanno al vostro fianco. Grazie alla Luna nel segno c'è una maggiore forza carica da sfruttare nel lavoro.

Pesci: per quelle coppie che stanno insieme da tanto tempo e che vogliono legalizzare un'unione questo è il periodo giusto per fare richieste e passi avanti. A livello lavorativo cambiamenti e possibili trasferimenti in positivo.