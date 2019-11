Il dodicesimo mese dell'anno è ormai quasi arrivato. Come si concluderà il 2019 per i nati sotto il segno dei Gemelli? Scopriamo, di seguito come il terzo segno zodiacale vivrà il periodo compreso tra il primo ed il 31 dicembre, approfondendo le previsioni con l'amore, il lavoro la salute, ma anche i consigli per affrontare al meglio le giornate in arrivo.

Nell'ultimo periodo non è mancato lo stress, che non è stato semplice da tenere sotto controllo. A livello salutare a causa di impegni e tensioni avete vissuto un momento di calo, Giove in opposizione non ha aiutato.

In campo professionale ci sono stati dei cambiamenti non semplici da gestire, che hanno creato alcuni disagi, ma con alla fine del mese c'è stata una fase di recupero. Negli ultimi tempi il livello amoroso non è stato protagonista, avete infatti trascurato i vostri sentimenti per concentrarvi su altro.

Nel mese di dicembre ci sarà un ottimo recupero a livello salutare. Non mancheranno delle novità già partire dalla prima settimana del mese quando Giove cesserà di essere in opposizione. È possibile che nascano dei momenti di agitazione intorno alla metà del mese, mentre le cure saranno favorite a partire dalla terza settimana del periodo.

In amore sarà possibile fare degli incontri, mettetevi in gioco per poter ottenere dei risultati e soprattutto vivere delle belle emozioni. Nel lavoro potrete superare i vostri limiti ed utilizzare la vostra forza per emergere e portare avanti la vostra occupazione.

Vediamo ore dettagliatamente le stelle riguardanti il settore sentimentale e lavorativo per il mese di dicembre.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore dei Gemelli

Come anticipato in campo sentimentale le stelle saranno dalla vostra parte, dopo un periodo difficile, tornerete a focalizzare l'attenzione sull'amore.

Potrete fare degli incontri importanti, mettetevi in gioco per poter incontrare l'anima gemella. È un buon momento anche per quel che riguarda la famiglia, se ci sono dei contrasti da risolvere, fatelo al più presto perché questo è un buon periodo per poter poi passare le festività in maniera serena. Le coppie che hanno concluso la propria relazione da tempo, ma che ancora hanno delle questioni in sospeso, potranno mettere l'ascia di guerra da parte e risolvere seppur in parte le proprie problematiche.

A livello professionale vi sentirete più forti e sereni e potrete portare avanti i vostri progetti. Ci saranno delle decisioni da prendere, ma le stelle sono dalla vostra parte. Chi è in cerca di un'occupazione otterrà delle buone proposte, non mancheranno occasioni. In questo periodo sono anche favoriti i viaggi che vi potrebbero mettere in contatto con persone importanti a livello professionale.