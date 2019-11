L'Oroscopo del giorno 2 dicembre 2019 è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questo nuovo inizio settimana. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti alla seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire quale sarà il segno prescelto dalle stelle? Bene, allora vi diciamo subito che, tra gli appartenenti ai sei simboli astrali appena citati, ad essere additati come i segni più fortunati del momento saranno Scorpione e Capricorno.

Quest'ultimo, come già anticipato nel titolo, potrà contare sulla buona presenza di Giove in Capricorno, in arrivo nel comparto alle ore 18:21 del primo giorno della settimana. Altresì a spuntarla positivamente nel periodo indicato anche coloro appartenenti a Sagittario e Pesci, in questo contesto ambedue valutati da quattro stelle. Intanto, non sono proprio come nelle attese le previsioni di lunedì 2 dicembre per due segni in particolare: Bilancia e Acquario. Senz'altro ad avere intoppi o problemi di vario genere potrebbero essere in primis coloro dell'Acquario, nel contempo preventivati con la spunta relativa ai frangenti da "ko". Meno peggio invece la situazione astrale per gli amici della Bilancia, nel periodo considerati "sottotono".

Classifica stelline 2 dicembre 2019

Un nuovo lunedì interessante la parte iniziale della settimana è alle porte. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto. A rispondere, come al solito, è la nuova classifica stelline quotidiana, nel frangente impostata sulla giornata del 2 dicembre 2019. In apertura abbiamo già parlato dei due segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici della Bilancia e dell'Acquario. Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale.

La scaletta con le stelline del giorno è pronta a seguire:

★★★★★: Scorpione, Capricorno (Giove in Capricorno);

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 2 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. In arrivo un lunedì siglato dalla poco appetibile spunta relativa ai periodi valutati con il "sottotono". La giornata di partenza della nuova settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa per molti della Bilancia, almeno secondo i nostri rilievi relativi alle effemeridi del periodo.

In amore, se avete qualcosa da chiarire con la persona amata non dovete più attendere. Infatti molto presto si presenterà l'occasione giusta per farlo. In serata vi sentirete piuttosto agitati e potreste essere un po' scontrosi con lui/lei, controllatevi! Single, anche per voi si profila un giorno penalizzante non dovete abbattervi più di tanto, ok? In amore dunque, non restate imbambolati a guardare i soliti incresciosi problemi tra voi e chi sapete ma fate qualcosa! Mettetevi nei panni "dell’altro/a" e sforzatevi di capire ciò che serve per favorire i vostri desideri...

Parlando di lavoro, diciamo che se perderete troppo tempo con le chiacchiere non troverete poi abbastanza risorse per sviluppare quel progetto che avete in mente: sbrigatevi ad esporlo a chi di competenza!

Scorpione: ★★★★★. La giornata di lunedì sarà da mettere in preventivo come ottima in quasi tutti i settori della vita quotidiana. In primo piano il cambio di settore del Pianeta Giove, per voi alquanto positivo: contate pure su disponibilità e buonumore grazie a questo transito così importante.

In amore, il periodo potrebbe rappresentare infatti per molti Scorpione la realizzazione di un sogno: il raggiungimento di un'aspirazione a lungo inseguita ed infine fatta propria. In coppia non potete trascurare alcun particolare che riguardi il vostro ultimo progetto, in quanto è questo che occuperà il vostro tempo anche in futuro: prima lo realizzerete e meglio sarà per voi, ok? Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare ma, soprattutto, è ora di agire.

Nel lavoro, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata: curiosi di sapere di cosa si tratta? Forse, potrebbe trattarsi di una nuova proposta oppure un'occasione da non perdere, chi lo sa...

Sagittario: ★★★★. Partirà bene questo primo giorno della nuova settimana, sì o no? Vista l'attuale Carta del Cielo diciamo pure che non sarà né troppo negativa né altrettanto troppo positiva. Insomma una via di mezzo tra positività e negatività, ovviamente con una tendenza maggiore per le cose o situazioni positive. In amore, potreste dover porre rimedio a leggere incomprensioni soprattutto a livello di coppia.

Parlando in generale, i rapporti sentimentali chiederanno maggiore attenzione in attesa di consolidarsi ulteriormente: in giornata avrete occasione per chiarire eventuali punti oscuri e/o mettere punti fermi al vostro rapporto. Single, tenete d'occhio un'amicizia, in primis perché potrebbe sfociare in qualcosa di più profondo e in secundis perché "ogni lasciata è persa!". Coltivate con dedizione ogni spiraglio a stampo sentimentale e poi attendete per raccogliere i frutti, che di certo non mancheranno. Nel lavoro infine, le stelle esalteranno la creatività, sollecitando sicuramente nuove aperture verso esperienze mai vissute, magari in campi inesplorati: provare non costa nulla!

Astrologia del giorno 2 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un lunedì 2 dicembre quasi al limite della perfezione. Secondo le predizioni del giorno infatti, la giornata di inizio settimana oltre ad essere estremamente piacevole nelle affettività in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna soprattutto per merito di Giove nel segno. In amore perciò, le congiunzioni astrali saranno a vostro pieno favore rendendo bello e gioviale non solo il rapporto con il partner ma anche quello con familiari e amici. In coppia in particolare, gli astri giocheranno un ruolo fondamentale, quindi cercate di mettere sul piatto le cose importanti come problemi irrisolti, difficoltà emergenti, diatribe etc.

Single, sarete iperattivi e pieni di idee con gli astri che sapranno trasmettere moltissima energia: sarete pronti a tutto pur di non rimanere ancora soli? Parlando in generale, aspettatevi molte soddisfazioni personali, anche se in molti casi potrebbero essere non facili da raggiungere. Nel lavoro, dimostrare le vostre buone capacità sarà il modo migliore per risultare stimati e considerati da tutti. La fortuna in parte vi sorriderà, soprattutto in ambito finanziario.

Acquario: ★★. Questa parte iniziale della settimana, coincidente con la giornata di lunedì, per tanti di voi dell'Acquario si prevede possa essere un pochino negativa.

Il consiglio è quello di affrontare le questioni senza esitare, magari rivolgendovi a chi potrebbe risolvere o dare una mano... In campo sentimentale si consiglia tanta attenzione. Il periodo sotto analisi si preannuncia abbastanza altalenante, con momenti di calma e tranquillità intervallati da nervosismo e stress generale. Cercate di stare lontano dalla vostra "fonte di guai" (leggasi partner nel 90% dei casi!). Di certo un po' di momentaneo distacco farà senz'altro bene al rapporto. Single, molti di voi non vorranno cedere nemmeno un passo nei confronti di alcune persone che potrebbero interessare, ma che non sono esattamente come si vorrebbe.

Non si può costringere qualcuno a cambiare, sappiatelo! Nel lavoro invece, non dovrete abbassare la guardia, anzi cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Pesci: ★★★★. In arrivo una giornata, se non proprio "fantastica", sicuramente non negativa e certamente buona da vivere a tutto tondo con questa parte iniziale della settimana. Sarà il momento di prendere anche qualche rischio: del resto se non si osa un po' nella vita difficilmente si otterranno dei risultati incoraggianti. Secondo l'oroscopo del giorno 2 dicembre intanto, riguardo l'amore, vi sentirete amati e compresi da chi vi sta accanto.

Probabilmente vi sarete già auto-convinti del fatto che bisogna accettare le cose per come sono evitando di portare al limite certe discussioni... Se single invece, risposte importanti in merito a domande che aspettavate da tanto tempo potrebbero arrivare proprio questo lunedì, o al massimo entro la prossima domenica! In linea di massima un nuovo entusiasmo prenderà possesso della vostra futura vita sentimentale: potrebbe accadere di tutto in questo giorno, quindi tenete pronta l'audacia, certamente vi tornerà molto utile. Nel lavoro, per concludere, forse ci saranno cambiamenti in positivo per quanto riguarda l'ambiente professionale.

Più di qualcuno potrebbe senz'altro ambire a posizioni più elevate.