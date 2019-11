Un'altra giornata è pronta ad incominciare, l'Oroscopo del 15 novembre si presenta piuttosto bene per molti simboli zodiacali. I nativi dell'Ariete avranno difficoltà in amore mentre i Gemelli avranno delle novità nel lavoro. Qualcuno avrà a che fare con delle novità inaspettate.

In seguito approfondiamo l'astrologia di questa giornata e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo di venerdì 15 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: L'amore va e viene. State cercando di costruire un rapporto sicuro e ci state mettendo tutto l’impegno per sviluppare qualcosa di importante. Avete trascurato il partner senza conoscere le sue idee e le opinioni. Giornata favorevole per impostare un programma lavorativo e dare vita ad una importante iniziativa.

Toro: Lavoro rallentato. Cercate di non discutere con i superiori.

Evitate di sentirvi soli contro tutti, perché questo aspetto potrebbe danneggiarvi. Nonostante il clima di tensione che si respirerà, sarà una giornata positiva in amore. Il rapporto di coppia si annuncia vivace, intrigante e movimentato. Aspettatevi delle novità.

Gemelli: Novità lavorative. Se in questa giornata accettate invasioni esterne allora avrete già sbagliato in partenza. Permettere a qualcuno di dirvi cosa fare è negativo.

Non dovete mai permettere a nessuno di intromettersi nella vostra a piacimento. Nei prossimi giorni potreste affrontare un colloquio o una presentazione. Qualcuno potrebbe essere contattato da una certa azienda.

Previsioni giornaliere: Cancro, Leone, Vergine

Cancro: Attenzione all'amore. In questa prima parte di novembre spesso ci sono state discussioni in famiglia, tuttavia in questa giornata avrete la possibilità di evitare le consuete tensioni.

Magari siete voi ad essere finalmente più fiduciosi in voi stessi. Chi è solo da tempo dovrà fare attenzione a non buttarsi in storie che non possono offrire niente.

Leone: Astuti e comunicativi. Un po' di agitazione serpeggerà in questa giornata. Emergeranno delle discussioni familiari o dei problemi che non saprete come risolvere. Dovrete pazientare perché presto tutto sarà più positivo e sarete pronti nelle reazioni.

Nel lavoro non lasciatevi prendere da decisioni avventate, potreste farvi prendere dalla fretta e valutare male le circostanze.

Vergine: Occasioni in arrivo. Se in questa giornata toccherete i tasti giusti sicuramente riuscirete a sfruttar una situazione che all'inizio vi sembrava sfavorevole. Dovete solo fare dei piccoli passi alla volta. Verso la fine del mese affronterete al meglio eventuali colloqui, trattative e il lavoro.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: Tensione nell'aria. Questa giornata non inizia con i fuochi d’artificio, anzi si concluderà con qualche momento di ansia. Se volete realizzare un desiderio affettivo, dovrete puntare sui giorni che vanno dal 16 in poi. Evitate di discussioni, se agite con accortezza potrete prevenire molti problemi. Le tensioni con il partner sono da ricercarsi nelle intromissioni esterne o nel disaccordo riguardo ai progetti per le vacanze.

Scorpione: Gelosia in agguato. In questa giornata cercate di brontolare di meno e di adattarvi di più. Se avete dubbi sulla tenuta di un rapporto, in questo periodo potreste sbottare in modo eccessivo. Occhio alla gelosia poiché essa potrebbe farvi prendere un grande abbaglio. Periodo buono per programmare nuove attività da mettere in cantiere in vista del nuovo anno.

Sagittario: Bene il settore economico. Cercate di compilare eventuali budget adesso che avete le idee più chiare. La seconda parte del mese sarà più dispendiosa, magari per via di qualche commissione in più per la casa o per arredare l’ufficio o per qualche anniversario. In amore tutto scorre all’insegna della passione e nella voglia di corteggiare e esser corteggiati.

L'oroscopo per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: ottimo inizio di giornata. Vi sentirete soddisfatti, innamorati, appassionati e golosi di abbracci e baci del partner. Avrete sensualità e tanta dolcezza da vendere, ma attenzione alla seconda metà di novembre perché dovrete fare i conti con qualche discussione. I single dovranno lasciarsi alle spalle vecchi ricordi, brutte abitudini e insicurezze perché potrebbero mettere fine anche ai nuovi rapporti.

Acquario: La stanchezza si farà sentire. Sarete stufi dei soliti battibecchi familiari e delle rogne lavorative. Con gli amici sarete piuttosto intolleranti. Non è da voi comportarvi così, ciò vuol dire che sarete davvero stanchi. Dovrete pazientare e aspettare. Dopo il giorno 16 di questo mese, l’atmosfera diventerà più leggera, vi divertirete e potreste iniziare a pianificare un programma per le feste anche se in largo anticipo.

Pesci: Scemano le difficoltà in campo lavorativo. Tuttavia, si registrerà un po’ di tensione con i colleghi o con i superiori. In questa giornata potrebbero esserci degli imprevisti o degli errori, ma tutto sommato non ci saranno grandi impedimenti. Programmate accuratamente le vostre attività perché decolleranno con successo. La situazione economica promette bene anche se ci sarà da aspettare un po'. Difatti dopo il 16 novembre tutto cambierà in positivo