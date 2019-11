Durante la giornata di venerdì 15 novembre, Venere in aspetto benefico nel segno dell'Ariete, farà in modo che i nativi del segno si concentrino maggiormente verso l'ambito amicale, dove otterranno numerose soddisfazioni, mentre Leone tenterà di utilizzare il proprio lato emotivo per riavvicinarsi al partner. Giove nel segno del Sagittario, continua a concedere una grande fortuna ai nativi del segno, mentre Scorpione si sentirà pronto per riuscire a fare un grande passo avanti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 15 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 15 novembre 2019 segno per segno

Ariete: gratificati dal pianeta Venere, il settore amichevole sarà per voi al centro dell'attenzione durante la giornata di venerdì. Avrete modo dunque di curare i rapporti con amici e parenti, senza errori di alcun tipo.

In amore non vi fissate a volere la perfezione con la persona che avete scelto di avere accanto. Se siete single potreste stringere delle nuove amicizie. In ambito lavorativo, a causa di vari contrattempi, state attraversando una fase in salita. Plutone e Saturno continuano a essere imbronciati e a non lasciarvi completa libertà di movimento, abbiate pazienza e vedrete che ne uscirete fuori. Voto - 7

Toro: i pianeti lenti hanno una posizione stabilmente positiva per i nativi del segno.

Venere e Giove in trigono al segno del Sagittario, possono inoculare qualche piccola inquietudine e insicurezza in ambito sentimentale, specie se avete cominciato una relazione affettiva da poco tempo. Conservate la vostra naturalezza, la vostra bonomia, il vostro senso della continuità. Se avete una relazione invece di lungo corso, niente paura. Sul posto di lavoro, riuscirete a superare una fase piuttosto delicata, ottenendo un discreto successo.

Voto - 7,5

Gemelli: favoriti da una splendida Luna nel vostro segno, sarete molto romantici. Vi lasciate contagiare dal desiderio di passione, aumentando a dismisura l'affiatamento di coppia. I single dovranno imparare ad esprimere bene le loro emozioni per fare conquiste. Sul lavoro ragionate sui vostri errori e trovate la soluzione per riparare prima che qualcuno vi riprenda. I nati nella seconda decade, riusciranno a dimostrare la loro bravura, senza farla pesare troppo sugli altri.

Voto - 8

Cancro: i cuori solitari potrebbero fare qualche colpo di testa per conquistare chi da un bel po’ di tempo gli fa battere il cuore. Meglio fare più attenzione e cercare di ragionare prima. Le coppie stabili avranno qualche tema su cui riflettere, e cercare di trovare una soluzione ad alcune anomalie di coppia. Un pizzico di concretezza e buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare il rapporto sentimentale.

Per quanto riguarda il lavoro, ci può essere qualche lieve dissonanza, che potrebbe impedirvi di lavorare al massimo del vostro potenziale. Voto - 6,5

Leone: cercherete di rilanciare la vostra situazione sentimentale, provando una strategia del tutto nuova per riuscire a riconquistare il partner. Ciò nonostante, non è detto che sfoderando il vostro lato emotivo, potreste risollevare le sorti della vostra relazione. Serve qualcosa di concreto. I single dovranno approcciarsi in modo diverso se vogliono fare colpo. Un gruppo di pianeti benefici, per farvi avanzare in campo lavorativo, è a vostra disposizione. Cavalcate un’onda positiva, indubbiamente, trovando soluzioni a problemi che sembravano irrisolvibili fino a poco tempo fa. Voto - 7

Vergine: Sole, Mercurio, Marte, Urano e Plutone vi tengono compagnia da segni vicini e amici e vi stimolano a lanciarvi in belle imprese sentimentali. Abbandonate la timidezza e fatevi avanti! Non ve ne pentirete. Le relazioni di lunga data tenderanno a fare qualcosa di nuovo, che possa portare nuova linfa nella propria via sentimentale. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la Luna negativa determina un non perfetto scorrere del quotidiano. Qualche imprevisto potrebbe rallentare la vostra tabella di marcia. Cercate solo di non perdere le staffe. Voto - 7

Bilancia: Marte stazionario nel vostro segno, continua a rendere armoniche le vostre giornate. Sono prevedibili, specie se siete ancora in cerca dell’anima gemella, esaltanti colpi di fulmine, che accogliete di buon grado e anche divertendovi. Le relazioni stabili avranno modo di godersi attimi di grande complicità. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, siete sicuri delle vostre scelte, precisi nel mettere a punto le questioni che siete chiamati a svolgere, portando avanti i vostri progetti con la stessa voglia e grinta di sempre. Voto - 8,5

Scorpione: gratificati dalla splendida vicinanza in Sagittario di Venere e Giove, l'ambito sentimentale sarà particolarmente speciale durante la giornata di venerdì. Vi sentite in possesso della forza di seduzione necessaria per conquistare qualcuno che avete da tempo puntato, pronti a fare un passo avanti. Al lavoro vi servite di un’ottima prontezza di riflessi mentali per mettere a posto alcune incombenze arrivate improvvisamente. Plutone dalla vostra parte, vi aiuterà a svolgere meglio le vostre mansioni, specie se nati nella terza decade. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale più che positiva per i nativi del segno durante la giornata di venerdì, che vi rende particolarmente fortunati. Ci saranno momenti per voi di scoppiettanti entusiasmi, tipici del vostro segno, da condividere con la persona che avete adesso accanto. I cuori solitari potranno avere difficoltà ad uscire con una persona che hanno adocchiato. In ambito lavorativo, esibite la vostra prodezza tecnica per risolvere una questione di carattere pratico con i vostri colleghi. Usate la diplomazia se necessario. Voto - 8

Capricorno: alcune novità in arrivo all'interno della sfera sentimentale vi mettono di buon umore, e durante la giornata di venerdì darete sfogo a tutte le vostre doti pur di soddisfare le esigenze del vostro partner. Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata. Se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all' interno del vostro ambiente lavorativo o presso i vostri amici, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne. Voto - 7,5

Acquario: sentirete la necessità di trovare una soluzione ad alcuni vostri problemi legati all'ambito sentimentale. Non vi proponete adesso ambiziose mete sentimentali e restate alla finestra, coltivando le situazioni affettive valide e consolidate. Se siete single attendete un momento migliore prima di farvi avanti. In ambito lavorativo, probabilmente questo non è il momento migliore per lanciare una collaborazione. Concentratevi di più sui vostri progetti individuali. Voto - 7

Pesci: i single sentiranno il cuore battere forte molto spesso durante la giornata di venerdì e la situazione non vi dispiace affatto. Considerati gli influssi di Urano e Nettuno, provate voi a fare la prima mossa. Per quanto riguarda le relazioni stabili, cercate di ritrovare un buon equilibrio evitando situazioni troppo difficili da portare avanti. Al lavoro, un fenomenale Saturno vi assiste e vi aiuterà ad andare sempre più lontano nella vostra carriera professionale. Voto - 7,5