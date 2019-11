La terza settimana del mese di novembre è ormai in arrivo per tutti i segni zodiacali. Come andranno le stelle per le giornate comprese tra lunedì 18 e domenica 24 novembre? Di seguito l'Oroscopo con le previsioni su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Le stelle della settimana per tutti i segni

Ariete: in campo sentimentale siete favoriti, Venere è infatti dalla vostra parte. Chi ha affrontato una crisi ora riuscirà a sistemare la situazione.

In campo professionale portate avanti le vostre idee.

Toro: in campo amoroso è il momento di recuperare il tempo perduto, mostratevi più affettuosi. La parte migliore della settimana sarà quella iniziale. In campo professionale potrete ottenere un buon successo personale.

Gemelli: nelle giornate centrali del periodo è possibile che nascano delle discussioni in campo professionale, cercate di mantenere la pazienza.

In amore presto Venere non sarà più opposto e potrete recuperare.

Cancro: settimana interessante per i sentimenti, in particolare il weekend potrebbe essere proficuo per voi. In campo professionale potrete fare delle conoscenze interessanti per poter lasciare un'occupazione che da tempo non vi piace più.

Leone: in campo sentimentale è importante che siate pazienti. È possibile infatti che in queste giornate nascano delle discussioni, ma sono anche in arrivo delle novità.

I single potrebbero fare degli incontri interessanti. In campo professionale dovrete fare delle scelte decisive.

Vergine: nel weekend vivrete un buon momento in campo sentimentale, non mancheranno buone emozioni. Se state affrontando delle questioni con un ex, è possibile che giungano delle complicazioni, ma ne uscirete vincenti. Per il lavoro, la luna sarà nel segno nelle giornate di mercoledì e giovedì, sarete quindi più fortunati.

Bilancia: nel lavoro è possibile iniziare delle nuove collaborazioni, in particolare il fine settimana sarà interessante. Per quel che riguarda il settore sentimentale, le stelle sono favorevoli e Venere è in aspetto interessante, potrete lasciarvi andare a delle nuove ed importanti emozioni.

Scorpione: non è un buon momento in campo sentimentale, soprattutto nella prima parte del periodo, quando potreste essere nervosi a causa di tensioni vissute di recente.

Si recupererà nel weekend quando farete delle nuove conoscenze. A livello lavorativo non è un buon momento per agire, aspettate qualche tempo.

Sagittario: è possibile che nascano discussioni amorose, ma nel weekend vivrete un momento di ripresa. Nel lavoro i progetti in ballo al momento sono validi e potrete ottenere dei risultati.

Capricorno: stelle intriganti in campo professionale, vi sentite creativi, mettetevi dunque in gioco.

In amore vi sentite più forti in questo momento e potrete vivere un buon recupero emotivo.

Acquario: è possibile che viviate dei conflitti a livello professionale nella prima parte della settimana, ma successivamente vi saranno delle giornate serene. A livello amoroso bisognerà risolvere dei problemi, potrebbero infatti nascere dei conflitti soprattutto nella parte centrale del periodo, si recupera nel weekend.

Pesci: in campo professionale presto vi sentirete più forti e otterrete buoni risultati, ma al momento dovrete portare pazienza. In campo sentimentale, nel weekend, i single potrebbero fare degli incontri entusiasmanti.