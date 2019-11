Parte un nuovo weekend per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di sabato 2 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro andare incontro a possibili discussioni in amore; per lo Scorpione c'è invece la necessità di un maggiore riposo nel lavoro.

Previsioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete: in amore non è una giornata positiva, potreste andare incontro ad alcune discussioni con il partner e per questo motivo vi sentite maggiormente insoddisfatti.

Nel lavoro, se c'è stato qualche calo, ora è possibile fare chiarezza, ma attenzione alle parole.

Toro: per i sentimenti Venere positiva al segno aiuta, avete più voglia di fare. Nel lavoro impegnatevi nelle cose che contano.

Gemelli: a livello amoroso Luna favorevole, si va verso una giornata di recupero. Nel lavoro fase del mese che vi vede più reattivi in quello che succede, alcuni potrebbero addirittura pensare ad un cambiamento.

Cancro: in amore attenzione ai contrasti e alle possibili discussioni. Con l'arrivo però di Mercurio favorevole non mancheranno le nuove conoscenze. A livello lavorativo giornata interessante per portare avanti esami. Non si escludono chiamate da altri posti.

Leone: per i sentimenti il mese parte in modo particolare, a causa di alcune tensioni e problemi che dovrete affrontare potrà partire una parola di troppo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel lavoro questioni economiche da seguire con attenzione, soprattutto se ci sono cause legali in sospeso.

Vergine: a livello amoroso la giornata vede la Luna nel segno, ma questo non basterà a mettere in chiaro alcune questioni rimaste in sospeso da tempo. Nel lavoro alcune richieste che avevate fatto, ora finalmente potranno essere accolte.

Previsioni e oroscopo del 2 novembre: la giornata dei segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti tensioni da superare, questo anche a causa di Saturno dissonante che limita la vostra capacità di azione.

A livello lavorativo, se avete iniziato un nuovo progetto o desiderate portare avanti qualcosa non chiudete i rapporti.

Scorpione: il mese per i nati sotto questo segno zodiacale vede Sole e Mercurio positivi in questa giornata, non mancherà l'energia e la voglia di fare in amore. Nel lavoro un cambiamento è più faticoso, cercate però di dedicare anche maggiore tempo al riposo.

Sagittario: per i sentimenti le coppie in crisi possono recuperare.

Nel lavoro, con ogni probabilità, potrà arrivare una buona notizia o una conferma.

Capricorno: per i sentimenti cercate di ritagliare maggiore spazio per la vostra storia, non mandate all'aria un rapporto. Nel lavoro vi sono questioni professionali da gestire al meglio in questo momento, ma cercate di trovare maggiore spazio anche per voi stessi.

Acquario: a livello amoroso le storie che partono adesso possono essere interessanti anche perché Venere è favorevole.

Nel lavoro siate più concreti e fate una scelta.

Pesci: in amore giornata che potrebbe creare qualche discussione, prima di parlare però pensateci bene a quello che dovete dire. A livello lavorativo c'è un progetto da portare avanti, ma non siete troppo precipitosi nel voler ottenere risultati immediati.