Domenica 3 novembre 2019 troveremo la Luna in Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano, che continuerà il suo moto in Toro. Infine, Marte sarà nell'orbita della Bilancia e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Favorevoli le previsioni per Acquario e Cancro, ma meno rosee per Ariete e Pesci.

Ariete bizzoso

Ariete: litigiosi. Ultimo giorno della settimana in cui i nati del segno avvertiranno del nervosismo nell'aria a causa delle asperità planetarie, capitanate dall'avversa Luna, ed i litigi in ambito professionale saranno più che probabili.

Toro: distratti. La fluidità di pensiero nella giornata del 3 novembre potrebbe venir meno in casa, Toro a causa della doppia dissonanza dei Luminari quindi, come inevitabile conseguenza, sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche onde evitare errori.

Gemelli: relax. Dopo alcune giornate piuttosto faticose i nativi opteranno, con ogni probabilità, per 24 ore di puro relax che gli permetterà di ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Cancro: umore 'top'. Il tono umorale dei nati del segno potrebbe risultare migliore rispetto alle giornate precedenti e ciò aumenterà anche la loro autostima e la loro voglia di socievolezza.

Bilancia serena

Leone: taciturni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non avranno granché voglia di comunicare i nativi sebbene sia il giorno a loro dedicato, preferendo un mood taciturno che poco piacerà alle persone con cui avranno a che fare.

Vergine: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati Vergine potrebbe essere orientato verso la famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione per risolvere un'annosa faccenda.

Bilancia: sereni. Nel focolare domestico regnerà, con tutta probabilità, un clima di estrema serenità che riattiverà ogni forma comunicativa in coppia riducendo al lumicino lo stress.

Lavoro in secondo piano.

Scorpione: acuti. Difficile che in queste 24 ore qualcosa sfugga all'occhio attento dei nati del segno perché Mercurio favorirà l'acutezza e la concentrazione mentre il Sole renderà più evidente ciò che non gira a dovere. Sfruttare tale lucidità per apportare modifiche significative nella propria quotidianità sarebbe un'ottima idea.

Acquario brioso

Sagittario: ombrosi. Sebbene la Luna 'tifi' per loro nella giornata del 3 novembre i nativi dovranno probabilmente fare i conti con un comportamento ambiguo di un collega che proprio non riescono a togliersi dalla testa.

Capricorno: testardo. Far cambiare opinione ai nati Capricorno in questa giornata sarà un'ardua impresa che partner ed amici preferiranno non affrontare dal principio. Figli da attenzionare.

Acquario: briosi. Liberati, o quasi, dalle 'zavorre' professionali si prospetta una giornata all'insegna della spensieratezza per i nati Acquario. sarà bene che godano di tale brio perché tra qualche giorno le loro scelte, spesso avventate, gli daranno da pensare.

Pesci: umore 'flop'. Uggioso il tono umorale dei nati Pesci a causa delle opposizioni che subisce Nettuno nel loro segno. Il pensiero potrebbe divenire facilmente nostalgico se rimembreranno una vecchia fiamma.