Domenica 3 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Acquario mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Urano proseguirà il transito in Toro, mentre Nettuno sarà sui gradi del segno dei Pesci. Di seguito la classifica dei 12 segni zodiacali per il 3 novembre.

Sul podio

1° posto Acquario: spensierati. In ambito professionali sono molti i nativi che hanno cambiato rotta in questi giorni ma domenica 3, per loro fortuna, gli si prospetta probabilmente una giornata spensierata che servirà per riordinare le idee.

2° posto Cancro: umore 'top'. Il tono umorale nativo sarà a livelli record grazie principalmente al duetto Sole-Venere nel loro Elemento che gli farà riassaporare il piacere del sorriso sulle labbra, ed anche gli amici apprezzeranno.

3° posto Scorpione: acuti. Domenica dove difficilmente qualcosa sfuggirà all'attenzione dei nati Scorpione che godranno, con ogni probabilità, di un'ottima fluidità di pensiero e tempestive intuizioni.

I mezzani

4° posto Bilancia: sereni. Dopo giornate faticose mentalmente ecco che questa domenica Marte nel segno 'premerà' per una ritrovata serenità nel focolare domestico, con conseguente spiccata affettuosità con l'amato bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

5° posto Gemelli: relax. Ultimo giorno di questa settimana in cui i nativi potrebbero decidere di far balzare in primo piano la loro voglia di rilassamento, procrastinando le incombenze quotidiane ai giorni successivi.

6° posto Vergine: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, orientato verso la famiglia d'origine dove il loro tempestivo aiuto sarà ben apprezzato.

7° posto Capricorno: ostinati. Lavoreranno alacremente da mattina a sera e ciò comporterà, c'è da scommetterci, qualche gratificazione morale ed economica seppur di poco conto.

8° posto Sagittario: burberi. Avranno un diavolo per capello i nati nel Sagittario perché lo scontro tra i due Luminari abbasserà probabilmente il loro tono umorale, inficiando anche la loro predisposizione alla socievolezza.

9° posto Leone: silenziosi. Domenica dove i nati del segno preferiranno rimanere in silenzio in varie circostanze rimanendo, con ogni probabilità, immersi nei meandri dei loro pensieri.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: malinconici. Il pensiero potrebbe andare ad una relazione amorosa del passato che i nati Pesci stentano a dimenticare e ciò potrebbe far soggiungere un pizzico di malinconia, già meno 'pressante' in serata.

11° posto Toro: distratti. Domenica 3 novembre i nati del segno saranno, c'è da scommetterci, inclini alle distrazioni in ambito professionale, dono sgradito dell'avversità Mercuriale e dei Luminari.

12° posto Ariete: bizzosi. 24 ore dove i nati Ariete potrebbero avvertire una certa dose di nervosismo che si sfogherà in qualche acceso diverbio per futilità, che il partner non apprezzerà di certo.