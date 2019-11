Martedì 26 novembre ci saranno molto nervosismo e confusione ad alimentare la giornata del Toro, dei Gemelli e dello Scorpione. Ciò dipenderà anche dal lavoro, ma soprattutto da qualche faccenda privata da risolvere. Il Leone e la Vergine saranno tra i favoriti grazie ad una catena di progetti e a tanta voglia di fare dettata da una invidiabile spinta dell'umore. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un vostro caro vi chiederà consiglio o un aiuto dal quale voi non potrete assolutamente sottrarvi. La vostra disponibilità sarà molto ampia, ma avrete dei limiti per quanto riguarda la vostra pazienza.

Toro: il nervosismo arrivato a causa di problemi di coppia potrebbe riversarsi su qualcuno sul posto di lavoro, come ad esempio un collega che non sopportate.

Cercate di non essere troppo bruschi.

Gemelli: avrete della confusione che vi impedirà di svolgere la vostra normale giornata di lavoro; vi converrà aggirare questo senso di smarrimento, perché le occasioni di qualche affare favorevole sono numerose.

Cancro: avrete modo di indagare a fondo su una situazione che per voi sarà molto spinosa. Potreste sentirvi respinti da qualche amico o, nel caso dei single, da qualcuno che volevate conquistare.

Leone: le vostre remunerazioni pecuniarie vi faranno avviare altri progetti a cui tenevate e che avrete in mente di far evolvere. La vostra situazione amorosa avrà uno slancio non indifferente.

Vergine: avrete un umore da far invidia. Avrete letteralmente il sorriso sulle labbra e vorreste anche trascorrere una serata romantica con il partner per riaccendere la passione fra di voi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vorreste stare lontani dal lavoro per un po', appena il tempo di fare qualche cosa di divertente con il partner e di fare nuove amicizie.

Non avrete bisogno di pensieri negativi, siete di buonumore.

Scorpione: le faccende lavorative saranno molto intricate. Avrete bisogno di tutta la vostra volontà ed intelligenza per riuscire a farvi valere e ad avere la stima ed il guadagno pecuniario che meritate.

Sagittario: avrete ristabilito l'equilibro necessario per poter adempiere agli incarichi lavorativi e ad una maggiore intesa con il partner.

La vostra ritrovata tranquillità sarà contagiosa dovunque voi andiate.

Capricorno: sarete pronti per ogni cosa, da una questione lavorativa piuttosto tosta ad alcune esigenze del partner o della famiglia. Qualche punta di stress non vi impedirà di dedicarvi a qualche hobby.

Acquario: qualche collega potrebbe contraddirvi facilmente e questo non lo sopporterete a lungo. Esporrete le vostre rimostranze, ma sarete del tutto liberi dal nervosismo una volta finito il vostro orario.

Pesci: tristi. Non avrete voglia di fare granché, quindi potreste rifiutare qualche invito che potrebbe essere determinante per la vostra situazione sentimentale. Dovreste provare a distrarvi in modo più marcato.