Nelle previsioni astrologiche di sabato 2 novembre troveremo la Luna, Plutone e Saturno stazionare in Capricorno, mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Giove nel Sagittario e Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nella quinta casa del Cancro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Leone e Sagittario, meno concilianti, invece, per Ariete e Pesci.

Ariete geloso

Ariete: gelosi. Il partner potrebbe messaggiare con una vecchia fiamma, scatenando le ire dei nati Ariete, che si sfogheranno con una scenata di gelosia, a prescindere dall'ambiente o dalle persone che saranno presenti.

Toro: acuti. Un sabato in cui i nativi avranno una marcia in più sul fronte lavorativo, specialmente chi tra loro svolge un'attività autonoma, in quanto lucidità e fluidità di pensiero saranno a livelli record.

Gemelli: amore "flop". Nel focolare domestico di casa Gemelli regnerà, con ogni probabilità, un clima ostico, che li renderà inclini ai litigi, anche per futilità. L'antidoto per questi diverbi sarà probabilmente un pizzico di diplomazia in più.

Cancro: relax. Dopo alcuni giorni parecchio faticosi, i nati del segno avvertiranno probabilmente la necessità di ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le batterie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Finanze 'top' per Leone

Leone: finanze "top". Il settore economico dei nati Leone, in questo sabato novembrino, andrà a gonfie vele, innalzando, di conseguenza, l'entusiasmo dei nativi alle stelle.

Vergine: energici. Le energie non dovrebbero mancare nel primo giorno del weekend per i nati del segno, che probabilmente indirizzeranno queste forze nel settore professionale, traendone in giornata qualche gratifica morale.

Bilancia: romantici. La dissonanza venusiana, oggi, potrebbe essere smorzata dai restanti transiti favorendo, con ogni probabilità, l'affettuosità e il romanticismo in casa Bilancia, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Scorpione: pungenti. Un sabato dove i nativi potrebbero dare sfogo a qualche osservazione "pungente" che, senza accorgersene, ferirà una persona. Sarà bene che mettano l'orgoglio da parte chiedendo scusa.

Lavoro in pole position per Capricorno

Sagittario: finanze a gonfie vele. Il fronte finanziario dei nati Sagittario godrà, c'è da scommetterci, di una giornata favorevole e saranno molti i nativi che si concederanno una breve gita fuori porta.

Capricorno: lavoro "top". Vuoi per le copiose energie, vuoi per la determinazione che dimostreranno, oggi i nati del segno potranno godere di ottime gratifiche, sia morali che economiche, sul fronte lavorativo.

Acquario: stand-by. Periodo convulso che non vorrà rallentare il passo, nemmeno oggi, facendo optare probabilmente i nativi per una giornata dai ritmi blandi, che servirà a riorganizzare le idee.

Pesci: oziosi. In queste 24 ore i nativi potrebbero crogiolarsi nel dolce far nulla, rifiutando ogni proposta mondana avanzata da partner e amici di vecchia data.