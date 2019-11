Nella giornata di mercoledì 27 novembre il Leone e la Vergine saranno colmi di creatività, che utilizzeranno sia sul lavoro che in amore. Miglioramenti sul posto di lavoro per quanto riguarda il segno del Toro, mentre ai Pesci sarà consigliato di essere più concentrati sul piano professionale.

A seguire, le previsioni degli astri della giornata del 27 novembre per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno intoppi per alcuni affari a cui tenete, ma tutto ciò che vi occorrerà (oltre ad una buona dose di fortuna) saranno anche la vostra forza di volontà e molto impegno.

La famiglia sarà un supporto fondamentale.

Toro: alcuni chiarimenti sul posto di lavoro vi faranno lavorare meglio dal punto di vista mentale. Ci saranno quindi delle intese molto alte con i colleghi e magari anche la nascita di una amicizia sincera.

Gemelli: avrete un diavolo per capello a causa del lavoro intenso di questi giorni, e i momenti di relax potrebbero non bastare affatto. L'ambito amoroso per il momento non sarà la vostra priorità.

Cancro: tristi. Vi sentirete leggermente isolati proprio da chi credevate fosse vostro amico e “alleato”, ma ci sarà il partner a trasformare questa negatività in qualcosa di piacevole. Serata di tenerezze.

Leone: siete creativi e potreste fare qualcosa per voi e per la vostra dolce metà, magari un viaggio breve che potrebbe rivelarsi migliore rispetto a molti altri viaggi già fatti. Tutto starà nella compagnia.

Vergine: tanta creatività sul lavoro sarà un incentivo a buone remunerazioni non soltanto per voi stessi, ma anche per i colleghi e lo stesso posto di lavoro. Vi sentirete più realizzati che mai, e fortemente indispensabili.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete voglia di uscire con gli amici per dimenticare alcune faccende spiacevoli sul posto di lavoro, ma anche qualche dissidio con il partner rimasto ancora irrisolto.

Ci saranno tante sorprese in serata.

Scorpione: avrete deciso di concedervi una pausa, perché vi sarete resi conto che avete lasciato le cose importanti come l'amore e la famiglia di origine per dare vantaggio al lavoro.

Sagittario: qualche piccolo ripensamento riguardo alcune cose della vostra vita vi metteranno in condizione di cambiare alcune cose, molte delle quali importanti. In amore farete degli incontri essenziali per il vostro futuro.

Capricorno: prendete in considerazione di dedicare tempo ai vostri hobby, magari in solitaria, anziché a delle uscite che farebbero soltanto aumentare la spossatezza fisica. Fate attenzione ai cali di pressione.

Acquario: gli acquisti saranno ancora alla base dei vostri pensieri, ma qualcuno però potrebbe spodestarli in modo piuttosto semplice, come ad esempio una nuova conquista.

Pesci: qualche amico vi tirerà fuori casa anche solo per una passeggiata e tante chiacchiere spensierate.

Sul lavoro dovreste cercare di concentrarvi di più per un guadagno più ottimale.