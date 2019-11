Nella giornata di lunedì 25 novembre ci saranno molti impegni nel cielo dei vari segni dello zodiaco, ma qualcuno li tratterà in modo più concentrato mentre altri saranno più sereni e quasi indifferenti. Quest'ultimo caso riguarderà i nati del segno della Bilancia. Il Toro ed il Cancro avranno delle perplessità per quanto riguarda le amicizie e gli affetti in generale, mentre ci sarà tempo per lo shopping per i nati del segno dell'Acquario.

Di seguito, le previsioni di lunedì 25 novembre degli astri per tutti i segni del giorno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: molto impegnati con la famiglia, in particolare per alcune faccende di casa che comunque dovrebbero essere risolte il prima possibile. Fate del vostro meglio per alleggerire questo peso.

Toro: litigi con il partner. Probabilmente voi ed il vostro partner avrete dei pensieri contrastanti che vi indurranno ad allontanarvi un po'. Sul posto di lavoro potreste incontrare degli ostacoli.

Gemelli: fin dal mattino sarete praticamente impegnati fino al collo. La vostra determinazione spesso e volentieri potrebbe non bastare, e saranno necessari anche degli aiuti da parte di qualche collega.

Cancro: resterete delusi dall'atteggiamento di qualcuno di caro, forse per qualcosa che pensavate non avrebbe mai fatto. Cercare dei chiarimenti non vi darà garanzie, per il momento.

Leone: avrete qualche occasione d'oro per sfruttare i vostri progetti già avviati e magari anche quelli che sono rimasti purtroppo in sospeso a causa di forza maggiore.

Vergine: sarete frizzanti e di buon umore. Sarete amichevoli con tutti, anche con chi proprio non sopportate, e qualcuno potrebbe essere aiutato di buon grado da voi, se dovesse cercare una spalla a cui appoggiarsi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche pensiero vi farà essere meno produttivi sul posto di lavoro, e di conseguenza dovrete far buon viso a cattivo gioco se non volete essere ripresi.

Avrete comunque qualche perplessità da risolvere.

Scorpione: sarete letteralmente sommersi dal lavoro, dagli affari da concludere e da qualche piccola incombenza che riuscirete comunque a superare brillantemente e quasi senza fatica alcuna.

Sagittario: in questa giornata i colloqui saranno i favoriti, perché apriranno le strade di un lavoro che desideravate da tanto tempo. Ottimi i successi lavorativi ed anche gli investimenti andranno a buon fine.

Capricorno: la combinazione fra i pianeti favorevoli e la vostra volontà di ferro vi darà modo di essere dei veri e propri campioni sul posto di lavoro, guadagnandovi ancora più stima da parte dei colleghi.

Acquario: avrete occasione di fare shopping e di comprare qualcosa per voi stessi. La vostra eccentricità vi farà essere esattamente al centro dell'attenzione. Le conquiste saranno dietro l'angolo.

Pesci: malumore. Avrete qualche tarlo nella testa che vi accompagnerà a lungo, e probabilmente sarà per faccende strettamente personali. Fate del vostro meglio per tirarvi su di morale e non soccombere alla tristezza.