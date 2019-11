Nuovo appuntamento con l'Oroscopo, il quale in questa circostanza si concentra sul 26 novembre. Che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno zodiacale? Per le persone del Cancro è una giornata ideale per recuperare in amore. I nativi dei Pesci, invece, devono fare attenzione ai malanni di stagione. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questo periodo della settimana potrebbe non essere semplice per coloro che nei mesi scorsi hanno fatto grossi investimenti o che sono stati poco attenti alle spese.

I conti devono ricominciare a quadrare. Con un po' di buona volontà si può rimediare, l’importante è non continuare sulla stessa strada. L'amore vi aiuta anche a superare i problemi professionali. Potrebbe distrarvi in modo positivo.

Toro – In questo martedì il sorriso è la vostra arma migliore, soprattutto nella coppia. Infatti, aiuta a distendere i nervi del partner dopo una faticosa giornata di lavoro.

Coloro che hanno un lavoro a contatto con il pubblico devono essere sempre gentili, anche se stanno attraversando un periodo difficile.

Gemelli – In questa giornata, potreste mettere in stand-by i vostri progetti per dedicarsi alla famiglia o aiutare chi ha bisogno della vostra presenza. Una richiesta di attenzione non va rifiutata, anche perché loro ci sono stati nei vostri momenti di bisogno. I buoni rapporti si basano sul dare per avere. Grazie alle vostre capacità, riuscite a trovare anche le collaborazioni giuste.

Previsioni di martedì 26 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata potrebbe nascere qualche discussione in campo economico, tra voi e qualcuno molto vicino perché non riuscite a trovare un accordo su alcune proprietà. Potreste discutere con un superiore o un capo in quanto non vi da esattamente ciò che vi spetta di diritto. Cercate di mantenere calma. In amore, se nei giorni scorsi c’è stata un po' di crisi, ora è possibile recuperare.

Leone – Coloro che si sono separati da poco, in questo periodo preferiscono buttarsi a capofitto in qualche progetto di lavoro per non pensare alla storia finita. I single che sognano l'amore potrebbero fare nuove conoscenze. In campo lavorativo non vi mancano le occasioni e neanche la fortuna. Dovete solo imparare a cogliere l’attimo giusto per proporre un’idea o un progetto a una persona che vi può aiutare.

Vergine – In campo lavorativo sarete in grado di raggiungere grandi traguardi, se non vi lascerete abbattere da tanti ostacoli e problemi. Anche se non potete contare sull'aiuto dei vostri cari o dei colleghi, in questa giornata dovrete far affidamento solo su voi stessi. A parte la stanchezza, potete contare su una buona salute. Cercate di riposare il più possibile.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa giornata segna un punto a vostro favore sia in amore e sia in amicizia.

Dopo alcune incomprensioni dei giorni scorsi, ora potete chiarire tutto e aprire il vostro cuore. Per essere in pace con se stessi, dovete essere sinceri con il vostro partner. L'aria potrebbe farsi pesante in campo lavorativo, se continuate a criticare tutto. Non giudicate il lavoro altrui, poiché anche il vostro potrebbe fare acqua da tutte le parti.

Scorpione – In questa giornata non vi ostinate a raggiungere a tutti i costi un obiettivo che vi eravate prefissati solo per dimostrare a tutti quanto valete.

Giornata altalenante per l'amore: non sapete cosa volete, per cui sono gli altri a rimetterci. Se vi siete separati da poco, sicuramente non avete ancora superato questa specie di fallimento. Per tale ragione rifiutate di conoscere qualcun altro.

Sagittario – Dal punto di vista sentimentale avete un bel po' da fare, poiché il vostro cuore è combattuto tra due persone che sono interessate a voi. Per i single sarà divertente. Le coppie avranno difficoltà a gestire una doppia vita. Periodo positivo per consolidare un rapporto professionale.

L'oroscopo di martedì 26 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Chi nelle scorse settimane ha dovuto tirare un po' la cinghia, da questa giornata tornerà finalmente a respirare e a fare qualche spesa in più. Chi ha un'attività in proprio potrebbe pensare a qualche rinnovamento e ad assumere personale di servizio. Molti di voi riusciranno a liberare il cuore e a lasciarsi andare ai sentimenti.

Acquario – Se recentemente avete sofferto per amore, ora non è facile mettere una pietra sopra e andare avanti come se nulla fosse.

Dovete riprendere in mano la vostra vita sociale, senza aver paura di sbagliare o di non saper gestire i vostri sentimenti. In campo lavorativo, il momento più proficuo inizierà il 1° dicembre, infatti, noterete qualche differenza che vi farà guardare il futuro con più ottimismo.

Pesci – In campo lavorativo dovete curare i rapporti con i vostri colleghi. Se siete nuovi, potrebbero nutrire qualche dubbio nei vostri confronti oppure essere un po' invidiosi, se in pochi giorni avete prodotto più di loro o ricevuto più elogi.

Teneteveli buoni, presto vi stimeranno e non potranno fare a meno di voi. Prendetevi cura di voi stessi, poiché siete esposti ai malanni stagionali. In amore non aspettatevi troppo. Anche se ci sono incontri occasionali, non buttatevi a capofitto in una relazione, solo perché non volete stare da soli.