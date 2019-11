L'Oroscopo del 29 novembre annuncia notizie abbastanza positive per la giornata di venerdì. Per i nati sotto il segno dello Scorpione questo è il periodo giusto per innamorarsi. Per i nativi Pesci sarà una giornata fatta di alti e bassi. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno 29 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Per molti di voi questo periodo porterà notizie abbastanza positive. Sarà impossibile non pensare all'amore e ai sentimenti, cercate di viverli al meglio.

Sarete molto presi dal partner o dalla persona che vi piace. La vostra vita professionale è abbastanza soddisfacente ma dovete fare i conti con la stanchezza e con qualche imprevisto. Tuttavia, non vi mancano le capacità per reagire.

Toro – Nel settore finanziario qualcosa inizia a muoversi a vostro vantaggio e ritroverete un po' di pace e di respiro. Le entrate potrebbero essere le stesse, ma saranno le uscite a diminuire e questo vi spingerà a risparmiare ancora di più. In amore, siete particolarmente attratti dalle storie complicate.

A volte sembra che lo facciate apposta a infilarvi in situazioni più grandi di voi. Se siete interessati a una persona che abita lontano o che è già impegnata sentimentalmente, scappate a gambe levate.

Gemelli – In questo fine mese i single troveranno qualcuno per cui valga la pena di rischiare qualcosa in più. In campo lavorativo dovete fare attenzione ai contratti stipulati in fretta o a quelli dell’ultimo momento. Se non volete ritrovarvi con qualche sorpresa, li dovete studiare con calma. Siete in grado di capire cosa sia più o meno vantaggioso per voi.

Previsioni di venerdì 29 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata avvertirete un aumento di energia, forse dovuta al fatto che tutti vi spronano a fare di più. Continuate a seguire i vostri obiettivi e vedrete che, nei prossimi giorni, la voglia di raggiungerli sarà ancora più grande. Le coppie che vogliono allargare la famiglia o che desiderano realizzare progetti importanti, possono proseguire con serenità il cammino insieme senza ostacoli.

Leone – Periodo favorevole. Questo fine mese vi darà più di una possibilità.

Saranno premiati coloro che andranno diritti per la loro strada e che manterranno le proprie posizioni, sia in positivo che in negativo. In questo periodo potrebbero esservi utili la caparbietà e il coraggio. Potrete finalmente dedicarvi alla vostra stabilità, senza eccessive pretese e senza un impegno esagerato. È anche giusto fare un po' di sana concorrenza.

Vergine – In questa giornata, molti di voi devono attivarsi per ravvivare un rapporto d'amore, che, dopo un grande litigio, non è escluso che possa spegnersi.

Se alla base c’è qualcosa di solido, è sufficiente un gesto inaspettato in entrambe le parti per riaccendere la scintilla. Dovete essere più comprensivi. Coloro che cercano un lavoro o stanno studiando, devono mettersi in gioco e farsi valere. I risultati arriveranno grazie al coraggio che mostrerete nel cogliere le occasioni.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Nonostante questo fine mese sia un po' ostile, avete la possibilità di smussare i lati del vostro carattere più aspri.

Grazie al vostro fascino, eviterete incomprensioni con la persona interessata. In questi giorni dovrete mostrarvi sicuri di voi stessi, poiché è ciò che gli altri si aspettano da voi. Se siete in cerca di un impegno e dovete lottare con altri concorrenti, cercate di andare dritti per la vostra strada senza lasciarvi influenzare. Cercate di seguire una buona e corretta alimentazione, il vostro corpo sta soffrendo.

Scorpione – Per coloro che hanno un’attività in proprio, questo è il momento adatto per ingranare e osare.

I vostri clienti hanno bisogno di essere convinti e rassicurati da voi. Per fortuna, questa capacità non vi manca. Questo atteggiamento darà i suoi frutti e potreste prendervi qualche rivincita. Molti hanno paura a impegnarsi con qualcuno e sono diffidenti nel concedere la propria fiducia. Questo, però, non vi permetterà di conoscere bene chi avete di fronte, e sarebbe un peccato. Questo è il periodo giusto per innamorarsi.

Sagittario – L’arrivo del prossimo mese sarà gratificante per molti di voi, anche per quelli che aspettano qualcosa di nuovo, una notizia o una risposta per un posto di lavoro.

Un po' di fortuna non guasta e voi ne avrete. Siete allegri ed euforici, darete il meglio di voi stessi in qualunque campo. Ricordate che volere è potere. In amore, sforzatevi un pochino per fare una sorpresa al partner. Questo gesto potrebbe farvi guadagnare molti punti.

L'oroscopo di venerdì 29 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In coppia siete il partner ideale: sempre attenti, premurosi, leali, onesti e anche passionali. Chi vi sta vicino non ha nulla da rimproverarvi. Anche chi aveva allentato un po' i rapporti, magari a causa del lavoro, in questo fine mese penserà solo a voi e a rendervi felici.

Le questioni lasciate in sospeso, in campo lavorativo, devono essere risolte il più presto possibile.

Acquario – Buone occasioni nel campo professionale. Verificate bene le credenziali delle persone che vi propongono affari e non dimenticate di controllare l’ambiente di lavoro nel quale vorreste entrare a far parte. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo. L’amore non sarà tutto rose e fiori, poiché ci sono degli ostacoli da affrontare. Qualche discussione di troppo, ma dalla prossima settimana svanirà.

Pesci – Giornata particolare per i vostri sentimenti e le vostre relazioni. Ci saranno alti e bassi ma, soprattutto, ogni decisione che prenderete si ripercuoterà anche nel mese di dicembre.

Siate prudenti. Se avete da chiarire fatelo subito, senza esitazioni. Non perdete mai la vostra energia e la vostra carica, tutto questo vi aiuta nei rapporti con gli altri e con i colleghi. Il vostro punto forte sono le idee: cercate di metterle in pratica.