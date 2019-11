L'Oroscopo di domani, venerdì 29 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà ancora in piena fase crescente, per cui in questo momento i sogni continuano a trovare terreno fertile. Qualsiasi iniziativa risulterà favorita ed anche la mente sarà più lucida che mai. Alle porte del week-end molti segni saranno alle prese con uscite o shopping come nel caso dei nativi di Cancro e Pesci. Amore, famiglia, denaro, approfondiamo ciascun aspetto nel dettaglio con le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni del 29 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 7° in classifica - Siete permalosi, quando vi criticano tendete ad offendervi. Quindi in questa giornata tenetevi lontano da chiunque possa muovervi un'offesa o farvi un'osservazione particolare. Non sarete del giusto umore per dialogare. Rilassatevi facendo una bella passeggiata, in questo modo potreste trovarvi davanti ad un'offerta imperdibile che vi svolterà l'intera giornata. Il fisico chiederà maggior riposo, per cui cercate di andare a dormire prima del solito e mangiate leggero a cena.

Toro - 11° posto - Siete un segno parsimonioso e lavoratore, allo stesso tempo amate circondarvi di buone amicizie e in famiglia tendete ad essere 'predominanti'. Per coloro che flirtano da tempo con una persona interessante, in questa giornata saranno fatti dei passi avanti. Anche se le stelle vi remano contro, questo vale solo per il piano finanziario e non amoroso. Per cui, le coppie sposate o conviventi continueranno a vivere senza particolari difficoltà mentre i single saranno in attesa di un colpo di fulmine.

Dovrete fare molta attenzione a tavola, non abbuffatevi.

Gemelli - 3° in classifica - Quando avete un problema potete sempre fare affidamento sulle vostre preziose amicizie. In questo venerdì vi ritroverete ad allacciare nuovi contatti oppure incontrerete delle persone che conoscete da tempo. La giornata si presenta favorevole per gli acquisti, specie di abbigliamento e di casa. Da tempo avete in mente di completare un certo corso o un progetto, fatelo in questi giorni sfruttando gli influssi della Luna crescente.

Cupido presto correrà in aiuto dei single.

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo del 29 novembre afferma che sarete molto impegnati a correre avanti e indietro. Comunque sia, questa non sarà una giornata infruttuosa, anzi. Coloro che lavorano in proprio acquisiranno nuovi clienti e concluderanno degli affari interessanti. Se siete sempre alle prese con il lavoro, cercate di prendervi una giornata di riposo e svagatevi facendo shopping in compagnia. Cogliete al volo le opportunità che vi si presenteranno.

Copritevi bene se non volete ammalarvi. Presto arriverà una bella sorpresa per gli innamorati.

Leone - 2° in classifica - Amate le feste e la compagnia. Siete un segno ruggente e trascinatore. Non sopportate i vittimismi e volete sempre avere ragione. In questo venerdì qualcuno vi chiamerà oppure vi chiederanno di uscire. Da un po' di tempo state cercando di risparmiare per realizzare un sogno che custodite gelosamente nel cassetto. I lavoratori autonomi che lavorano a contatto con la gente avranno un buon afflusso di denaro nelle proprie casse.

Chi è alle dipendenze non vedrà l'ora di staccare dal lavoro per dedicarsi allo shopping sfrenato.

Vergine - 10° posto - Giornata introspettiva. Qualcuno vi farà una domanda che potrebbe risultarvi inopportuna. Vi saranno chiesti dei favori e terrete il broncio. In famiglia ci sarà bisogno del vostro aiuto. Coloro che da tempo risparmiano per la pensione o per realizzare un progetto di vita, dovrebbero fare attenzione alle spese che si verificheranno in questo venerdì.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche promettono piccole soddisfazioni.

Coloro che hanno vissuto una difficoltà in famiglia oppure hanno dei problemi economici, finalmente potranno rifiatare. L'amore torna protagonista e le coppie sposate trascorreranno dei momenti di condivisione. Chi è single in questo venerdì avrà ottime chance di incontrare una persona interessante. Chi frequenta qualcuno dovrebbe approfondire determinati aspetti dell'altro. In serata, per le giovani coppie si prevedono scintille sotto le lenzuola.

Scorpione - 6° posto - Giornata da trascorrere in compagnia di persone speciali. Chi ha dei figli o dei nipoti, organizzerà qualcosa di importante da fare insieme.

I single under 30 per il momento sono più interessati alla carriera che a mettere su famiglia. Giornata valida per cercare un lavoro, anche a part-time oppure di durata temporanea. Per raggiungere i propri sogni e obiettivi è necessario fare tanta gavetta.

Sagittario - 8° in classifica - Giornata dedicata allo svago. Chi sarà impegnato nel proprio lavoro sarà più affaccendato del solito. Non vedrete l'ora di rincasare e di lasciare i problemi lavorativi o scolastici fuori dalla porta di casa. In serata avrete voglia di un buon libro o di ascoltare musica. Lavate via lo stress con una bagno rilassante e una calda cioccolata.

L'amore tornerà protagonista in questa giornata e le coppie che da tempo hanno in cantiere un matrimonio o una convivenza, potrebbero decidere di accelerare il passo.

Capricorno - 9° posto - Giornata piena di commissioni da sbrigare. Qualcuno dovrà risolvere un problema fastidioso altri dovranno saldare una bolletta o un debito. Ci saranno delle interessanti transazioni economiche. Anche in casa la situazione non sarà delle migliori. Non si escludono sfoghi in famiglia, ma cercate di essere pacati. Non fatevi trarre in inganno da presunte offerte e valutate con attenzione se procedere con un determinato acquisto o risparmiare.

L'amore avrà bisogno di maggiori attenzioni.

Acquario - 12° in classifica - In questo venerdì avrete da superare una difficoltà che finirà per risucchiarvi gran parte del vostro tempo. In giornate caotiche come queste è facile arrabbiarsi e dire cose che non si pensano veramente. Tuttavia, se non si fa attenzione a ciò che si dice, il rischio è quello di crearsi dei nuovi nemici. Per quanto concerne il piano sentimentale, dipende tutto da voi. Chi è solo dovrà fare attenzione a non cadere nel tranello. Da alcuni giorni vi sentite fuori forma.

Pesci - 4° posto - Stando all'oroscopo di domani, sarete alle prese con una serie di acquisti che vi prosciugheranno il portafoglio.

Di natura siete dei consumatori incalliti, non resistete davanti alle cose belle e alle offerte. Trascorrerete questa giornata in allegra compagnia dimenticando qualsiasi problema. Cercate di stare meno tempo possibile dietro alla tecnologia e ai social. Dovete imparare a gustarvi la vita organizzandovi al meglio.