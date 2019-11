L'Oroscopo del 30 novembre è pronto ad annunciare che tipo di giornata sarà per il vostro segno zodiacale. Periodo di speranza e di serenità per i nati sotto il segno della Bilancia. Per le persone dello Scorpione ci sono conferme nel campo lavorativo.

Di seguito, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo fine mese non fatevi sfuggire tutte le occasioni che si presentano in campo affettivo.

Dovete impegnarvi per essere felici, questo vale sia per chi ha un partner e sia per chi sta ancora cercando l'anima gemella. Il passato chiudetelo nel dimenticatoio. In campo lavorativo c'è qualche cambiamento, nulla di drastico ma ci saranno delle novità. Magari da un po' tempo avete chiesto un trasferimento e in questo fine mese i vostri desideri potrebbero essere esauditi.

Toro – In questo ultimo giorno di novembre le coppie vivono momenti magici, soprattutto coloro che, di recente, hanno dovuto affrontare tensioni e sono riusciti a emergere senza paura.

Difficoltà per le giovani coppie che non sanno cosa riserva loro il futuro. I progetti lavorativi potrebbero avere un nuovo slancio, soprattutto se li avete abbandonati per qualcosa di più concreto. Inoltre, vi accorgete che i vostri sogni possono diventare realtà.

Gemelli – Coloro che sono in una situazione precaria, devono attendere ancora un po'. Tuttavia avvertite che qualcosa sta cambiando e si sta muovendo intorno a voi. Siete anche uno dei segni fortunati e per tale motivo potete partire con ottimismo in tutti i campi.

I cuori solitari partono con il piede giusto se si mostrano intraprendenti, poiché la persona interessata potrebbe essere troppo timida per fare il primo passo.

Previsioni di sabato 30 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se in questo momento siete senza lavoro e vi propongono qualcosa che non ha niente a che fare con le vostre capacità, difficilmente riuscite a esultare. Ricordate, però, che è meglio iniziare da qualche parte, in modo da portare soldi a casa. In breve tempo troverete le vostre soddisfazioni.

In amore tutto procede con ottimismo e naturalezza. L'anno nuovo pian piano prenderà un senso. Il passato, anche se per molti non è stato roseo, vi sembrerà perfetto e potrete gioire di tutto ciò che verrà.

Leone – Dtate trascorrendo molto tempo insieme a una persona e state scoprendo lati del suo carattere che prima non avevate notato. Queste scoperte potrebbero migliorare la vostra amicizia al punto che non avrete più bisogno di parole per intendervi. Ciò capita raramente, perciò potete ritenervi fortunati.

In campo lavorativo è sbagliato lasciar andare un sogno in cui avete sempre creduto. Bisogna credere nelle proprie capacità e andare avanti. I vostri dubbi lasciano spazio a grandi opportunità, ma dovete avere pazienza e aspettare l'onda giusta.

Vergine – Se in questo momento la fortuna non vi assiste, inutile accanirsi. Lasciate che la quotidianità faccia il suo corso per poi ottenere qualcosa in più nel prossimo mese, senza tutti gli sforzi che state facendo adesso. In questa giornata, le coppie consolidate non hanno grandi problemi a svolgere la vita di sempre.

Presto arriveranno momenti più entusiasmanti, perciò se al momento il vostro rapporto non vi regala quelle gioie di un tempo, abbiate fiducia e pazienza.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Periodo di speranza e di serenità per i nati sotto questo segno. Buone notizie in arrivo. Le relazioni, soprattutto quelle più giovani, finalmente trovano la giusta direzione. Non dovete avere timore di osare nelle parole e nei progetti, poiché godete dell'appoggio di un'altra persona.

In campo lavorativo avete molto da fare, ma siete più ottimisti rispetto agli altri giorni e non avete problemi a dire alle persone ciò che pensate. Non ci sono ostacoli alla vostra professionalità, dovete solo aver la forza di volontà.

Scorpione – Se negli ultimi tempi ci sono stati degli scossoni nelle coppie, ora potete dire di aver superato brillantemente la prova. Non pensate più al passato come qualcosa che ha limitato la vostra storia, ma che l'ha aiutata e l'ha rafforzata. In campo lavorativo ci sono delle conferme e finalmente anche voi trovate quel lavoro che avete da sempre desiderato.

La vostra professionalità vi permetterà di insediarvi in modo più veloce rispetto a tutti gli altri.

Sagittario – Con l'arrivo del mese di dicembre ci saranno situazioni particolari per i vostri sentimenti e per le vostre relazioni. Sarà un periodo altalenante, ma tutto ciò che fate o qualsiasi decisione prendete in questo ultimo giorno di novembre si ripercuoterà anche nell'inizio dell'anno 2020. Massima prudenza, se c'è da chiarire non esitate altrimenti ve lo porterete dietro per molto tempo. In campo professionale siete molto decisi e concentrati, andate dritti per la vostra strada e portate a termine tutti i vostri progetti.

L'oroscopo di sabato 30 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Di solito vi piace esplorare e chi vi sta intorno sa che il vostro fiuto è infallibile. Se avete un progetto da realizzare, non avete problemi a trovare persone che vi sostengono e vi finanziano. Dovete solo presentare un piano e tutti sicuramente saranno entusiasti di far parte del vostro progetto. Le relazioni proseguono come sempre, ma quelle che hanno avuto problemi potrebbero continuare ad averne. Il vostro orgoglio vi tira brutti scherzi e vi fa parlare quando dovreste tacere.

Acquario – Alcuni di voi, in questi giorni, torneranno spesso con la mente al passato e questo potrebbe farvi riconsiderare alcune storie.

Magari arrivate a preferirle rispetto a quelle attuali oppure desiderate tornare sui propri passi. È consigliabile non guardare indietro, perché ciò che si è spezzato difficilmente si può aggiustare. Coloro che hanno appena concretizzato un sogno, non devono pretendere grossi compensi, come tutti devono fare la gavetta.

Pesci – Cercate di non perdere mai la vostra energia e carica. È proprio questo che, in molti casi, vi aiuta sia nei rapporti con gli altri sia con i colleghi. Anche nei momenti in cui tutti preferiscono prendersela comoda, voi avete sempre delle idee da mettere in pratica. Grazie a questa vostra esuberanza, riuscirete ad andare lontano, mentre gli altri resteranno a guardare i vostri successi.

I single devono evitare le storie impossibili e che solitamente non hanno un buon fine. Non cercate storie da favola, meglio schiarirvi un po' le idee.