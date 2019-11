Domenica 1° dicembre 2019 la Luna sarà nell'orbita dell'Acquario mentre Venere, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Sole e Giove saranno sui gradi del Sagittario mentre Marte e Mercurio permarranno in Scorpione. Il Nodo Lunare transiterà nella settimana casa del Cancro con Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Capricorno, meno rosee invece per Sagittario e Cancro.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie domenicali tenderanno ad innervosire i nativi che, con ogni probabilità, sfogheranno la loro ira nel focolare domestico 'scaldando' il clima nella maniera peggiore.

Toro: concentrato. Acutezza e fluidità di pensiero potrebbero essere gradite compagne di viaggio nella domenica nativa, difatti la loro concentrazione li aiuterà a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

Gemelli: briosi. Il tono umorale, in questo primo giorno di dicembre, sarà presumibilmente ad alti livelli. Un entusiasmo che non sfuggirà alle persone con le quali avrete a che fare.

Cancro: indisponenti. Qualcosa in questa giornata potrebbe non girare per il verso giusto in casa Cancro con l'inevitabile conseguenza che il loro comportamento finisca per l'essere indisponente verso il prossimo.

Bilancia mondana

Leone: stacanovisti. La parola 'stanchezza' sarà bandita dal vocabolario nativo nel giorno a loro dedicato. Infatti saranno presumibilmente in molti i nati sotto il segno del Leone che lavoreranno alacremente in questa giornata per dare uno slancio supplementare al loro percorso professionale.

Vergine: shopping. Il settore economico, 'protetto' dallo Stellium di Terra, concederà ai nativi un'intensa sessione di shopping assieme al partner o agli amici di sempre dove, c'è da scommetterci, non baderanno a spese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bilancia: mondana. Lo stress del sabato potrebbe far optare i nati Bilancia per una giornata all'insegna del divertimento e della mondanità. Organizzare una scanzonata serata con gli amici sarà la scelta più idonea.

Scorpione: umore 'flop'. Il duetto Marte-Mercurio nel loro segno sarà in netto contrasti sia coi Pianeti Lenti che con quelli veloci, ad eccezione di Nettuno, ed il tono umorale dei nati del segno potrebbe registrare un drastico calo.

Acquario geloso

Sagittario: oziosi. I nativi questa domenica potrebbero avvertire più marcatamente l'ostile clima che aleggerà nel settore professionale decidendo di prendersi un giorno di ferie in modo da schiarire le idee nell'ozio più totale.

Capricorno: eclettici. Estro e creatività non mancheranno probabilmente ed i nati Capricorno orienteranno, con successo, tali doti nei settori più disparati della loro domenica.

Acquario: gelosi. Un gesto o una frase detta dal partner avrà grosse chance di essere equivocata dai nati Acquario che potrebbero vederci 'segnali' di un tradimento. Sarà solo frutto della loro immaginazione, però.

Pesci: routine. Domenica senza infamia e senza lode quella che potrebbero vivere i nati Pesci dove, per ottimizzare il tempo libero a loro disposizione, sarà bene che si adoperino ad ultimare le incombenze procrastinate nei giorni addietro.